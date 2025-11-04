અમરેલી: ધારીમાં દિવાળીની રાત્રે આતંક મચાવનારા આરોપીઓની પોલીસે ધરપકડ કરી, ઘટનાસ્થળે લાવીને શિક્ષા કરી
અમરેલી જિલ્લાના ધારી શહેરમાં દિવાળીની રાત્રે આતંક મચાવનાર અસામાજિક તત્ત્વોની પોલીસે ૧૨ દિવસ બાદ ધરપકડ કરીને ૧૩મા દિવસે શાન ઠેકાણે લાવી છે.
Published : November 4, 2025 at 8:54 PM IST
અમરેલી: અમરેલી જિલ્લાના ધારી શહેરમાં દિવાળીની રાત્રે આતંક મચાવનાર અસામાજિક તત્ત્વોની પોલીસે ૧૨ દિવસ બાદ ધરપકડ કરીને ૧૩મા દિવસે શાન ઠેકાણે લાવી છે. જેના બે વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયા છે. પહેલો વીડિયો દિવાળીની રાતનો છે, જેમાં બે આરોપીઓ ધારીના ફટાકડા બજારમાં દાદાગીરી કરીને માર મારતા દેખાય છે. જ્યારે બીજો વીડિયો ગઈ કાલનો છે, જેમાં પોલીસ ઘટનાસ્થળ પર લાવીને આરોપીઓને ચાર પગે ચલાવીને પાછળથી દંડા મારતી દેખાય છે.
પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, ધારીના ફટાકડા બજારમાં દિવાળીની રાત્રે અક્રમ સંગાર અને અવેજ દલ નામના બે શખ્સોએ આતંક મચાવ્યો હતો. બંને શખ્સો બેઝબોલના ધોકા અને બેટ લઈને બજારમાં નીકળ્યા હતા અને સામાન્ય લોકો સાથે ગાળાગાળી કરીને હેરાન કર્યા હતા. તે દરમિયાન એક પિતા અને ચાર વર્ષની માસૂમ બાળકીને આ શખ્સોએ માર માર્યો હતો. જેનો વીડિયો પણ સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયો હતો. જે અંગેની ફરિયાદ ધારી પોલીસ મથકે નોંધાઈ હતી.
ફરિયાદ નોંધાયા બાદ ધારી પોલીસે બંને શખ્સોની શોધખોળ શરૂ કરી હતી અને ૧૨ દિવસ બાદ બંને આરોપીઓની ધરપકડ કરી હતી. જેના બીજા દિવસે પોલીસ બંને આરોપીઓને લઈને ધારીના ફટાકડા બજારમાં લઈને આવી હતી. બંને આરોપીઓને પ્રથમ પોલીસ જીપના પાછળના ભાગે લગાવેલા વ્હીલને પકડાવીને પાછળથી દંડા માર્યા હતા. જે બાદ બંને આરોપીઓને ચાર પગે ચલાવીને પાછળથી દંડા મારીને કાયદાનું ભાન કરાવ્યું હતું. જેનો વીડિયો પણ સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયો છે.
આ પણ વાંચો: