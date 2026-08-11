'હેપ્પી બર્થ-ડે'ની એક પોસ્ટ અને 13 વર્ષ જૂનો સગીરાના અપહરણનો કેસ ઉકેલાયો, પોલીસ ક્લુ વગર આરોપી સુધી કેવી રીતે પહોંચી?
વર્ષ 2014માં સગીર બાળકીના અપહરણ અને POCSO એક્ટ હેઠળ અમરેલી તાલુકા પોલીસ સ્ટેશનમાં ગંભીર ગુનો નોંધાયો હતો.
Published : August 11, 2026 at 5:00 PM IST
અમરેલી: અમરેલી એન્ટી હ્યુમન ટ્રાફિકિંગ યુનિટે 12 વર્ષથી વધુ જૂના એક કેસનો ભેદ ઉકેલી મોટી સફળતા મેળવી છે. વર્ષ 2014માં સગીર બાળકીના અપહરણ અને POCSO એક્ટ હેઠળ નોંધાયેલા આ કેસમાં અજાણ્યા આરોપી સામે પોલીસ તપાસ કરી રહી હતી. ત્યારે ટેકનિકલ સર્વેલન્સ, હ્યુમન ઈન્ટેલિજન્સ અને ઝીણવટભરી તપાસના આધારે પોલીસ આખરે આરોપી સુધી પહોંચી છે અને ભોગ બનનારને પણ શોધી કાઢવામાં સૌથી મોટી સફળતા કેવી રીતે મળી? જુઓ વિશેષ રજૂઆત.
વર્ષ 2014માં સગીર બાળકીના અપહરણ અને POCSO એક્ટ હેઠળ અમરેલી તાલુકા પોલીસ સ્ટેશનમાં ગંભીર ગુનો નોંધાયો હતો. જોકે કેસમાં આરોપી અજાણ્યો હોવાથી આ કેસ ડિટેક્ટ કરવો અતિ પડકારરૂપ બન્યો હતો. વર્ષો વીતી ગયા, હ્યુમન ટ્રાફિકિંગ યુનિટમાં આ તપાસ દરમ્યાન 16 જેટલા પીઆઇ તપાસ કરી ચુક્યા છે. આ કેસમાં ફરી અમરેલી SP સંજય ખરાતના આદેશ બાદ અમરેલી એન્ટી હ્યુમન ટ્રાફિકિંગ યુનિટે આ જૂના કેસની સતત તપાસ કરતી ફરીથી તપાસ હાથ ધરી. PI વી.પી. ગોલની ટીમે જૂના કેસના દસ્તાવેજો, ઉપલબ્ધ માહિતી અને ટેકનિકલ સોર્સને આધારે તપાસ આગળ ધપાવી. સોશિયલ મીડિયા, મોબાઈલ નંબર અને બેંકિંગ સંબંધિત વિગતોના આધારે એક પછી એક તપાસની કડીઓ જોડાતી ગઈ અને આખરે પોલીસને મહત્વની સફળતા મળી.
13 વર્ષ જૂનો એક ફોટો મહત્વની કડી બન્યો
તપાસ દરમિયાન પોલીસને આશરે 13 વર્ષ જૂનો એક ફોટો પણ મહત્વની કડી તરીકે હાથ લાગી હતી. આ કડીના આધારે પોલીસ ટીમે વધુ તપાસ શરૂ કરી અને મોરબી જિલ્લાના હળવદ તાલુકાના ભલગામડા ગામ સુધી પહોંચી હતી. જ્યાં શંકાના આધારે ત્યાં પોલીસ કર્મચારીઓએ વસ્તી ગણતરીની કામગીરીના બહાને સ્થાનિક સ્તરે પૂછપરછ કરી અને મળેલી માહિતીની ખરાઈ કરી હતી. આખરે પોલીસને જાણવા મળ્યું કે, 12 વર્ષથી વધુ સમયથી જે ભોગ બનનારની શોધ ચાલી રહી હતી, તે યુવતી ત્યાં જ રહેતી હતી. તપાસના આધારે પોલીસે આરોપી સંજય રાજુભાઈ દેત્રોજા, ઉંમર 33 વર્ષ, રહે. ભલગામડા, તાલુકો હળવદ, જિલ્લો મોરબીને ઝડપી પાડ્યો છે.
પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું કે, વર્ષ 2014માં પરિવાર સાથેના મનદુઃખ બાદ યુવતીને લાગી આવતા ઘરેથી નીકળી ગઈ હતી અને ત્યારબાદ આરોપીના સંપર્કમાં આવી હતી. સમયની સાથે તેનું જીવન આગળ વધ્યું અને આજે તે પોતાના પરિવાર સાથે જીવન જીવી રહી છે. એક તરફ 13 વર્ષથી વધુ જૂનો કેસ જ્યાં પહોંચવું જ મુશ્કેલ હતું. એ કેસમાં અમરેલી પોલીસ હિંમત હારી નહીં. જેથી બીજી તરફ આરોપી અને ભોગ બનનાર સુધી પહોંચવાનો પડકાર વચ્ચે ટેકનિકલ સર્વેલન્સ, હ્યુમન ઈન્ટેલિજન્સ ટીમ દ્વારા સગીરવયની જન્મ તારીખ ઉપર 1800 જેટલી ઇન્સ્ટાગ્રામ અને ફેસબુક લોકોની આઈડી સર્ચ કરી. જેમાં એક શંકાસ્પદ સોશિયલ મીડિયા આઈડી મળ્યું. ત્યારબાદ આ મોબાઈલ નંબર મળ્યો. તપાસ દરમ્યાન પોલીસ પાસે રહેલો 14 વર્ષ જૂનો ફોટો ત્યાંથી મળ્યો અને સમગ્ર ઘટના ઉપરથી પડદો ઉચકવામાં અને પોલીસની સતત મહેનતના કારણે અમરેલી SPની ટીમ AHTUએ આખરે આ કેસની કડી શોધી કાઢી છે. જૂના કેસોની તપાસમાં પોલીસની આ સફળતા ગુજરાત પોલીસ માટે મહત્વપૂર્ણ બની રહી છે.
16 PIએ કેસની તપાસ કરી
આ અંગે વિગતો આપતા અમરેલી પોલીસના તપાસ અધિકારી પી.આઈ વી.પી ગોલે કહ્યું કે, અમરેલી તાલુકા પોલીસ સ્ટેશને 2014માં એક સગીર બાળકીના અપહરણનો કેસ નોંધાયો હતો. તેની ઉંમર 13-14 વર્ષ હશે. અપહરણ અને દુષ્કર્મની ફરિયાદ નોંધાઈ હતી. તેની તપાસ આજથી 3-4 મહિના પહેલા સંભાળી હતી. આ કેસમાં કોઈ ક્લુ નહોતો, અજાણ્યો આરોપી, તેનું નામ પણ નહોતું અને અમારી પહેલા 15 PIએ તપાસ કરી હતી. ફરિયાદીને કોઈ પર શંકા હોય તે વિશે પૂછપરછ કરી હતી. જે-તે વખતે ભોગ બનનાર પોતાના પરિવાર સાથે રહેતા હતા. બાદમાં પોતાના મૂળ વતન જતા રહ્યા.
તેમણે આગળ કહ્યું, અમે ત્યાર બાદ સ્ટાફના બે મહિલા કર્મચારીને કામ આપ્યું કે સોશિયલ મીડિયામાં ભોગ બનનારને સર્ચ કરો. આમ કરતા અમારા બંને મહિલા કર્મચારીઓએ 10-12 દિવસમાં 1200થી 1800 ફેસબુક અને ઈન્સ્ટાગ્રામ ID ચેક કર્યા. એક IDમાં ભોગ બનનારની જન્મતારીખ હતી તે દિવસ જ પોસ્ટ થઈ હતી અને 'હેપ્પી બર્થ-ડે' લખવામાં આવ્યું હતું. તેની આગળ તપાસ કરતા ભોગ બનનારને થોડા ઘણા મળતા ફોટો-વીડિયો મળ્યા. તેમાં જે વ્યક્તિના નામનું ID હતું તે આરોપી પોતે મોરબી વિસ્તારમાં રીક્ષા ચલાવતો હતો. રીક્ષાના નંબરથી વિગતો મેળવવામાં આવી, તેના પરથી આરોપીનો મોબાઈલ નંબર મળ્યો.
તેમણે વધુમાં કહ્યું, બેંક એકાઉન્ટની માહિતી મળી. આરોપીએ પોતાના મોબાઈલ નંબરથી જે-તે વખતે ભોગ બનનારના નામનું બેંક એકાઉન્ટ ખોલાવ્યું હતું એ એકાઉન્ટ ખોલાવતી વખતે, ભોગ બનનારનો ફોટો આપ્યો હતો. એ આધારે પીડિતા અને આરોપીની તપાસ કરવા ત્યાં ગયા, પણ ઘર કયુ હતું તે નક્કી નહોતું થઈ શકતું. તેથી અમે વસ્તી-ગણતરીના શિક્ષક સ્ટાફ તરીકે ત્યાં ગયા અને 5-7 ઘરો ચેક કરતા આરોપીનું ઘર આવ્યું. અમે ખાતરી કરતા પિયર પક્ષની માહિતી માગતા તે પિતાનું નામ બોલી અને તે નામ ફરિયાદીનું નામ હતું. આથી આરોપીને ફોન કરીને વસ્તીગણતરીની માહિતીના બહાને ત્યાં બોલાવીને તેની ધરપકડ કરી હતી.
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