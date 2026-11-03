અમરેલીઃ લીલીયાના ગુંદરણ ગામની સીમમાં ડબલ મર્ડરની ચકચારી ઘટના, પોલીસે તપાસ હાથ ધરી
વાહનની અંદર સૂઈ રહેલા મધ્યપ્રદેશના બે શ્રમિકોના મોત; પોલીસ તંત્ર દોડતું થયું, પૈસાની લેતીદેતીમાં હત્યાની આશંકા
Published : November 3, 2026 at 10:28 AM IST
અમરેલી: અમરેલી જિલ્લાના લીલીયા તાલુકાના ગુંદરણ ગામની સીમમાં પેસેન્જર તુફાન વાહનમાં આગ લગાવી બે વ્યક્તિઓની હત્યા કરાયાની ચકચારી ઘટના સામે આવતા સમગ્ર પંથકમાં ખળભળાટ મચી ગયો છે. વાહનની અંદરથી બે વ્યક્તિઓના મૃતદેહ મળી આવતા પોલીસ તંત્રમાં દોડધામ મચી હતી. પ્રાથમિક તપાસમાં બંને યુવકો વાહનની અંદર સૂઈ રહ્યા હતા તે દરમિયાન અજાણ્યા શખ્સોએ બહારથી વાહનને આગ ચાંપી દીધી હોવાની આશંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે.
પ્રાપ્ત વિગતો અનુસાર, લીલીયા તાલુકાના ગુંદરણ ગામની સીમમાં એક પેસેન્જર તુફાન વાહન આગની લપેટમાં આવી સંપૂર્ણપણે સળગી ગયેલી હાલતમાં મળી આવ્યું હતું. ઘટનાની જાણ થતાં લીલીયા પોલીસ સહિતની ટીમો તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે દોડી ગઈ હતી. વાહનની તપાસ દરમિયાન અંદરથી બે વ્યક્તિઓના મૃતદેહ મળી આવતા બનાવની ગંભીરતા સામે આવી હતી. પ્રાથમિક ઓળખ મુજબ મૃતકો મધ્યપ્રદેશના વતની અને મજૂરીકામ કરતા યુવકો હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.
મૃતકોની ઓળખ રવિ કમલેશભાઈ બધેલ (ઉંમર 16 વર્ષ) અને નીતિન રામસિંગ પચાયા (ઉંમર 21 વર્ષ) તરીકે થઈ છે. મળતી માહિતી પ્રમાણે, બંને યુવકો વાહનની અંદર ઊંઘી રહ્યા હતા, ત્યારે અજાણ્યા શખ્સોએ બહારથી વાહનને આગ ચાંપી દીધી હોવાની પ્રાથમિક આશંકા છે. આગ એટલી વિકરાળ હતી કે, બંને યુવકોને બહાર નીકળવાની તક મળી ન હતી અને બંનેના કરુણ મોત નીપજ્યાં હોવાનું પ્રાથમિક તપાસમાં સામે આવ્યું છે.
આ ઘટનામાં હત્યા પાછળ પૈસાની લેતીદેતીનું કારણ હોવાની આશંકા પોલીસ દ્વારા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે. જોકે, ખરેખર કયા કારણોસર બંને યુવકોની હત્યા કરવામાં આવી અને વાહનને આગ લગાડવા પાછળ કોનો હાથ છે તે સહિતના તમામ પાસાઓને ધ્યાનમાં રાખીને પોલીસ દ્વારા તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે.
ઘટનાની ગંભીરતાને ધ્યાને લઈ લીલીયા પોલીસ, એફએસએલ (FSL) સહિતની તપાસ ટીમો ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી. વાહનમાં આગ લાગવાના સંજોગો, ઘટનાસ્થળેથી મળેલા પુરાવા અને અન્ય ટેકનિકલ પાસાઓની ઝીણવટભરી તપાસ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. પોલીસ દ્વારા મૃતદેહોને પોસ્ટમોર્ટમ માટે મોકલવા સહિતની કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.
અમરેલીના ડીવાયએસપી વિસ્મય માનસેતાના સીધા સુપરવિઝન હેઠળ સમગ્ર બનાવની તપાસનો ધમધમાટ શરૂ કરવામાં આવ્યો છે. આ અંગે ડીવાયએસપી વિસ્મય માનસેતાએ પ્રાથમિક માહિતી આપતા જણાવ્યું હતું કે, બંને યુવકો વાહનની અંદર સૂતા હતા, ત્યારે બહારથી કોઈ અજાણ્યા શખ્સોએ વાહનને આગ ચાંપી દીધી હોવાની આશંકા છે. પ્રાથમિક તપાસમાં પૈસાની લેતીદેતીનો મુદ્દો સામે આવી રહ્યો છે, જોકે સમગ્ર ઘટનાની વિગતવાર તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.
હાલમાં લીલીયા પોલીસ સ્ટેશનમાં હત્યાનો ગુનો નોંધવાની તજવીજ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. બે શ્રમિક યુવકોને વાહનની અંદર સળગાવી દેવાની આશંકા સાથે બનેલી આ ઘટનાએ સમગ્ર અમરેલી જિલ્લામાં ચકચાર જગાવી છે. હવે પોલીસ તપાસમાં આ ડબલ મર્ડર પાછળનું ચોક્કસ કારણ શું છે, હત્યામાં કેટલા લોકો સામેલ છે અને આરોપીઓ કોણ છે તે બહાર આવે તે જોવાનું રહ્યું.
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