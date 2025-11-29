"લાલો" ફિલ્મથી રાજુલાના યુવકને મળી નવી આશા: જીવન ટૂંકાવવાનો વિચાર છોડ્યો...
તાજેતરમાં રિલીઝ થયેલી ગુજરાતી ફિલ્મ "લાલો: શ્રી કૃષ્ણ સદા સહાયતે" જોયા બાદ અમરેલી જિલ્લાના એક યુવકનું જીવન બદલાઈ ગયું, જાણો કેવી રીતે...
અમરેલી : તાજેતરમાં રૂપેરી પરદે રિલીઝ થયેલી ગુજરાતી ફિલ્મ "લાલો: શ્રી કૃષ્ણ સદા સહાયતે" લોકોના દિલ અને પ્રેમ જીતી રહી છે. ત્યારે બીજી તરફ એક એવો કિસ્સો પ્રકાશમાં આવ્યો જેમાં "લાલો" ફિલ્મથી એક યુવકને જીવન જીવવાની નવી આશા મળી.
"લાલો" ફિલ્મથી યુવકનું જીવન બદલાયું
અમરેલી જિલ્લાના રાજુલા તાલુકાના સમઢિયાળા 1 ગામના ગુજરીયા વિરાટ નામના યુવાને ફિલ્મ "લાલો" જોયા બાદ જીવન પ્રત્યેનો દ્રષ્ટિકોણ બદલી નાખ્યો હતો. જિંદગીથી નારાજ થઈ જીવવાનો વિચાર છોડી દેનાર વિરાટે હવે સમાજ માટે કંઈક કરવાનો સંકલ્પ લીધો છે.
જીવન ટૂંકાવવાનો લીધો હતો નિર્ણય : મળતી માહિતી અનુસાર, ગુજરીયા વિરાટ નામનો યુવક જીવનમાં ખૂબ જ હતાશ અને પરેશાન હતો. અંતે તેણે જીવન ટૂંકાવવાનો નિર્ણય કરી લીધો હતો, તેને લાગતું હતું કે હવે જીવવામાં કોઈ અર્થ નથી. તે જ સમયે 'લાલો' ફિલ્મ રિલીઝ થઈ અને વિરાટે વિચાર્યું કે જો જીવન ટૂંકાવવું જ છે, તો છેલ્લી વાર આ ફિલ્મ જોઈ લઉં.
'લાલો' ફિલ્મની કાસ્ટ વિરાટને મળવા પહોંચી
વિરાટ પોતાના મિત્રો સાથે ફિલ્મ જોવા ગયો અને આ ફિલ્મે તેના જીવનનો નિર્ણય સંપૂર્ણપણે બદલી નાખ્યો. તેણે સમાજમાં જીવીને કંઈક કરી બતાવવાનો દ્રઢ નિશ્ચય કર્યો હતો. 'લાલો' ફિલ્મના કલાકારો અને ટીમ મોરારીબાપુના આશીર્વાદ લેવા મહુવા આવ્યા હતા, ત્યારે વિરાટની વાત તેમના સુધી પહોંચી હતી. આ વાત જાણીને ફિલ્મની સમગ્ર ટીમે વિરાટને મળીને તેને શુભેચ્છાઓ પાઠવી, જેનાથી તેને વધુ પ્રેરણા મળી.
પગપાળા દ્વારકાની યાત્રા : આ પ્રેરણાથી વિરાટે પોતાના ગામ સમઢીયાળા 1 થી ચાલીને દ્વારકા જવાનો નિર્ણય કર્યો. તેણે 'જય દ્વારકાધીશ'ના નારા સાથે પોતાની યાત્રા શરૂ કરી છે. રસ્તામાં તેની ઉંમરના અન્ય યુવાનો પણ ગામે ગામથી તેની સાથે જોડાઈ રહ્યા છે.
