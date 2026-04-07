ધારીના પ્રેમપરા નજીક પુરપાટ ઝડપે આવતી કાર પલ્ટી, એક યુવાનનું મોત

અમરેલી જિલ્લાના ધારી તાલુકાના પ્રેમપરા ગામ નજીક કાર ચાલકે કાર પર નિયંત્રણ ગુમવાતા એકનું મોત કારમાં સવાર 2 લોકોનો આબાદ બચાવ, ઘટનાના CCTV આવ્યા સામે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 7, 2026 at 3:05 PM IST

અમરેલી: જિલ્લાના ધારી તાલુકાના પ્રેમપરા ગામ નજીક એક ગંભીર માર્ગ અકસ્માતની ઘટના સામે આવી છે. પુરપાટ ઝડપે દોડતી કાર અચાનક સંતુલન ગુમાવતા પલ્ટી મારી હતી. આ દુર્ઘટનામાં એક યુવાનનું મોત થયું છે, જ્યારે 2 સાથીદારોનો આબાદ બચાવ થયો છે.

આ સમગ્ર ઘટના નજીકમાં લાગેલા CCTV કેમેરામાં કેદ થઈ ગઈ છે. કેમેરાના ફૂટેજમાં કાર પલટી જવાની ભયાનક ક્ષણો સ્પષ્ટ જોઈ શકાય છે.

મળતી માહિતી મુજબ, તારીખ 2 એપ્રિલના રોજ 3 યુવાનો કાર લઈને પ્રેમપરા નજીકથી પસાર થઈ રહ્યા હતા. તે સમયે કાર વધુ ઝડપમાં હોવાના કારણે ચાલકે સ્ટીયરિંગ પરથી કાબૂ ગુમાવી દીધો હતો. પરિણામે કાર અચાનક પલ્ટી મારી જતાં અકસ્માત સર્જાયો હતો.

આ અકસ્માત એટલો ભયાનક હતો કે કાર સંપૂર્ણપણે ઊંધી વળી ગઈ હતી. ઘટનામાં કાર ચલાવતા કમલેશભાઈ સુદાણી (રહે. સાપર ગામ, તાલુકો બગસરા)ને ગંભીર ઈજાઓ પહોંચી હતી. તેમને તાત્કાલિક સારવાર માટે હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ સારવાર દરમ્યાન તેમનું દુઃખદ અવસાન થયું હતું.

કારમાં સવાર અન્ય 2 યુવાનો અકસ્માત બાદ સુરક્ષિત રીતે બહાર નીકળી ગયા હતા. તેમને સામાન્ય ઈજાઓ પહોંચી હોવાનું જાણવા મળે છે.

પ્રાથમિક તપાસ મુજબ કાર પરનો કાબૂ ગુમાવવાને કારણે આ અકસ્માત સર્જાયો હોવાનું અનુમાન છે. ઘટનાને પગલે સ્થાનિક લોકોના ટોળા એકત્રિત થયા હતા અને પોલીસને જાણ કરવામાં આવી હતી.

ધારી ASP જયવીર ગઢવીએ જણાવ્યું હતું કે, "પોલીસ આ અંગે તપાસ કરી રહી છે. અંગે તપાસના આદેશ આપવામાં આવ્યા છે." પોલીસ દ્વારા વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે.

