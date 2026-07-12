અમરેલીમાં 16 ઇંચ વરસાદ બન્યો આફત: બે વખત વાવણી નિષ્ફળ, હવે ત્રીજી વખત વાવણી કરવા ખેડૂતો બન્યા મજબૂર
અમરેલી જિલ્લામાં છેલ્લા પાંચ દિવસથી સતત વરસાદે કપાસ અને મગફળીના વાવેતરને ભારે નુકસાન પહોંચાડતા ખેડૂતોની આર્થિક સ્થિતિ કફોડી બની છે.
Published : July 12, 2026 at 4:00 PM IST
અમરેલી : જિલ્લામાં છેલ્લા પાંચ દિવસમાં 16 ઇંચ જેટલો વરસાદ ખાબકતાં ખેડૂતો પર આફત તૂટી પડી છે. કપાસ અને મગફળીના વાવેતરમાં રોકાયેલા ખેડૂતોનું બીજી વખતનું બિયારણ પણ ધોવાઈ ગયું છે, જેના પગલે હવે ત્રીજી વખત વાવણી કરવાની ફરજ પડી છે. આ સતત નિષ્ફળતાને કારણે પ્રતિ વીઘે 2500 રૂપિયા સુધીનો વધારાનો ખર્ચ ખેડૂતોના માથે પડ્યો છે અને લાખો રૂપિયાનું બિયારણ ફેલ થઈ ગયું છે.
જિલ્લાના રાજુલા, જાફરાબાદ, સાવરકુંડલા, ખાંભા સહિતના અનેક તાલુકાઓમાં ખેતરોમાં પાણી ભરાઈ જતાં કપાસ અને મગફળીના પાકને વ્યાપક નુકસાન થયું છે. ખેડૂતોએ ચોમાસાની શરૂઆતમાં વરસાદની આશાએ ખેતરો તૈયાર કરી વાવેતર કર્યું હતું, પરંતુ શરૂઆતમાં પૂરતો વરસાદ ન મળતા પ્રથમ વાવેતર નિષ્ફળ ગયું. ત્યારબાદ ફરી ખર્ચ કરી બીજી વખત વાવણી કરવામાં આવી, પરંતુ છેલ્લા પાંચ દિવસના સતત વરસાદે ખેતરોમાં પાણી ભરાઈ જતાં બીજ ધોવાઈ ગયા અને બીજું વાવેતર પણ નિષ્ફળ રહ્યું.
હવે ખેડૂતોને ત્રીજી વખત વાવણી કરવાની ફરજ પડી રહી છે. સતત બે વાર બિયારણ અને મજૂરીનો ખર્ચ સહન કર્યા બાદ ખેડૂતો પર આર્થિક ભારણ વધી ગયું છે. ખેડૂતોએ મંડળી ઉપાડી, જમીન તૈયાર કરી અને ફરીથી વાવણી કરવા માટે હજારો રૂપિયાનો વધારાનો ખર્ચ કરવો પડી રહ્યો છે. ખેડૂતોના જણાવ્યા મુજબ, અત્યાર સુધીમાં પ્રતિ વીઘે અંદાજે 2500 રૂપિયા કે તેથી વધુનો વધારાનો ખર્ચ થઈ ચૂક્યો છે.
ભારે વરસાદને કારણે અનેક વિસ્તારોમાં ખેતરોનું ધોવાણ થતાં જમીનની ફળદ્રુપ સપાટી પણ ધોવાઈ ગઈ છે, જેની આગામી પાકના ઉત્પાદન પર વિપરીત અસર થવાની શક્યતા ખેડૂતો વ્યક્ત કરી રહ્યા છે. હાલ અનેક ગામોમાં ખેડૂતો ફરીથી ટ્રેક્ટર અને વાવણીનાં સાધનો સાથે ખેતરોમાં ઊતરી ત્રીજી વખત વાવણી કરી રહ્યા છે.
ખેડૂતોએ પોતાની વ્યથા વ્યક્ત કરતાં જણાવ્યું કે, એક તરફ વરસાદની અછતને કારણે પહેલું વાવેતર નિષ્ફળ ગયું અને બીજી તરફ અતિશય વરસાદને કારણે બીજી વખતનું બિયારણ પણ ધોવાઈ ગયું. હવે ત્રીજી વખત વાવણી કરવી પડી રહી છે, જેના કારણે આર્થિક સ્થિતિ પર ગંભીર અસર થઈ છે. ખેડૂતોને બિયારણ, મજૂરી અને ખેતી ખર્ચમાં સહાય તેમજ નુકસાનીનો સર્વે કરી યોગ્ય વળતર આપવામાં આવે તેવી તેમણે સરકાર સમક્ષ માંગણી કરી છે.
જો સમયસર સહાય નહીં મળે તો આર્થિક સંકટ વધુ ઘેરું બનશે, તેવું ખેડૂતોનું કહેવું છે. અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં તાત્કાલિક પાક નુકસાનીનો સર્વે કરી સરકાર દ્વારા રાહત પેકેજ જાહેર કરવાની માંગ ઉઠી છે. અમરેલી જિલ્લામાં ટૂંકા ગાળામાં જ સીઝનનો 16 ઇંચ વરસાદ પડી જતાં પાણીની સમસ્યા તો હલ થઈ છે, પરંતુ એક સાથે 10 ઇંચ જેટલો વરસાદ રાજુલા, ખાંભા, સાવરકુંડલા પંથકમાં પડતાં અહીંનાં ખેતરો ધોવાઈ ગયાં. જેના કારણે ખેડૂતોએ વાવેલું બિયારણ નાશ પામ્યું અને હવે ત્રીજી વાર વાવણી કરવી પડી રહી છે. ખેડૂતોને પ્રતિ વીઘે 2500 રૂપિયા જેટલો વધારાનો ખર્ચ થઈ રહ્યો છે, જે તેમના માટે ખૂબ મોંઘો સાબિત થઈ રહ્યો છે. ખેડૂતો સરકાર પાસે સહાયની ગુહાર લગાવી રહ્યા છે.
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