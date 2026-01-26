સાવરકુંડલામાં નવદંપતીએ રાષ્ટ્રધ્વજને સલામી આપી પ્રભુતામાં પગલાં માંડ્યા, લગ્ન મંડપમાં ગુંજ્યું ‘જન ગણ મન’
સાવરકુંડલા નિવાસી લુહાર જ્ઞાતિના પરમાર પરિવારના આ લગ્ન પ્રસંગે રાષ્ટ્રીય પર્વને વિશેષ મહત્વ આપવામાં આવ્યું હતું.
Published : January 26, 2026 at 9:51 PM IST
અમરેલી: સમગ્ર દેશ 77મા પ્રજાસત્તાક પર્વની હર્ષોલ્લાસભરી ઉજવણીમાં મગ્ન હતો ત્યારે અમરેલી જિલ્લાના સાવરકુંડલામાં એક અનોખો અને પ્રેરણાદાયી લગ્ન પ્રસંગ જોવા મળ્યો. શરણાઈના મીઠા સૂર વચ્ચે દેશભક્તિનો સંગમ સર્જાયો હતો, જ્યાં એક નવદંપતીએ લગ્નના પવિત્ર બંધનમાં બંધાતા પહેલા રાષ્ટ્ર પ્રત્યેની પોતાની ફરજ નિભાવતાં રાષ્ટ્રધ્વજને સલામી આપી પોતાના નવા જીવનની શરૂઆત કરી હતી.
સાવરકુંડલા નિવાસી લુહાર જ્ઞાતિના પરમાર પરિવારના આ લગ્ન પ્રસંગે રાષ્ટ્રીય પર્વને વિશેષ મહત્વ આપવામાં આવ્યું હતું. પરિવારની દીકરીના શુભ લગ્ન પ્રસંગે જાનૈયા અને માંડવિયા બંને પક્ષે સાથે મળી પ્રજાસત્તાક પર્વની અનોખી રીતે ઉજવણી કરી હતી. લગ્ન મંડપમાં વરરાજાની ભવ્ય એન્ટ્રી અને વરમાળાની વિધિ પૂર્ણ થયા બાદ સમગ્ર વાતાવરણ એકાએક દેશભક્તિના ભાવથી છવાઈ ગયું હતું.
26 જાન્યુઆરીના પવિત્ર દિવસે યોજાયેલા આ લગ્નમાં નવદંપતી, પરિવારજનો તથા ઉપસ્થિત મહેમાનો દ્વારા શિસ્તબદ્ધ રીતે રાષ્ટ્રધ્વજને સન્માન આપવામાં આવ્યું હતું. લગ્ન મંડપમાં ‘જન ગણ મન’ રાષ્ટ્રગાન ગુંજતા જ સમગ્ર માહોલ ગૌરવભર્યો અને ભાવવિભોર બની ગયો હતો. સામાન્ય રીતે લગ્ન પ્રસંગો માત્ર આનંદ અને ઉજવણી પૂરતા સીમિત રહે છે, પરંતુ પરમાર પરિવારે રાષ્ટ્રપ્રેમને પ્રાધાન્ય આપી સમાજ સામે એક ઉત્તમ ઉદાહરણ રજૂ કર્યું હતું.
નવદંપતીએ દેશના બંધારણ અને લોકશાહીના મહાપર્વને સ્મરી પોતાના જીવનના નવા અધ્યાયની શરૂઆત કરી હતી. આ અનોખી ઉજવણીને લઈ ઉપસ્થિત મહેમાનોમાં પણ દેશપ્રેમની લાગણી વધુ પ્રબળ બની હતી. લગ્ન પ્રસંગે દેશભક્તિ અને સંસ્કૃતિનું આ સુંદર મિલન સમગ્ર પંથકમાં ચર્ચાનો વિષય બન્યું છે અને નવદંપતીની દેશભક્તિને લઈ સર્વત્ર પ્રશંસાની લાગણી વ્યક્ત થઈ રહી છે.
આ પ્રસંગે સ્પષ્ટ થયું કે, રાષ્ટ્રીય પર્વ માત્ર સરકારી કાર્યક્રમો સુધી સીમિત નથી, પરંતુ વ્યક્તિગત જીવનના મહત્વના ક્ષણોમાં પણ રાષ્ટ્રપ્રેમને સ્થાન આપી શકાય છે. સાવરકુંડલાનો આ લગ્ન પ્રસંગ સમાજ માટે પ્રેરણારૂપ બની રહ્યો છે.
