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અમરેલી પોલીસે ઇન્વેસ્ટમેન્ટના નામે કરોડોની સાયબર ઠગાઈ કરતા આરોપીને પાટણથી ઝડપ્યો

આરોપીના બેંક એકાઉન્ટમાં ટૂંકા ગાળામાં ₹2,74,40,197ના શંકાસ્પદ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ નોંધાયા છે.

અમરેલી પોલીસે ઇન્વેસ્ટમેન્ટના નામે કરોડોની સાયબર ઠગાઈ કરતા આરોપીને પાટણથી ઝડપ્યો
અમરેલી પોલીસે ઇન્વેસ્ટમેન્ટના નામે કરોડોની સાયબર ઠગાઈ કરતા આરોપીને પાટણથી ઝડપ્યો (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 9, 2026 at 6:42 PM IST

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અમરેલી: અમરેલી સિટી પોલીસે શેરબજારમાં ઊંચા વળતરની લાલચ આપીને સાયબર ઠગાઈ આચરતા એક શાતિર આરોપીને પાટણ જિલ્લામાંથી ઝડપી પાડ્યો છે. પ્રાથમિક તપાસમાં આરોપીના બેંક ખાતામાં માત્ર બે મહિનામાં ₹2.74 કરોડથી વધુના શંકાસ્પદ વ્યવહારો મળી આવતા પોલીસે વધુ ઊંડી તપાસ હાથ ધરી છે.

આ કેસમાં એક ફરિયાદીને અલગ-અલગ UPI ID મારફતે ₹69,441ની ઠગાઈ કરવામાં આવી હતી. ફરિયાદીને શેરબજારમાં રોકાણ કરીને મોટું વળતર આપવાનું લલચાવ્યું હતું. આ ઘટનાને લઈને અમરેલી સિટી પોલીસ સ્ટેશનમાં આઈટી એક્ટ હેઠળ ગુનો નોંધવામાં આવ્યો હતો.

અમરેલી પોલીસે ઇન્વેસ્ટમેન્ટના નામે કરોડોની સાયબર ઠગાઈ કરતા આરોપીને પાટણથી ઝડપ્યો (ETV Bharat Gujarat)

તપાસ દરમિયાન ચોંકાવનારા તથ્યો સામે આવ્યા છે. આરોપીના બેંક એકાઉન્ટમાં ટૂંકા ગાળામાં ₹2,74,40,197ના શંકાસ્પદ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ નોંધાયા છે. આ જ એકાઉન્ટ સામે ગુજરાત સહિત દેશના અન્ય રાજ્યોમાંથી કુલ 8 અન્ય સાયબર ફ્રોડની ફરિયાદો પણ નોંધાઈ છે. પોલીસને આશંકા છે કે આ સમગ્ર રકમ વિવિધ ફ્રોડ કેસોમાંથી મેળવેલી છે.

સિટી પોલીસના પીઆઈ અને તેમની ટીમે ટેકનિકલ સર્વેલન્સ તેમજ હ્યુમન ઇન્ટેલિજન્સના આધારે આરોપીને પાટણમાંથી દબોચી લીધો છે. વધુ પૂછપરછ અને રકમના સ્ત્રોતની તપાસ ચાલુ છે.

ગુજરાતમાં સાયબર ગુનાઓ વિરુદ્ધ ગૃહ વિભાગ સતત કાર્યરત છે, ત્યારે અમરેલી જિલ્લો સાયબર ફ્રોડના કેસમાં અગ્રેસર છે. અત્યાર સુધીમાં નેશનલ સાયબર હેલ્પલાઇન 1930 પર અમરેલી જિલ્લામાં આશરે 800 ફરિયાદો નોંધાઈ ચૂકી છે. ઘણીવાર ફરિયાદીઓ આગળ ન આવતા તપાસમાં અવરોધ સર્જાતો હતો, પરંતુ તાજેતરમાં પોલીસે આવા કેસોમાં સક્રિયતા વધારી છે.

જિલ્લા પોલીસ સુપરિન્ટેન્ડન્ટ સંજય ખરાતે સાયબર માફિયાઓ વિરુદ્ધ કડક કાર્યવાહીની સૂચના આપી છે. તેમના માર્ગદર્શન હેઠળ અમરેલી પોલીસ સતત સફળતા મેળવી રહી છે.

પોલીસે નાગરિકોને અજાણ્યા લિંક, UPI ID અથવા ઊંચા વળતરના વચન પર વિશ્વાસ ન કરવા અને કોઈપણ શંકાસ્પદ પ્રવૃત્તિ જણાય તો તુરંત 1930 અથવા નજીકના પોલીસ સ્ટેશનમાં જાણ કરવાની અપીલ કરી છે.

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AMRELI POLICE ARRESTED MAN
CHARGES OF CYBER FRAUD
AMRELI
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