સાવરકુંડલા પંથકમાં ધરતીકંપના સતત આંચકા: મીતીયાળામાં એક જ દિવસમાં ત્રીજીવાર ધરા ધ્રૂજી, ગ્રામજનોમાં ભયનો માહોલ
એક જ દિવસમાં સતત ત્રીજીવાર ધરતી ધ્રૂજતા લોકો ગભરાઈને ઘરો અને દુકાનોમાંથી બહાર દોડી આવ્યા હતા.
Published : March 30, 2026 at 6:18 PM IST
અમરેલી: અમરેલી જિલ્લાના સાવરકુંડલા તાલુકાના મીતીયાળા પંથકમાં ફરીવાર ધરતીકંપના આંચકા અનુભવાતા ગ્રામજનોમાં ભયનો માહોલ ફેલાયો છે. એક જ દિવસમાં સતત ત્રીજીવાર ધરતી ધ્રૂજતા લોકો ગભરાઈને ઘરો અને દુકાનોમાંથી બહાર દોડી આવ્યા હતા.
મળતી માહિતી મુજબ રાત્રે આશરે 8:50 વાગ્યે 1.5 ની તીવ્રતાનો ધરતીકંપનો આંચકો અનુભવાયો હતો. આ પહેલાં બપોરે 4:10 વાગ્યે અને 4:30 વાગ્યે પણ આંચકા અનુભવાયા હતા. ઉપરાંત સવારે લગભગ 11:50 વાગ્યે પણ ધરતી ધ્રૂજતા લોકો ચોંકી ઉઠ્યા હતા. આમ, માત્ર પાંચ કલાકના અંતરમાં ત્રણ વખત ધરતીકંપના આંચકા આવતા સમગ્ર પંથકમાં ચિંતાનો માહોલ સર્જાયો છે.
મીતીયાળા સાથે ભાડ, વાંકિયા અને સાકરપરા સહિત આસપાસના ગામોમાં પણ આંચકાઓ અનુભવાયા હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. સતત આંચકાઓને કારણે કેટલાક મકાનોમાં તિરાડો પડી ગઈ છે, જ્યારે અમુક સ્થળોએ સ્લેબના દાબડા નીચે પડવાના બનાવો નોંધાયા છે. ઘરમાં રાખેલા વાસણો ખસીને નીચે પડતા લોકોમાં ગભરાટ ફેલાયો હતો.
ખાસ કરીને શાળાઓમાં અભ્યાસ કરતા નાના વિદ્યાર્થીઓમાં ભારે ભયનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો. આંચકો આવતા જ વિદ્યાર્થીઓ ક્લાસરૂમમાંથી બહાર દોડી આવ્યા હતા અને શાળાઓમાં થોડીવાર માટે અફરાતફરી સર્જાઈ હતી.
સ્થાનિક લોકોના જણાવ્યા મુજબ મીતીયાળા વિસ્તારમાં લગભગ ત્રણ વર્ષ પહેલાં પણ આવી જ પરિસ્થિતિ સર્જાઈ હતી. હવે ફરીવાર ધરતીકંપના આંચકા શરૂ થતા ગ્રામજનોમાં ભય વધુ ગાઢ બન્યો છે.
આ સમગ્ર મામલે સ્થાનિક ધારાસભ્ય દ્વારા તંત્ર સમક્ષ રજૂઆત કરવામાં આવી છે અને નિષ્ણાતોની ટીમ મોકલી તપાસ કરવાની માંગ ઉઠાવવામાં આવી છે.
આ અંગે સિસ્મોલોજી વિભાગના અધિકારી શિવમ જોશીએ ગાંધીનગરથી જણાવ્યું હતું કે આ વિસ્તારમાં ક્યારેક 1.5 જેટલી નીચી તીવ્રતાના આંચકા અનુભવાતા હોય છે, જે સામાન્ય રીતે ગંભીર નુકસાનકારક નથી. લોકોએ ગભરાવાની જરૂર નથી, પરંતુ સાવચેતી રાખવી જરૂરી છે. લોકોમાં જાગૃતિ લાવવા માટે પ્રયત્નો હાથ ધરવામાં આવ્યા છે અને આ અંગેનો વિગતવાર અહેવાલ સરકારને મોકલવામાં આવ્યો છે.
હાલ તંત્ર સમગ્ર પરિસ્થિતિ પર નજર રાખી રહ્યું છે અને આગામી સમયમાં કોઈ મોટી અસર ન થાય તે માટે જરૂરી પગલાં લેવામાં આવી રહ્યા છે.
