અમરેલી: સિંહોની સુરક્ષાને લઇને ઉઠ્યા ગંભીર સવાલ, ટીખળખોરો કાર દોડાવી સિંહોની કરી પજવણી
તાજેતરમાં એક ચોંકાવનારો વિડીયો સામે આવ્યો છે, જેમાં એક સિંહણને ગામ્ય વિસ્તારની શેરીઓમાં ક્રૂરતાપૂર્વક પજવવામાં આવી રહી હોવાનો દૃશ્યમાન થાય છે.
Published : December 20, 2025 at 11:27 AM IST
અમરેલી: અમરેલી જિલ્લાના રેવન્યુ તથા ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં સિંહોની સુરક્ષા ફરી એકવાર ચર્ચાનો વિષય બની છે.
પ્રાપ્ત માહિતી મુજબ, એક ફોરવ્હીલ ચાલકે સિંહણની પાછળ બેફામ રીતે ફોરવ્હીલ ગાડી દોડાવી ખુલ્લેઆમ પજવણી કરી હતી. આ ઘટનાનો વિડીયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થતાં જ લોકોમાં રોષ ફેલાયો છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે, અમરેલી જિલ્લાના બોર્ડર વિસ્તારના અનેક ગામડાઓમાં શિકારની શોધમાં સિંહો અવારનવાર ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં આવી ચડતા હોય છે. વાયરલ થયેલ વિડીયો ગીરના ગ્રામ્ય વિસ્તારનો હોવાનું અનુમાન લગાવવામાં આવી રહ્યું છે.
વન વિભાગને ખુલ્લો પડકાર ફેંકતા આવા સિંહ પજવણીના વિડીયો સામે આવતાં સિંહોની સુરક્ષા વ્યવસ્થા પર ગંભીર સવાલો ઉઠ્યા છે. ખાસ કરીને વન વિભાગ દ્વારા કરવામાં આવતી પેટ્રોલિંગ, દેખરેખ અને ફેરણાની કામગીરી કેટલી અસરકારક છે તે અંગે ચર્ચા શરૂ થઈ છે.
સિંહ જેવા વન્ય પ્રાણીની સુરક્ષા માટે વધુ કડક પગલાં લેવામાં આવે તેવી માંગ સ્થાનિક લોકો અને પર્યાવરણ પ્રેમીઓ દ્વારા ઉઠી રહી છે.
સિહોની સંખ્યા જેમ વધી રહી છે તેમ તેની સુરક્ષા ને લઈને પણ ગંભીર સવાલો ઊભા થઈ રહ્યા છે સિહોની પજવણી છાસવારે હાલ સામે આવી રહી છે.
