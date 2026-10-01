ETV Bharat / state

અમરેલીઃ 180 લોકોનો જીવ બચાવનાર પાયલોટ સ્મિત મચ્છરનું સાવરકુંડલા સાથે છે ખાસ કનેક્શન

ફક્ત ભારત જ નહીં પરંતુ દેશ-વિદેશના રાજનેતાઓ પણ સ્મિત મચ્છરની પ્રશંસા કરી રહ્યા છે.

પાયલટ સ્મિત મચ્છર
પાયલટ સ્મિત મચ્છર (ETV BHARAT GUJARAT)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 1, 2026 at 3:11 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

અમરેલીઃ દુબઇથી ઇઝરાયલ જઈ રહેલી ફ્લાઇટમાં 180 મુસાફરોના જીવ બચાવનારા પાયલોટ સ્મિત મચ્છરની જિંદાદિલીની ચારેતરફ ચર્ચાઓ છે. ફક્ત ભારત જ નહીં પરંતુ દેશ-વિદેશના રાજનેતાઓ પણ તેમની પ્રશંસા કરી રહ્યા છે. ત્યારે આ સ્મિત મચ્છરનું અમરેલી જિલ્લાના સાવરકુંડલા સાથે ખાસ કનેક્શન હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. જી હાં, સ્મિત મચ્છર સાવરકુંડલાના જમાઈ છે અને 2012માં સાવરકુંડલાની સોનલ સાથે તેમના લગ્ન થયા હોવાનું જાણવા મળી રહ્યું છે.

'હાલ સાઉદી અરેબિયામાં સારવાર હેઠળ'

કેપ્ટન સ્મિત મચ્છરનો પરિવાર સાવરકુંડલા સાથે જોડાયેલો છે. તેમના સાળા હિરેન જોગીના જણાવ્યા પ્રમાણે, ઘટનાની જાણ થતાં પરિવાર ચોંકી ગયો હતો, પરંતુ સ્મિતે મુશ્કેલ પરિસ્થિતિમાં મુસાફરોની સુરક્ષા માટે જે હિંમત બતાવી તેના કારણે પરિવારને તેમના પર ગર્વ છે. કેપ્ટન સ્મિત મચ્છર પાસે લાંબો ઉડ્ડયન અનુભવ હોવાનું પણ જણાવાયું છે. અહેવાલો અનુસાર, તેમણે 11 વર્ષથી વધુ સમય સુધી સ્પાઈસજેટમાં પાયલોટ તરીકે કામ કર્યું છે અને 9,500થી વધુ ફ્લાઈંગ કલાકનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમાં 6,400થી વધુ કલાક પાયલોટ-ઈન-કમાન્ડ તરીકેની ફરજનો સમાવેશ થાય છે. હાલ કેપ્ટન સ્મિત મચ્છરની સાઉદી અરેબિયામાં સારવાર ચાલી રહી હોવાનું અહેવાલોમાં જણાવાયું છે. આ ઘટનાએ ફરી એક વખત બતાવ્યું છે કે આકાશમાં અચાનક સર્જાતી ગંભીર પરિસ્થિતિમાં પાયલોટની તાલીમ, અનુભવ અને નિર્ણયક્ષમતા કેટલી મહત્વપૂર્ણ બની શકે છે. સાવરકુંડલા સાથે જોડાયેલા કેપ્ટન સ્મિત મચ્છરની આ ઘટના બાદ સ્થાનિક લોકો અને પરિવારજનોમાં તેમના સાહસની ચર્ચા થઈ રહી છે.

સ્મિત મચ્છરની બહાદુરી ભર્યા કામને જિલ્લાભરના અગ્રણીઓ બિરદાવી હતી અને સાવરકુંડલાના જમાઈ એવા સ્મિત મચ્છર અંગે ગૌરવ અનુભવ્યું હતું. અમરેલી જિલ્લાના પ્રસિદ્ધ સર્જન ડો ભરત કાનાબારે પણ સ્મિતને અમરેલી જિલ્લાનું ગૌરવ હોવાનું જણાવ્યું હતું.

ચાલુ ફ્લાઈટે થયા હતા ઈજાગ્રસ્ત

મળતી માહિતી પ્રમાણે, ફ્લાઈટ FZ1073 દુબઈથી તેલ અવિવ તરફ જઈ રહી હતી. ઉડાન દરમિયાન કોકપિટમાં પાયલોટ્સ વચ્ચે હિંસક ઘટના બની હતી. દરમિયાન વિમાનમાં ઇમરજન્સી તથા હાઈજેક સંબંધિત એલર્ટ પણ જારી થયું હતું. ત્યારબાદ વિમાનને ઈઝરાયેલના બદલે સાઉદી અરેબિયાના તબુક એરપોર્ટ તરફ ડાયવર્ટ કરવામાં આવ્યું હતું. અહેવાલો અનુસાર, કેપ્ટન સ્મિત મચ્છર પર છરીથી હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો. અને આ હુમલામાં તેઓ ગંભીર રીતે ઈજાગ્રસ્ત થયા હતા. તેમ છતાં તેમણે પરિસ્થિતિને સંભાળી વિમાનને સુરક્ષિત રીતે લેન્ડ કરાવવામાં મહત્ત્વની ભૂમિકા ભજવી. આ ઘટનામાં મુસાફરો અને ક્રૂના સભ્યોએ પણ હુમલાખોરને કાબૂમાં લેવામાં મદદ કરી હોવાનું અહેવાલોમાં જણાવાયું છે.

આ પણ વાંચોઃ

174 યાત્રીઓના જીવ બચાવનાર ગુજરાતી પાઇલટના PM મોદી-ટ્રમ્પે કર્યા વખાણ, નેતન્યાહુએ કહ્યું- ફ્લાઇદુબઇ ફ્લાઇટના હીરો

સાવલીમાં GPCBની મોટી કાર્યવાહી, મિની નદીમાં પ્રદૂષિત પાણી છોડવાના મુદ્દે Miracle Science સામે ક્લોઝર દિશા નિર્દેશ

TAGGED:

AMRELI
PILOT SMIT MACHHAR
સ્મિત મચ્છર
પાયલોટ સ્મિત મચ્છર
PAYLOT SMIT AMRELI CONECTION

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.