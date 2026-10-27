SIRની યાદી દ્વારા 27 વર્ષથી નાસતા ફરતા આરોપીને અમરેલી પોલીસે ઝડપી પાડ્યો
1999માં નોંધાયેલ પોલીસ ફરિયાદમાં 27 વર્ષથી નાસતા-ફરતા લીસ્ટેડ આરોપીને નાગપુરથી રાજુલા પોલીસની સર્વેલન્સ ટીમે દબોચી લીધો
Published : October 27, 2026 at 2:45 PM IST
અમરેલી: રાજુલા પોલીસ સ્ટેશનમાં વર્ષ 1999મા નોંધાયેલા ગુનામાં 27 વર્ષથી નાસતા-ફરતા આરોપીને મહારાષ્ટ્રના નાગપુર ખાતેથી રાજુલા પોલોસએ ઓપરેશન પાર પાડવામા આવ્યું છે રાજુલા પોલીસ સ્ટેશન તથા સર્વેલન્સ ટીમ દ્વારા નાસતા-ફરતા આરોપીઓને ઝડપી પાડવા માટે ખાસ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી ગુનામાં છેલ્લા 27 વર્ષથી નાસતા-ફરતા આરોપી અબ્દુલ સત્તાર મોહમદ હબીબ કુરેશી, (રહે. ઘરોરા, તા. લક્ષ્મણપુર, જી. પ્રતાપગઢ, ઉત્તર પ્રદેશ)ને મહારાષ્ટ્રના નાગપુર ખાતેથી ઝડપી રાજુલા પોલીસ સ્ટેશન લઈ આવી ધરપકડ કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે
રાજુલા પોલીસ સ્ટેશનમાં તા.08/12/1999MA છેતરપિંડીના ગુન્હામા ફરાર હતો આ ગુન્હામા આરોપી અબ્દુલ સત્તાર મોહમદ હબીબ કુરેશી તે સમયે મહેતા ટ્રાન્સપોર્ટમાં ટ્રક ડ્રાઇવર તરીકે નોકરી કરતો હતો. આરોપી રાજુલા તાલુકાના કોવાયા નજીક આવેલ કંપનીમાંથી સિમેન્ટની કુલ 30 ટન એટલે કે 600 બોરી ભરી સુરત ખાતે ડમ્પિંગ માટે રવાના થયો હતો. આ દરમિયાન તળાજા નજીક મુરલીધર હોટલ પાસે અન્ય આરોપીઓ સાથે મળી સિમેન્ટ બારોબાર વેચી દેવામાં આવ્યો હતો અને ટ્રક ત્યાં જ મૂકી આરોપી ફરાર થઈ ગયો હતો. આ સિમેન્ટની તે સમયની અંદાજિત કિંમત રૂ. 58,500/- હતી. આ ગુનામાં અન્ય આરોપીઓ પકડાઈ ગયા હતા, પરંતુ ટ્રક ડ્રાઇવર આરોપી અબ્દુલ સત્તાર છેલ્લા 27 વર્ષથી પોલીસ પકડથી દૂર હતો અને અમરેલી જિલ્લાના લીસ્ટેડ નાસતા-ફરતા આરોપીઓની યાદીમાં સામેલ હતો. આરોપી છેલ્લા 27 વર્ષથી નાસતો-ફરતો હોવાથી તેની શોધખોળ દરમિયાન ફરિયાદમાં દર્શાવેલા સરનામા અંગે કોઈ ચોક્કસ માહિતી મળી રહી ન હતી. આથી રાજુલા પોલીસ દ્વારા ગુનાના જૂના તપાસ કાગળોનો અભ્યાસ કરવામાં આવ્યો હતો. ગુનામાં અગાઉ પકડાયેલા ત્રણ આરોપીઓ પૈકી એક આરોપીનું મૃત્યુ થયું હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું, જ્યારે અન્ય બે આરોપીઓનો સંપર્ક કરી તપાસ કરવામાં આવી હતી. જોકે, બનાવ જૂનો હોવાથી તેમની પાસેથી કોઈ પરિણામલક્ષી માહિતી મળી શકી નહોતી.
તપાસ દરમિયાન આરોપીનું રહેઠાણ ઉત્તર પ્રદેશ રાજ્યના પ્રતાપગઢ જિલ્લાના રાજીગંજ તાલુકાના ગાંભી ઘરોરા ગામ તરીકે દર્શાવવામાં આવ્યું હતું. જોકે, આ સરનામા મુજબનું ગામ મળી આવ્યું ન હતુ આથી પ્રતાપગઢ જિલ્લાના તમામ તાલુકાઓ અને ગામોની SIR મતદાર યાદીઓ મેળવી તપાસ કરવામાં આવી હતી. આ તપાસ દરમિયાન આરોપીના નામના આશરે 150 વ્યક્તિઓ મળી આવ્યા હતા વધુ તપાસ કરતાં આરોપી તથા તેના પિતાના નામ સાથે મેળ ખાતા ચાર વ્યક્તિઓ મળી આવ્યા હતા. ત્યારબાદ શંકાસ્પદ વ્યક્તિઓના ગામ, ઉંમર અને પૂરાં નામની ચકાસણી કરવામાં આવી હતી. જેમાં ઘરોરા ગામના એક વ્યક્તિની વિગતો આરોપીના જૂના સરનામા સાથે મેળ ખાતી હોવાનું જણાયું હતું. આગળની તપાસમાં ચૂંટણી વિભાગની નવી SIR મતદાર યાદી મેળવી તેમાં શંકાસ્પદ વ્યક્તિનું નામ શોધવામાં આવ્યું હતું. યાદીમાં દર્શાવેલી ઉંમર, પિતાનું નામ અને માતાનું નામ આરોપીની વિગતો સાથે સરખાવવામાં આવ્યા હતા. ટેકનિકલ વિશ્લેષણ દ્વારા આરોપીની ઓળખ અંગે વધુ ખાતરી કરવામાં આવી હતી. SIR યાદીમાં મળેલા નામ અને ઇલેક્શન આઈડી નંબરના આધારે અન્ય દસ્તાવેજો મેળવવામાં આવ્યા હતા આ દસ્તાવેજોના આધારે આરોપીની પત્નીના નામે નોંધાયેલો મોબાઇલ નંબર મળ્યો હતો. મોબાઇલ નંબરના વોટ્સએપ પર બુલેટ મોટરસાઇકલનો ફોટો મળી આવ્યો હતો.મોટરસાઇકલનો રજિસ્ટ્રેશન નંબર UP72BN0614 હતો અને તે અબ્દુલ સત્તાર મોહમદ હબીબ કુરેશીના નામે નોંધાયેલ હોવાનું સામે આવ્યું હતું.
નાગપુરમાં બસ ડ્રાઇવર તરીકે કામ કરતો હતો આરોપીની વધુ તપાસ દરમિયાન તેનું લોકેશન અલગ-અલગ રાજ્યોમાં બદલાતું હોવાનું જણાયું હતું. રાજુલા પોલીસની સર્વેલન્સ ટીમે આરોપીની હિલચાલનું વિશ્લેષણ કરી તેનું ચોક્કસ લોકેશન મહારાષ્ટ્રના નાગપુર શહેરમાં મેળવ્યું હતું. નાગપુર ખાતે આરોપી બસ ડ્રાઇવર તરીકે કામ કરતો હોવાનું જાણવા મળતાં રાજુલા પોલીસની ટીમ ત્યાં પહોંચી હતી આરોપી બસ ચલાવતો હોવાથી પોલીસ કર્મચારીઓએ મુસાફર તરીકે બસમાં બેસી યુક્તિપૂર્વક પૂછપરછ કરી હતી. પૂછપરછ દરમિયાન આરોપીએ ગુનાની કબૂલાત કરી હોવાનું પોલીસ દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે. ત્યારબાદ આરોપીને રાજુલા પોલીસ સ્ટેશન ખાતે લાવી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. આરોપીએ પૂછપરછ દરમિયાન જણાવ્યું હતું કે, વર્ષ 1999માં તે મહેતા ટ્રાન્સપોર્ટમાં ટ્રક ડ્રાઇવર તરીકે નોકરી કરતો હતો તે સમયે કોવાયા ખાતેથી સિમેન્ટની કુલ 30 ટન એટલે કે 600 બોરી ભરી સુરત ખાતે ડમ્પિંગ માટે રવાના થયો હતો. દરમિયાન તળાજા નજીક મુરલીધર હોટલ પાસે એક વ્યક્તિને તમામ સિમેન્ટ રૂ. 20,000/-માં બારોબાર વેચી ટ્રક મૂકીને ફરાર થઈ ગયો હતો.
આ પણ વાંચો: