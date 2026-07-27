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NRI સાથે થયેલી રૂ.11 લાખની છેતરપિંડીનો ભેદ અમરેલી પોલીસે ગણતરીના દિવસોમાં ઉકેલી તમામ નાણાં અપાવ્યા પરત

ઓસ્ટ્રેલિયાના સિડનીમાં રહેતા એક NRI સાથે થયેલી છેતરપિંડીના તમામ નાણાં પરત અપાવ્યા, ઇ-મેઇલથી મળેલી ફરિયાદના આધારે અમરેલી SPની સાયબર ક્રાઇમ ટીમે ત્વરિત કાર્યવાહી કરી.

ઓસ્ટ્રેલિયાના સિડનીમાં રહેતા એક NRI સાથે થયેલી છેતરપિંડીના તમામ નાણાં પરત અપાવ્યા
ઓસ્ટ્રેલિયાના સિડનીમાં રહેતા એક NRI સાથે થયેલી છેતરપિંડીના તમામ નાણાં પરત અપાવ્યા (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 27, 2026 at 4:37 PM IST

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અમરેલી: ઓસ્ટ્રેલિયાના સિડનીમાં રહેતા એક NRI સાથે થયેલી 11 લાખ રૂપિયાની છેતરપિંડીનો અમરેલી પોલીસે ગણતરીના દિવસોમાં ઉકેલ આણીને કમાણીના તમામ નાણાં પરત અપાવ્યા છે. માત્ર એક ઇ-મેઇલથી મળેલી ફરિયાદના આધારે અમરેલી SPની સાયબર ક્રાઇમ ટીમે ત્વરિત કાર્યવાહી કરી, દેશની સીમાઓ પાર બેઠેલા નાગરિકનો ગુજરાત રાજયની પોલીસ પ્રત્યેનો વિશ્વાસ વધુ દ્રઢ કર્યો છે.

ઓસ્ટ્રેલિયાના સિડની શહેરમાં સ્થાયી થયેલા મૂળ દિલ્હીના NRI સૌરભ જોલીએ એપ્રિલ મહિનામાં સોનું ખરીદવા માટે અમરેલીના એક શખ્સને રૂ. 11 લાખ ટ્રાન્સફર કર્યા હતા. જોકે, નાણાં મેળવ્યા બાદ પણ સોનું ન મળતાં પોતાની સાથે છેતરપિંડી થઈ હોવાનો અહેસાસ થતા જ તેમણે જૂન મહિનામાં અમરેલી જિલ્લા પોલીસ વડાને ઇ-મેઇલ મારફતે ફરિયાદ મોકલી હતી આ ઘટનાની અમરેલી SP સંજય ખરાતએ ખુબ ગંભીરતાથી લીધો અને હજારો કિલોમીટર દૂર હોવા છતાં અમરેલી સાયબર સેલે કેસ હાથમાં લીધો અને બેંક એકાઉન્ટ ટ્રેસ કરીને તમામ નાણાં સુરક્ષિત રીતે ફરિયાદીના ખાતામાં પરત જમા કરાવ્યા હતા.

ઇ-મેઇલથી મળેલી ફરિયાદના આધારે અમરેલી SPની સાયબર ક્રાઇમ ટીમે ત્વરિત કાર્યવાહી કરી (Etv Bharat Gujarat)

રાજ્યના ગૃહ વિભાગ દ્વારા સાયબર ફ્રોડના ભોગ બનનારાઓને ત્વરિત સહાય અને તેમની કમાણીનું રક્ષણ કરવા આપાયેલી કડક સૂચનાઓ અંતર્ગત અમરેલી પોલીસે આ કિસ્સામાં શ્રેષ્ઠ કામગીરી દર્શાવી છે. જિલ્લા પોલીસ વડા સંજય ખરાત અને PI કમલેશ ખટાણાની ટીમે બેંક સાથે સંકલન સાધી, સામે પક્ષના શખ્સને શોધીને નાણાં પરત કરાવવાની પ્રક્રિયા હાથ ધરી હતી. આ સમગ્ર તપાસ દરમિયાન ફરિયાદીને દરેક અપડેટ સતત આપતા રહીને વ્યાવસાયિક અભિગમ દાખવ્યો હતો.

ઓસ્ટ્રેલિયાના સિડનીમાં રહેતા એક NRI સાથે થયેલી છેતરપિંડીના તમામ નાણાં પરત અપાવ્યા (Etv Bharat Gujarat)

આજના ડીજિટલ યુગમાં સરહદો વગર થતા સાયબર ક્રાઇમ સામે અમરેલી પોલીસની આ ત્વરિત અને અસરકારક કામગીરી એક ઉત્કૃષ્ટ ઉદાહરણ સાબિત થઈ છે. વિદેશમાં બેઠા હોવા છતાં નાણાં સુરક્ષિત પરત મળતા પીડિતે ગુજરાત સરકાર અને અમરેલી પોલીસની પ્રતિબદ્ધતાની મુક્ત પ્રશંસા કરી છે અને અમરેલી પોલીસની કામગીરી પ્રત્યે સિનયર પોલીસ અધિકારીઓ દ્વારા પ્રશંશા કરવામા આવી છે.

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