ETV Bharat / state

અમરેલી: પ્રેમસંબંધમાં યુવતીના પરિવારે યુવકને માર માર્યો, માતાની કરી ઘાતકી હત્યા, CCTVમાં કેદ થઈ સમગ્ર ઘટના

નિંગાળા નજીક બાલકૃષ્ણ પેટ્રોલ પંપ સામેના સીસીટીવીમાં કેદ થઈ સમગ્ર ઘટનાક્રમ, આરોપીઓએ પૂર્વ આયોજનથી હુમલો કરી ભાવેશનું અપહરણ કરીને માતા જીતુબેનને કાર નીચે કચડી નાખ્યાં.

પ્રેમસંબંધમાં યુવતીના પરિવારે યુવકને માર મારી માતા કરી ઘાતકી હત્યા
પ્રેમસંબંધમાં યુવતીના પરિવારે યુવકને માર મારી માતા કરી ઘાતકી હત્યા (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 5, 2026 at 2:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

અમરેલી: જિલ્લાના રાજુલા તાલુકાના નિંગાળા ગામ નજીક એક ચોંકાવનારી ઘટનામાં પ્રેમસંબંધના કારણે યુવતીના પરિવારજનોએ યુવક અને તેની માતા પર હુમલો કરી માતાની ઘાતકી હત્યા કરી નાખી. આ સમગ્ર ઘટના સીસીટીવી કેમેરામાં કેદ થઈ હતી, જેમાં આરોપીઓ ખુલ્લેઆમ દાદાગીરી કરતા જોવા મળ્યા હતા.

પોલીસ દ્વારા મળતી માહિતી અનુસાર, નિંગાળા ગામના રહેવાસી ભાવેશભાઈ ભગવાનભાઈ ભીલ (ઉં.25) નામના યુવકના એક યુવતી સાથે પ્રેમસંબંધ હતા. આ વાતથી નારાજ યુવતીના પરિવારજનોએ પૂર્વ આયોજનબદ્ધ રીતે બાલકૃષ્ણ પેટ્રોલ પંપ પાસે ભાવેશ અને તેની માતા જીતુબેન ઉપર જીવલેણ હુમલો કર્યો. આરોપીઓએ ભાવેશને માર મારી બળજબરીથી એક કારમાં બેસાડી અપહરણ કરી લીધું અને તેની માતા જીતુબેનને કાર ચડાવી ગંભીર ઈજાઓ પહોંચાડી, જેમાં તેમનું ઘટનાસ્થળે જ મોત નીપજ્યું.

યુવકને માર મારી માતા કરી ઘાતકી હત્યા (Etv Bharat Gujarat)

આ સમગ્ર હુમલાના દ્રશ્યો નજીકમાં લાગેલા સીસીટીવી કેમેરામાં રેકોર્ડ થઈ ગયા, જે બાદ આરોપીઓ કોઈને પરવાહ કર્યા વગર યુવકને લઈને નાસી ગયા. ઘટનાની જાણ થતાં પીપાવાવ મરીન પોલીસ સ્ટેશનમાં ભાવેશભાઈ ભીલે 9 આરોપીઓ સામે હત્યા, અપહરણ, મારામારી અને ગેરકાયદેસર બંધક બનાવવાની ફરિયાદ નોંધાવી. આરોપીઓમાં યોગેશ બાબુભાઈ મકવાણા (રાજકોટ), રોહિત બટુકભાઈ મકવાણા (મહુવા), મહેશ ભાયાભાઈ સોલંકી (માઢીયા), જ્યોતિબેન યોગેશભાઈ મકવાણા, કાજલબેન બટુકભાઈ મકવાણા, જાનુબેન બટુકભાઈ મકવાણા, હિતેશ બટુકભાઈ મકવાણા, બટુકભાઈ ડાયાભાઈ મકવાણા તથા કમલેશભાઈ (હિતેશના કાકા) જેવા લોકોનો સમાવેશ થાય છે.

યુવકને માર મારી માતા કરી ઘાતકી હત્યા (Etv Bharat Gujarat)

દરમિયાન આરોપીઓ અપહરણ કરી ભાવેશને અલગ-અલગ સ્થળોએ લઈ ગયા અને મહુવા સુધી લઈ જઈ તેને મારતા રહ્યા અને ધમકીઓ આપતા રહ્યા. આ બાજુ અમરેલી લોકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ટીમે IPS જયવીર ગઢવીના સીધા સુપરવિઝન હેઠળ ત્વરિત કાર્યવાહી કરી. ગણતરીના કલાકોમાં જ આરોપીઓનો પીછો કરી ક્રાઇમ બ્રાન્ચ મહુવા પહોંચી ગઈ અને ભાવેશને સુરક્ષિત છોડાવી લીધો. તેને તાત્કાલિક સારવાર માટે હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યો. ત્યારબાદ ટીમોએ અલગ-અલગ સ્થળોએથી કુલ 7 આરોપીઓને ઝડપી પાડી પીપાવાવ મરીન પોલીસને સોંપી દીધા છે. બે આરોપી હજુ ફરાર હોવાનું જાણવા મળે છે.

CCTVમાં કેદ થઈ સમગ્ર ઘટના (CCTV)

આ ઘટનાએ સ્થાનિક લોકોમાં પોલીસની કામગીરીને લઈને રોષ ઉભો કર્યો છે. પીપાવાવ દરિયાઈ પટ્ટીના સ્થાનિક રહેવાસીઓનો આક્ષેપ છે કે આ વિસ્તારમાં મારામારી, ધાકધમકી અને ગેરકાયદેસર દારૂ જેવા ગુનાઓ વધી રહ્યા છે છતાં પોલીસ દ્વારા સખત કાર્યવાહી થતી નથી. જોકે આ કેસમાં IPS જયવીર ગઢવીની સક્રિયતાને કારણે ઝડપી ધરપકડ થઈ છે. પોલીસને આશા છે કે બાકીના આરોપીઓને પણ જલ્દીથી પકડી લેવામાં આવશે અને કાયદાકીય કાર્યવાહી આગળ ધપાવવામાં આવશે.

આ પણ વાંચો...

  1. વૃદ્ધાની હત્યા કરી પગ કાપી ચાંદીના કડલાં લૂંટનારા નરાધમો ઝડપાયા, ઈકો કારના હપ્તા ભરવા આચર્યું હતું કૃત્ય
  2. દાહોદમાં પત્નીનો પ્રેમી નીકળ્યો પતિનો હત્યારો, કબ્રસ્તાન પાસેથી મળેલા મૃતદેહનો ભેદ પોલીસે ઉકેલ્યો

TAGGED:

AMRELI LOVE MURDER
MOTHER CAR CRUSHED
CCTV
PIPAVAV POLICE STATION
AMRELI MURDER CASE

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.