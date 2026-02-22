અમરેલીમાં લગ્ન પ્રસંગ દરમિયાન માથાકૂટ, પોલીસની મધ્યસ્થી બાદ મામલો થયો શાંત
અમરેલી શહેરના જેસીંગપરા વિસ્તારમાં લગ્ન પ્રસંગ દરમિયાન ઉગ્ર બબાલની ઘટના સામે આવી છે, જેના કારણે પોલીસ પણ દોડતી થઈ હતી.
Published : February 22, 2026 at 12:54 PM IST|
Updated : February 22, 2026 at 1:11 PM IST
અમરેલી: જેસીંગપરા વિસ્તારમાં આવેલી એક સમાજની વાડીમાં આયોજિત લગ્ન પ્રસંગ દરમિયાન અચાનક વાતાવરણ તંગ બની ગયું હતું. લગ્ન સમારોહ દરમિયાન પાર્ક કરાયેલી કારના કાચ તૂટવાની બાબતે વિવાદ ઊભો થયો હતો, જે થોડી જ વારમાં ઉગ્ર બનતાં લગ્ન આયોજકો અને સ્થાનિક સોસાયટીના લોકો આમને-સામને આવી ગયા હતા.
પ્રાપ્ત માહિતી મુજબ, કારના કાચ તોડવાના મુદ્દે બંને પક્ષે ગરમાગરમી બાદ બોલાચાલી શરૂ થઈ હતી, જે બાદમાં મારામારી સુધી પહોંચતાં સમગ્ર વિસ્તારમાં અરાજકતા મચી ગઈ હતી. લગ્ન પ્રસંગમાં હાજર મહેમાનોમાં પણ ભય અને ગભરાટનો માહોલ સર્જાયો હતો.
ઘટનાની જાણ થતાં તાત્કાલિક અમરેલી સિટી પોલીસ ઘટના સ્થળે પહોંચી હતી. પોલીસે બંને પક્ષોને શાંત પાડવા પ્રયાસ કરી પરિસ્થિતિ કાબૂમાં લીધી હતી. પોલીસની હાજરી બાદ મામલો વધુ ઉગ્ર ન બને તે માટે બંને પક્ષે સમજૂતી દર્શાવી હતી.
આ અંગે માહિતી આપતાં અમરેલી DYSP ચિરાગ દેસાઈએ જણાવ્યું હતું કે, પોલીસે ઘટનાસ્થળે પહોંચીને બંને પક્ષ વચ્ચે મધ્યસ્થી કરાવી હતી. હાલ કોઈપણ પક્ષ તરફથી લેખિત ફરિયાદ નોંધાવવામાં આવી નથી અને જે પ્રારંભિક બોલાચાલી હતી તે મામલો ત્યાં જ સમાપ્ત કરવામાં આવ્યો છે.
જેસીંગપરા જેવા શહેરી વિસ્તારમાં લગ્ન પ્રસંગ દરમિયાન સર્જાયેલી આ ઘટનાએ થોડા સમય માટે ચર્ચાનો વિષય બન્યો હતો, જોકે પોલીસની ઝડપી કાર્યવાહીથી મોટી અનિચ્છનીય ઘટના બનતા ટળી હોવાનું સ્થાનિકો જણાવી રહ્યા છે.
નોંધનીય છે કે, હજી થોડા દિવસ પહેલા જ ધારી તાલુકાના એક ગામમાં જાન લીલા તોરણે પાછી ફરી હતી અને ત્યાં પણ ધડબડાટી બોલી હતી, ત્યારે આજ અમરેલી શહેરમાં ફરી માથાકૂટ થતાં મામલો ગરમાયો હતો પરંતુ પોલીસની મધ્યસ્થીથી મામલો શાંત પડ્યો હતો.