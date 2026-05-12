રખડતા શ્વાનોએ 7 વર્ષની બાળકીને ફાડી ખાતા મોત, થોડા દિવસ પહેલાં શ્વાનોએ મૃતકની 10 વર્ષની બેન પર કર્યો હતો હુમલો

10 દિવસ અગાઉ મોટી દીકરી પર પણ શ્વાનોએ હુમલો કરી ગંભીર ઈજા પહોંચાડી હતી, હવે 7 વર્ષની માસૂમ બાળકીને ચૂંથી નાખતા કરુણ મોત.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 12, 2026 at 7:43 PM IST

અમરેલી: જિલ્લાના વડિયા તાલુકાના ખાન ખીજડિયા ગામમાં રખડતા શ્વાને ખેતરમાં રમતી સાત વર્ષની એક માસૂમ બાળકી પર ત્રણ શ્વાનોએ જીવલેણ હુમલો કરી તેના ગળા અને કમરના ભાગમાં બચકાં ભરી લીધા હતા. ઈજાઓ એટલી ગંભીર હતી કે સારવાર દરમિયાન બાળકીનું મોત નીપજ્યું, જેના કારણે સમગ્ર પંથકમાં શોક અને રોષનું મોજું ફરી વળ્યું છે.

ઘટનાની વિગતે વાત કરીએ તો, મૂળજીભાઈ હિરપરાની વાડીમાં છેલ્લા 6 વર્ષથી ખેતમજૂરી કામ કરતો પ્રકાશભાઈનો પરિવાર રહે છે. ગઈકાલે સાંજના સમયે પરિવારની 7 વર્ષની પુત્રી અંજના ખેતરમાં રમી રહી હતી, ત્યારે અચાનક 3 રખડતા શ્વાનો તેના પર તૂટી પડ્યા. શ્વાનોએ અત્યંત હિંસક રીતે બાળકીના ગળા અને કમરના ભાગમાં ગંભીર બચકાં ભરી દીધા. અંજનાની ચીસો સાંભળીને આસપાસના લોકો અને પરિવારજનો દોડી આવ્યા હતા, પરંતુ ત્યાં સુધીમાં તો શ્વાનો તેને ગંભીર રીતે જખમી કરી ચૂક્યા હતા.

પરિવારજનો તાત્કાલિક બાળકીને સારવાર માટે હોસ્પિટલ લઈ ગયા હતા. જોકે, ઈજાઓ ખૂબ ગંભીર હોવાના કારણે થોડા સમયમાં જ અંજનાનું કમકમાટીભર્યું મોત થયું. ઘટના બાદ ગ્રામજનોમાં શોકનો માહોલ છે. પોસ્ટમોર્ટમ અર્થે મૃતદેહને વડિયા સિવિલ હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યો છે.

અંદાજે દસ દિવસ અગાઉ આ જ શ્વાનોએ આ પરિવારની 10 વર્ષની બીજી દીકરી જામબાઈ પર પણ હુમલો કર્યો હતો. જામબાઈ ગંભીર ઈજાગ્રસ્ત થતાં તેને જૂનાગઢ ખાતે સારવાર અર્થે દાખલ કરવામાં આવી હતી. સદ્ભાગ્યે તે સમયે સારવાર બાદ જામબાઈને બચાવી લેવામાં આવી હતી અને તે ઘરે પરત ફરી હતી. પરંતુ હવે ફરીથી 10 દિવસમાં જ એક જ પરિવારની બીજી દીકરીનો ભોગ લેવાતાં પરિવાર પર આભ તૂટી પડ્યો છે.

વાડીનાં માલિક મૂળજીભાઈ હિરપરાએ જણાવ્યું કે, “આ અગાઉ પણ શ્વાનોએ મારા મજૂર ભાગીદારની મોટી દીકરી પર હુમલો કર્યો હતો અને તે બચી ગઈ હતી. પરંતુ હવે અમારે વાડીમાં રહેવું ઘણું અઘરું થતું જાય છે. આ પરિવાર છેલ્લા છ વર્ષથી મારી વાડીમાં જ રહે છે અને ખેતીકામ કરે છે.”

એક જ પરિવારની બે દીકરીઓ પર થયેલા શ્વાનોના હુમલાથી સમગ્ર ગામમાં ભય અને રોષ છવાયો છે.

ગ્રામજનોનું કહેવું છે કે વિસ્તારમાં છેલ્લા ઘણા સમયથી રખડતા શ્વાનોનો ઉપદ્રવ દિવસે-દિવસે વધી રહ્યો છે. ખાસ કરીને ખેતરો અને ખુલ્લા વિસ્તારોમાં રહેતા મજૂરો અને તેમના નાના બાળકો માટે શ્વાનો જીવનો જોખમ બની ગયા છે. ગ્રામજનોએ તંત્ર સમક્ષ રખડતા શ્વાનોનો તાત્કાલિક કેદ કરવા અને આવી ઘટનાઓ અટકાવવા નક્કર પગલાં લેવાની માગ ઉઠાવી છે. તેમનું કહેવું છે કે તંત્રની બેદરકારીને કારણે એક નિર્દોષ બાળકીનો જીવ ગયો છે, હવે પણ જો યોગ્ય પગલાં નહીં લેવાય તો આવી ઘટનાઓ ફરી બની શકે છે.

