ભાવનગર-સોમનાથ નેશનલ હાઈવે પર પ્રથમ વરસાદમાં જ માર્ગમા મસમોટી તિરાડો પડી, માર્ગની ગુણવત્તા પર સવાલ
પ્રથમ વરસાદ પડતાં જ આ હાઇવે પર થયેલા કામની ગુણવત્તાની પોલ ખુલી ગઈ હોવાનું સ્થાનિકો અને વાહનચાલકો જણાવી રહ્યા છે.
Published : July 4, 2026 at 9:05 AM IST
અમરેલી: અમરેલી જિલ્લામાંથી પસાર થતા ભાવનગર–સોમનાથ નેશનલ હાઇવે પર સીઝનના પ્રથમ વરસાદે જ માર્ગના કામની ગુણવત્તા અંગે ગંભીર સવાલો ઉભા કર્યા છે. પ્રથમ વરસાદ પડતાં જ નેશનલ હાઇવેના કેટલાક ભાગોમાં નુકસાન સામે આવતા વાહનચાલકોમાં ભારે રોષ ફેલાયો છે. ખાસ કરીને રાજુલા તાલુકાના ચારનાળા નજીક આવેલા બ્રિજ ઉપર મોટા પાયે તિરાડો પડતાં માર્ગની ગુણવત્તા સામે પ્રશ્નો ઊભા થયા છે.
અમરેલી જિલ્લાના રાજુલા, જાફરાબાદ અને પીપાવાવ કોસ્ટલ બેલ્ટ વિસ્તારમાંથી પસાર થતો ભાવનગર–સોમનાથ નેશનલ હાઇવે ભારે વાહન વ્યવહાર માટે મહત્વપૂર્ણ માર્ગ માનવામાં આવે છે. પરંતુ પ્રથમ વરસાદ પડતાં જ આ હાઇવે પર થયેલા કામની ગુણવત્તાની પોલ ખુલી ગઈ હોવાનું સ્થાનિકો અને વાહનચાલકો જણાવી રહ્યા છે.
ચારનાળા નજીક આવેલા બ્રિજ પર ભયાનક દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે. અહીં સીસી રોડ ઉપર મોટી તિરાડો પડી ગઈ છે તેમજ અનેક સ્થળોએ રોડ ફાટી જવાના દ્રશ્યો જોવા મળ્યા છે. માર્ગની સપાટી પર પડેલી તિરાડો અને તૂટેલા ભાગોને કારણે વાહનચાલકોમાં અકસ્માતનો ભય પણ ઉભો થયો છે.
સ્થાનિકોના જણાવ્યા મુજબ થોડા દિવસ અગાઉ જ આ વિસ્તારમાં સમારકામની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી હતી અને ખાડા-તિરાડો પુરવાની કામગીરી કરવામાં આવી હતી. જોકે પ્રથમ વરસાદ બાદ જ તે જ સ્થળો ફરી નુકસાનગ્રસ્ત બનતા કામગીરીની ગુણવત્તા સામે ગંભીર પ્રશ્નો ઉભા થયા છે. થોડા જ સમયમાં માર્ગ ફરી ફાટી જતાં લોકોમાં ભારે અસંતોષ જોવા મળી રહ્યો છે.
વાહનચાલકોનું કહેવું છે કે, નેશનલ હાઇવે જેવા મહત્વપૂર્ણ માર્ગ ઉપર જો પ્રથમ વરસાદમાં જ આવી સ્થિતિ સર્જાય તો તે નબળી કામગીરીનો પુરાવો છે. વાહનચાલકો દ્વારા કોન્ટ્રાક્ટરો સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવાની તેમજ માર્ગની ગુણવત્તાની તપાસ કરવાની માંગણી કરવામાં આવી રહી છે.
આ અંગે વાહનચાલક પ્રવીણસિંહ પરમારે જણાવ્યું હતું કે, થોડા દિવસ પહેલાં કરાયેલ સમારકામ પણ વરસાદ સામે ટકી શક્યું નથી. રોડ ફરીવાર ફાટી જવાથી વાહનચાલકોને મુશ્કેલી પડી રહી છે અને જવાબદાર લોકો સામે કાર્યવાહી થવી જોઈએ તેવી માંગ ઉઠી રહી છે. હાલ આ સમગ્ર મામલો સ્થાનિકોમાં ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે અને હવે તંત્ર દ્વારા આ અંગે શું કાર્યવાહી કરવામાં આવે છે તેના પર સૌની નજર મંડાઈ છે.