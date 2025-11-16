અમરેલી: લાઠીના મતીરાળા ગામેથી ગાંજાની ખેતીનો પર્દાફાશ, 77 લાખના ગાંજાના છોડ સાથે એકની ધરપકડ
ખેતરમાં દરોડા દરમિયાન પોલીસને આશરે લીલા ગાંજાના 48 જેટલા છોડ મળી આવ્યા હતા.
Published : November 16, 2025 at 9:58 PM IST
અમરેલી: અમરેલી જિલ્લાના લાઠી તાલુકાના મતીરાળા ગામે ખેડૂતે કપાસના પાકની આડમાં ગાંજાના છોડ ઉગાવનાર એક વ્યક્તિને લાઠી પોલીસે ઝડપી પાડ્યો હતો. કપાસના છોડની આડમાં ગાંજાના છોડ ઉગાવ્યા હોય જે અંગેની પોલીસને બાતમી મળતા પોલીસે લાઠી તાલુકાના કેરાળા ગામ તરફ જતા રોડ પાસેની મતીરાળા ગામની સીમમાં બાબુ ડેર નામના વ્યક્તિના ખેતરમા દરોડો પાડવામાં આવ્યો હતો. દરોડા દરમિયાન છના પંચાલ નામના વ્યક્તિને પોલીસે ઝડપી પાડ્યો હતો.
ખેતરમાં દરોડા દરમિયાન પોલીસને આશરે લીલા ગાંજાના 48 જેટલા છોડ મળી આવ્યા હતા. આ ગાંજાના છોડની 77,93,250 ની કિંમત જેનું વજન 155.865 કિલોગ્રામ હતું. SOG ટીમ દ્વારા આ લાખો રૂપિયાનો મુદ્દામાલ જપ્ત કરી છના પંચાલ નામના વ્યક્તિ સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી.
SOGની ટીમનો ચોક્કસ બાતમી મળી હતી કે લાઠી વિસ્તારની અંદર એક મતીરાળા ગામની સીમ તરફ જવાના રસ્તે બાબુ ડેરની વાડી આવેલી છે એમાં ગેરકાયદેસર માદક પદાર્થનું વાવેતર કરવામાં આવ્યું છે, એવી ચોક્કસ અને આધારભૂત બાતમી હતી. SOG ટીમ દ્વારા ત્યાં રેડ કરતા એક ઈસમને લીલા ગાંઝાના છોડ સાથે ઝડપી લેવામાં આવ્યો છે. આ રેડમાં ખેતરમાંથી લીલા ગાંઝાના છોડ 48 છે જેનું વજન 155 કિલો છે, જેની કિંમત 77 લાખ છે. આ રેડનો કેસ લાઠી પોલીસ સ્ટેશનમાં ફાઈલ કરવામાં આવ્યો છે.
