અમરેલી: ધારી તાલુકાના દેવળા ગામે ઝેરી મધમાખીનો આતંક, 6 લોકો હોસ્પિટલમાં ખસેડાયા
દેવળા ગામના બસ સ્ટેશન પાસે સામાન્ય રીતે લોકો બેઠા હતા ત્યારે અચાનક ઝેરી મધમાખીઓનું મોટું ટોળું ઊડીને આવ્યું અને ત્યાં હાજર લોકોને ડંખ માર્યા હતા.
Published : March 25, 2026 at 6:54 PM IST
અમરેલી: ધારી તાલુકાના દેવળા ગામે અચાનક ઝેરી મધમાખીઓના હુમલાથી ગામમાં ભયનો માહોલ સર્જાયો હતો. ગામના બસ સ્ટેશન નજીક બેઠેલા લોકોને નિશાન બનાવી મધમાખીઓના ટોળાએ અચાનક હુમલો કર્યો હતો, જેના કારણે અફરાતફરી મચી ગઈ હતી.
માહિતી મુજબ, દેવળા ગામના બસ સ્ટેશન પાસે સામાન્ય રીતે લોકો બેઠા હતા ત્યારે અચાનક ઝેરી મધમાખીઓનું મોટું ટોળું ઊડીને આવ્યું અને ત્યાં હાજર લોકોને ડંખ મારવાનું શરૂ કર્યું હતું. મધમાખીના આ અચાનક હુમલાથી લોકો જીવ બચાવવા દોડધામ કરવા લાગ્યા હતા.
આ ઘટનામાં કુલ 6 લોકો મધમાખીના ડંખથી ઘાયલ થયા હતા. ઘટનાની જાણ થતાં જ તાત્કાલિક 108 એમ્બ્યુલન્સને બોલાવવામાં આવી હતી અને તમામ ઘાયલોને ધારી સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે સારવાર માટે ખસેડવામાં આવ્યા હતા. હાલ તમામની તબિયત સ્થિર હોવાનું જાણવા મળે છે.
મધમાખીના હુમલાના કારણે વિસ્તારમાં ડરનો માહોલ છવાઈ ગયો છે અને સ્થાનિક લોકોમાં ચિંતા જોવા મળી રહી છે. ગ્રામજનો દ્વારા વન વિભાગ અને સ્થાનિક તંત્રને આવી ઘટનાઓ રોકવા યોગ્ય પગલાં લેવા માંગ કરવામાં આવી છે.
“અમે બસ સ્ટેશન પાસે બેઠા હતા ત્યારે અચાનક મધમાખીઓનો ટોળો આવ્યો અને લોકોને ડંખ મારવા લાગ્યો. લોકો ભયભીત થઈ ગયા હતા. 108ની મદદથી તમામને તરત હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા.” - મધુભાઈ દાફડા, સ્થાનિક
