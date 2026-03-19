અમરેલી: પીપાવાવ દરિયાકાંઠે ઇન્ડિયન કોસ્ટગાર્ડનું આધુનિક સ્ટેશન કાર્યરત, દરિયાઈ સુરક્ષા માટે મહત્વપૂર્ણ પગલું

પીપાવાવ ખાતે નવીન સુવિધાઓથી સજ્જ ઇન્ડિયન કોસ્ટગાર્ડ સ્ટેશન ઓફિસનું ભવ્ય લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું હતું, જે દરિયાઈ સુરક્ષા માટે મહત્વપૂર્ણ પગલું માનવામાં આવી રહ્યું છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 19, 2026 at 4:02 PM IST

અમરેલી: દેશની સમુદ્રી સીમા અને દરિયાઈ સુરક્ષાને વધુ મજબૂત બનાવવાના ઉદ્દેશ સાથે અમરેલી જિલ્લાના પીપાવાવ દરિયાકાંઠે ઇન્ડિયન કોસ્ટગાર્ડનું આધુનિક સ્ટેશન કાર્યરત બન્યું છે. પીપાવાવ ખાતે નવીન સુવિધાઓથી સજ્જ ઇન્ડિયન કોસ્ટગાર્ડ સ્ટેશન ઓફિસનું ભવ્ય લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું હતું, જે દરિયાઈ સુરક્ષા માટે મહત્વપૂર્ણ પગલું માનવામાં આવી રહ્યું છે.

આ આધુનિક સ્ટેશન ઓફિસનું લોકાર્પણ કોસ્ટગાર્ડના ડીઆઈજી શશીકુમારના હસ્તે કરવામાં આવ્યું હતું. આ પ્રસંગે સુરત, પોરબંદર અને ગાંધીનગર સહિતના ઉચ્ચ અધિકારીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. કાર્યક્રમ દરમિયાન અધિકારીઓએ દરિયાઈ સુરક્ષાને મજબૂત બનાવવાના દિશામાં કોસ્ટગાર્ડની કામગીરી અને નવી પહેલો અંગે માહિતગાર કર્યા હતા.

પીપાવાવમાં ઉભું કરાયેલું આ નવું સ્ટેશન અત્યાધુનિક સુવિધાઓથી સજ્જ છે. સ્ટેશન ઓફિસ સાથે જ કોસ્ટગાર્ડના જવાનો માટે વિશેષ સુવિધાઓ ધરાવતું રેસિડેન્ટ બિલ્ડિંગ પણ તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં રહેવા, તાલીમ અને દૈનિક કામગીરી માટે અનુકૂળ વ્યવસ્થાઓ ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવી છે. આ સુવિધાઓથી જવાનોની કાર્યક્ષમતા વધશે અને તાત્કાલિક પ્રતિસાદ ક્ષમતા વધુ મજબૂત બનશે.

પીપાવાવ દરિયાકાંઠો વ્યૂહાત્મક રીતે મહત્વપૂર્ણ વિસ્તાર ગણાય છે, જ્યાં વેપારિક જહાજોની અવરજવર સાથે સાથે સુરક્ષા દ્રષ્ટિએ સતત સતર્ક રહેવાની જરૂર રહે છે. નવી કોસ્ટગાર્ડ સ્ટેશન શરૂ થતાં રાજુલા, જાફરાબાદ અને પીપાવાવ સહિતના સમગ્ર દરિયાઈ કોસ્ટલ બેલ્ટમાં સુરક્ષામાં નોંધપાત્ર વધારો થવાની અપેક્ષા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.

અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, આ સ્ટેશન દ્વારા દરિયાઈ ગુનાઓ, સ્મગલિંગ, ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ અને આપત્તિ સમયે રાહત-બચાવ કામગીરી વધુ ઝડપી અને અસરકારક રીતે હાથ ધરવામાં સહાય મળશે. આ ઉપરાંત માછીમારોની સુરક્ષા અને માર્ગદર્શન માટે પણ આ સ્ટેશન મહત્વપૂર્ણ સાબિત થશે.

આ રીતે પીપાવાવ ખાતે ઇન્ડિયન કોસ્ટગાર્ડનું નવું સ્ટેશન શરૂ થવાથી અમરેલી જિલ્લાની દરિયાઈ સુરક્ષામાં એક નવી કડી ઉમેરાઈ છે અને સમગ્ર કોસ્ટલ વિસ્તારમાં સુરક્ષા તંત્ર વધુ સશક્ત બન્યું છે.

