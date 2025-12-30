અમરેલી: પીઠવડીના પાણીદાર સરપંચનું ‘પાણીદાર’ પગલું, ગામમાં 26 ચેકડેમ બનાવી કર્યું જળ સંચય, ખેડૂતોને ફાયદો
આ વર્ષે થયેલા સારા વરસાદના પરિણામે તમામ ચેકડેમો પાણીથી છલકાઈ ગયા છે, જેના કારણે ગામ અને આસપાસના વિસ્તારોમાં ભૂગર્ભ જળસ્તર નોંધપાત્ર રીતે ઊંચું આવ્યું છે.
Published : December 30, 2025 at 3:52 PM IST
અમરેલી: અમરેલી જિલ્લાના સાવરકુંડલા તાલુકાના પીઠવડી ગામમાં સરપંચ દ્વારા લોકોના અને ખેડૂતોના હિતમાં કરાયેલી મહત્વપૂર્ણ પહેલ આજે ચર્ચાનો વિષય બની છે. સરકારી વિવિધ યોજનાઓનો સંપૂર્ણ લાભ લઈ ગામમાં કુલ 26 જેટલા નાના–મોટા ચેકડેમનું નિર્માણ કરાવવામાં આવ્યું છે. આ વર્ષે થયેલા સારા વરસાદના પરિણામે તમામ ચેકડેમો પાણીથી છલકાઈ ગયા છે, જેના કારણે ગામ અને આસપાસના વિસ્તારોમાં ભૂગર્ભ જળસ્તર નોંધપાત્ર રીતે ઊંચું આવ્યું છે.
પીઠવડી ગામમાં અલગ અલગ જગ્યા એ સરકારી યોજના નો લાભ લઇ 26 ચેકડેમનું નિર્માણ કરવામાં આવ્યું છે. સામાન્ય રીતે આ વિસ્તાર પથ્થરવાળી જમીન ધરાવતો હોવાથી વરસાદી પાણી ટકતું નથી અને સીધું નદીઓમાં વહી જાય છે. પરંતુ ચેકડેમોના કારણે વરસાદનું પાણી અટકી ગયું છે અને જમીનમાં રિચાર્જ થવાથી પાણીના તળ ઊંચા આવ્યા છે.
ચેકડેમોમાં પૂરતું પાણી સંગ્રહ થવાથી આસપાસના ખેડૂતોમાં ખુશી જોવા મળી રહી છે. ખેડૂતોને આવનારા દિવસોમાં શિયાળુ પાક સાથે સાથે ઉનાળુ પાક માટે પણ પૂરતું પાણી ઉપલબ્ધ રહેશે, જે ખેતી માટે મોટો લાભરૂપ સાબિત થશે. સ્થાનિક સંજયભાઈ કામળીયાએ જણાવ્યું હતું કે, “ચેકડેમોના કારણે ગામનો પાણીનો પ્રશ્ન ઘણો હદ સુધી હલ થયો છે. હવે ખેડૂતો નિર્ભય બનીને શિયાળો અને ઉનાળો બંને પાક સારી રીતે લઈ શકશે.”
અમરેલી જિલ્લામાં આ વર્ષે પડેલા સારા વરસાદ અને પીઠવડી ગામમાં સરપંચ દ્વારા કરાયેલા આયોજનબદ્ધ પાણી સંચયના પ્રયાસો ગ્રામ્ય વિકાસનું ઉત્તમ ઉદાહરણ બની રહ્યા છે. ચેકડેમોના નિર્માણથી માત્ર પાણી સંગ્રહ જ નહીં, પરંતુ ખેડૂતોની આર્થિક સ્થિતિ સુધારવામાં પણ મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવાઈ રહી છે. અહીં તો ઊંચાવતા પાણી મીઠું થયુ લોકોને પીઠવડીના ગ્રામજનોને પાણીની સમસ્યા હાલ થઈ અને લોકોને પાણી બોર કૂવામાં આસાની મળવા લાગ્યું જેથી લોકોને હાલ ગ્રામજનોને પણ અહીં પાણીની સમસ્યા માંથી છૂટકારો થયો છે. ખાસ કરી અહીં ખેડૂતો વર્ષમાં ચોમાસાની સિઝન દરમિયાન પાક લઈ શકતા પરંતુ હવે આ 26 જેટલા તળાવોના કારણે જમીનની તળ ખુબ ઉંચાવ્યા જે કણોસર બોર અને કુવા રિચાર્જ થઈ જતા ખેડૂતોને ખૂબ લાભ થયો છે અને ખેડૂતો હવે રવિ પાક અને અન્ય પાકો પણ સિઝનના લેવા લાગ્યા છે. જેથી ખેડૂતોની આર્થિક સ્થિતિ પણ સુધરી રહી છે. લોકોને મજૂરોને અહીં રોજગારી પણ મળી રહી છે, જેથી આ યોજનાથી ગ્રામજનો ખેડૂતોને પણ ખૂબ ફાયદો થયો છે અને ગામનો સમૃદ્ધિનો દર પણ હાલ વધવા લાગ્યો છે.
