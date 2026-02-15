ETV Bharat / state

અમરેલીના મોભીયાણા ગામમાં વરઘોડા દરમિયાન પથ્થરમારો, એકને ગંભીર ઈજા

આ ઘટનાના પગલે વરઘોડામાં દોડધામ અને અફરાતફરીનો માહોલ સર્જાયો હતો.

વરઘોડા દરમિયાન પથ્થરમારો
વરઘોડા દરમિયાન પથ્થરમારો (ETV Bharat Gujarat)
Published : February 15, 2026 at 1:23 PM IST

અમરેલી : જિલ્લાના રાજુલા તાલુકાના મોભીયાણા ગામમાં લગ્ન પ્રસંગે શાંતિપૂર્ણ વાતાવરણ વચ્ચે અચાનક તણાવ ફાટી નીકળતા વરઘોડા દરમિયાન પથરમારાની ગંભીર ઘટના સામે આવી છે. ઘટનામાં એક જ જ્ઞાતિના બે જૂથો સામસામે આવી ગયા હતા અને હાથાપાઈ સાથે પથ્થરમારો થયો હતો, જેમાં એક વ્યક્તિને ગંભીર ઈજા પહોંચતા વધુ સારવાર માટે રીફર કરવો પડ્યો છે.

મળતી માહિતી મુજબ, મોભીયાણા ગામના એક યુવક દ્વારા યુવતી સાથે પ્રેમ લગ્ન કર્યા બાદ થોડા દિવસ અગાઉ બંને ઘરેથી ભાગી ગયા હતા. બાદમાં બંને પરિવારની સહમતિ બાદ આજે ધામધૂમથી લગ્નનો વરઘોડો કાઢવામાં આવ્યો હતો. વરઘોડો ગામમાંથી પસાર થઈ રહ્યો હતો તે દરમિયાન યુવતીના પરિવારજનોમાં અસંતોષ ઉભો થતાં અચાનક પથ્થરમારો શરૂ થયો હોવાનું જાણવા મળે છે.

વરઘોડા દરમિયાન પથ્થરમારો (ETV Bharat Gujarat)

પથરમારાની આ ઘટનામાં ભાવેશભાઈ ભીલ નામના યુવકને ગંભીર ઈજા પહોંચતા તાત્કાલિક સારવાર આપવામાં આવી હતી. હાલત વધુ ગંભીર જણાતાં તેમને વધુ સારવાર માટે મહુવા હોસ્પિટલ ખાતે રીફર કરવામાં આવ્યા છે. ઘટનાના પગલે વરઘોડામાં દોડધામ અને અફરાતફરીનો માહોલ સર્જાયો હતો.

એકને ગંભીર ઈજા
એકને ગંભીર ઈજા (ETV Bharat Gujarat)

આ ઘટનાની જાણ થતાં ડુંગર પોલીસ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી. પોલીસ દ્વારા સ્થિતિ પર કાબૂ મેળવી શાંતિ સ્થાપવા પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા છે. હાલ ફરિયાદ નોંધવાની તજવીજ હાથ ધરાઈ છે, તેમજ સમગ્ર મામલે વધુ તપાસ ચાલી રહી હોવાનું પોલીસ અધિકારી એ. જી. મારું એ જણાવ્યું હતું.

લગ્ન પ્રસંગ જેવી આનંદની ક્ષણમાં બનેલી આ હિંસાત્મક ઘટનાએ ગામમાં ચકચાર જગાવી છે અને કાયદો-વ્યવસ્થાની સ્થિતિને લઈ પણ ચિંતા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે.

સંપાદકની પસંદ

