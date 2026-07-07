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અમરેલી: ભારે વરસાદને પગલે લાઠીમાં કાચું મકાન પડતાં બાળક ઈજાગ્રસ્ત, સાવરકુંડલામાં પૂરમાં બે બાઈક તણાયા

અમરેલી જિલ્લામાં ધોધમાર વરસાદથી લાઠી અને સાવરકુંડલા તાલુકામાં જળબંબાકારની સ્થિતિ, ચાવંડ ગામે કાચું મકાન ધરાશાયી થતાં એક બાળક ગંભીર રીતે ઘાયલ.

અમરેલી જિલ્લામાં ધોધમાર વરસાદ
અમરેલી જિલ્લામાં ધોધમાર વરસાદ (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 7, 2026 at 1:28 PM IST

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અમરેલી : જિલ્લામાં સતત વરસી રહેલા ધોધમાર વરસાદે અનેક તાલુકાઓમાં જળબંબાકાર જેવી સ્થિતિ ઊભી કરી છે. લાઠી તાલુકાના ચાવંડ ગામે ભારે વરસાદના કારણે એક કાચું મકાન તૂટી પડતાં એક બાળક ગંભીર રીતે ઈજાગ્રસ્ત થયું, જ્યારે સાવરકુંડલા તાલુકાના ધજડી ગામમાં ઉપરવાસમાં પડેલા વરસાદથી અચાનક આવેલા પૂરમાં બે બાઈક તણાઈ ગયા હોવાની ઘટના સામે આવી છે.

ચાવંડ ગામે મોડી રાત્રે કાચું મકાન ધરાશાયી, બાળક કાટમાળ નીચે ફસાયું

લાઠી તાલુકામાં સતત ધોધમાર વરસાદને પગલે નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાઈ જતાં સામાન્ય જનજીવન પ્રભાવિત થયું હતું. આ દરમિયાન ચાવંડ ગામ નજીક મોડી રાત્રે એક દુર્ઘટના ઘટી. ભારે વરસાદથી એક કાચા મકાનની દિવાલ અને છત નબળી પડતાં અચાનક આખું મકાન ધરાશાયી થઈ ગયું. ઘરમાં સૂતેલું એક બાળક કાટમાળ નીચે ફસાઈ ગયું.

ચાવંડ ગામે મોડી રાત્રે કાચું મકાન ધરાશાયી, બાળક કાટમાળ નીચે ફસાયું (Etv Bharat Gujarat)

ઘટનાની જાણ થતાં જ સ્થાનિક લોકો, પોલીસ અને બચાવ ટીમ તાત્કાલિક સ્થળ પર પહોંચી ગઈ. જીવ બચાવવાની દોડમાં જેસીબી મશીનની મદદથી ભારે સાવચેતી સાથે કાટમાળ હટાવવામાં આવ્યો અને બાળકને સહીસલામત બહાર કાઢવામાં આવ્યું. તાત્કાલિક 108 ઇમરજન્સી એમ્બ્યુલન્સ મારફતે બાળકને સારવાર માટે નજીકની હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યો, જ્યાં તેની સારવાર ચાલી રહી છે.

આ ઘટનાએ આખા ગામમાં ચિંતા ફેલાવી દીધી છે. સંભવિત જોખમને ધ્યાનમાં રાખીને લાઠી પોલીસે તાત્કાલિક કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. ચાવંડ ગામમાં હજુ પણ જોખમી હાલતવાળા અને કાચા મકાનોમાં રહેતા આશરે 50 જેટલા લોકોને સમજાવટ કરીને સુરક્ષિત સ્થળે ખસેડવામાં આવ્યા હતા. આ તમામ લોકોને ચાવંડ પ્રાથમિક શાળામાં સ્થળાંતર કરાવી તેમના રહેવા, ખોરાક અને જરૂરી સુવિધાઓની વ્યવસ્થા ઊભી કરવામાં આવી છે. પોલીસની આ ત્વરિત કાર્યવાહીથી ગામલોકોએ રાહતનો શ્વાસ લીધો હતો.

વરસાદના કારણે ગામના અનેક વિસ્તારોમાં પાણી ભરાઈ જતાં શરૂઆતમાં લોકોમાં ભયનો માહોલ હતો. જોકે, હવે વરસાદે વિરામ લેતાં પાણીનું સ્તર ધીમે ધીમે ઘટવા લાગ્યું છે. તેમ છતાં તંત્ર દ્વારા આગામી દિવસોમાં વરસાદની સંભાવનાને ધ્યાનમાં રાખીને લોકોને સાવચેત રહેવા, જોખમી મકાનોમાં ન રહેવા અને કોઈપણ કટોકટીમાં તાત્કાલિક વહીવટી તંત્રનો સંપર્ક કરવા અપીલ કરવામાં આવી છે.

ધજડી ગામમાં પૂરનું જોર: બે બાઈક તણાયા, મોબાઈલમાં કેદ થયા દૃશ્યો

બીજી તરફ, સાવરકુંડલા તાલુકાના ધજડી ગામમાં ગઈકાલે એક અલગ જ ખતરનાક ઘટના બની. ઉપરવાસમાં પડેલા ભારે વરસાદના કારણે ગામ નજીકના નાળા અને પાણીના પ્રવાહમાં અચાનક જબરદસ્ત વધારો થયો. આ અચાનક આવેલા પૂરના જોરદાર પ્રવાહમાં બે બાઈક તણાઈ ગયા. આ દૃશ્ય જોઈ રહેલા સ્થાનિક લોકો થોડી ક્ષણો માટે સ્તબ્ધ થઈ ગયા, પરંતુ તરત જ તેમણે હિંમત દાખવી અને પોતાની જાતને સંભાળી બાઈક ચાલકોનો આબાદ બચાવ કરી લીધો. સમયસરની આ સતર્કતાના કારણે કોઈપણ પ્રકારની જાનહાનિ ટળી અને તમામ લોકો સુરક્ષિત રહ્યા.

ધજડી ગામમાં પૂરનું જોર: બે બાઈક તણાયા, મોબાઈલમાં કેદ થયા દૃશ્યો (Etv Bharat Gujarat)

સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયા પૂરના વીડિયો

ઘટના વખતે ત્યાં હાજર રહેલા ગ્રામજનોએ પૂરમાં બાઈક તણાતા હોવાના ચોંકાવનારા દૃશ્યો પોતાના મોબાઈલ ફોનમાં કેદ કરી લીધા. આ વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર ઝડપથી વાયરલ થઈ રહ્યા છે. વીડિયોમાં સ્પષ્ટ દેખાય છે કે કેવી રીતે પાણીનો તીવ્ર પ્રવાહ બે બાઈકને પોતાની સાથે ઘસડી રહ્યો છે. આ દૃશ્યો માત્ર ચોંકાવનારા જ નથી, પણ વરસાદી મોસમમાં બેદરકારી રાખવાના જોખમોની જીવંત ચેતવણી પણ છે.

પાણી ઓસરતા બંને બાઈક બહાર કાઢાયા

પૂરનું જોર થોડું ઓસર્યા બાદ સ્થાનિક લોકોની મદદથી બંને તણાયેલા બાઈકને સલામત રીતે બહાર કાઢી લેવામાં આવ્યા. જોકે પાણીનો જોરદાર પ્રવાહ અને તેમાં તણાતા વાહનોની ઘટનાએ સમગ્ર વિસ્તારમાં એક ચર્ચા જગાવી દીધી છે.

તાજેતરમાં સમગ્ર જિલ્લામાં સતત વરસી રહેલા વરસાદને કારણે નદી-નાળાઓ અને ચેકડેમોમાં નવા નીરની જોરદાર આવક થઈ રહી છે. આવી સ્થિતિમાં સ્થાનિક તંત્રએ લોકોને સ્પષ્ટ ચેતવણી આપી છે કે પાણી ભરાયેલા રસ્તાઓ, નાળાઓ અને નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં કોઈપણ જાતની અવરજવર ન કરવી. ધજડીની આ ઘટના એ વાતનું ઉત્તમ ઉદાહરણ છે કે ક્ષણિક બેદરકારી કેવી મોટી દુર્ઘટનાનું કારણ બની શકે છે. તંત્રની સ્પષ્ટ અપીલ છે કે પૂરનાં પાણીમાં પગપાળા કે વાહન લઈને પસાર થવાનો ક્યારેય પ્રયાસ ન કરવો.

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