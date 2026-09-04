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અમરેલીઃ નાની કુકાવાવ ગામની સીમમાં ખેતમજૂર પર સિંહણનો હુમલો, સારવાર માટે હોસ્પિટલ ખસેડાયો

કપાસમાં કામ કરી રહેલા ખેતમજૂર પર અચાનક સિંહણે પીઠના ભાગે હુમલો કર્યો: બૂમાબૂમ કરતાં સિંહણ નાસી છૂટી, ઇજાગ્રસ્તને સારવાર માટે અમરેલી સિવિલ હોસ્પિટલ ખસેડાયો

ખેતમજૂર પર સિંહણનો હુમલો
ખેતમજૂર પર સિંહણનો હુમલો (etv bharat gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 4, 2026 at 5:11 PM IST

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અમરેલી: અમરેલી જિલ્લામાં માનવ-વન્યજીવ સંઘર્ષની વધુ એક ઘટના સામે આવી છે. અમરેલી તાલુકાના નાની કુકાવાવ અને લાખાપાદર ગામની સીમ વિસ્તારમાં કપાસના ખેતરમાં કામ કરી રહેલા એક ખેતમજૂર પર સિંહણે અચાનક હુમલો કરતાં ચકચાર મચી જવા પામી છે. કપાસના પાકમાં કામ કરી રહેલા ખેતમજૂર પર સિંહણે અચાનક ધસી આવી પીઠના ભાગે હુમલો કર્યો હતો.

મળતી માહિતી મુજબ, ખેતમજૂર મધુર કપાસના ખેતરમાં અન્ય ખેતીકામ કરી રહ્યો હતો. દરમિયાન કપાસના પાકમાંથી અચાનક સિંહણ બહાર આવી હતી અને ખેતમજૂર પર હુમલો કર્યો હતો. સિંહણે ખેતમજૂરની પીઠના ભાગે હુમલો કરતાં તે ગભરાઈ ગયો હતો. જોકે, ખેતમજૂરે હિંમત કરીને બૂમાબૂમ કરતાં સિંહણ ત્યાંથી નાસી છૂટી હતી.

સિંહણના અચાનક હુમલાની ઘટનાથી ખેતરમાં તેમજ આસપાસના વિસ્તારમાં કામ કરતા લોકોમાં ભયનો માહોલ સર્જાયો હતો. બનાવની જાણ થતાં ઇજાગ્રસ્ત ખેતમજૂરને તાત્કાલિક સારવાર માટે અમરેલી સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવ્યો હતો.

ખેતમજૂર પર સિંહણનો હુમલો (etv bharat gujarat)

સામાન્ય ઈજા થતાં તકેદારીના ભાગરૂપે હોસ્પિટલમાં સારવાર

ઘટનાની જાણ થતાં વનવિભાગની ટીમ પણ અમરેલી સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે પહોંચી હતી અને ઇજાગ્રસ્ત ખેતમજૂરની મુલાકાત લઈ સમગ્ર બનાવ અંગે માહિતી મેળવી હતી. લીલિયા રેન્જના આરએફઓ વત્સલ પંડ્યાના જણાવ્યા મુજબ, સિંહણના હુમલામાં મજુરને સામાન્ય ઈજા થઈ છે અને તકેદારીના ભાગરૂપે તેને અમરેલી સિવિલ હોસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ રાખવામાં આવ્યો છે.

ખેતમજૂર પર સિંહણના હુમલાની ઘટના બાદ વનવિભાગ દ્વારા પણ સમગ્ર મામલે તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે. સિંહણ કયા વિસ્તારમાંથી આવી હતી અને હાલ તેની મુવમેન્ટ કયા વિસ્તારમાં છે તે અંગે વનવિભાગ દ્વારા જરૂરી કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી હોવાનું જાણવા મળે છે.

કપાસના પાકમાં સિંહણ છુપાયેલી હોવાની શક્યતા

નાની કુકાવાવ અને લાખાપાદર ગામની સીમમાં આવેલા કપાસના ખેતરમાં ઘટના બની હોવાથી કપાસના પાકમાં સિંહણ છુપાયેલી હોય અને ખેતમજૂર નજીક આવતા અચાનક સામસામે આવી ગયા હોવાની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે. અચાનક સામનો થતાં સિંહણે હુમલો કર્યો હોવાનું પ્રાથમિક રીતે માનવામાં આવી રહ્યું છે.

ઘટનાને પગલે આસપાસના ખેડૂતો અને ખેતમજૂરોમાં ફફડાટ ફેલાયો છે. ખાસ કરીને કપાસ સહિતના ઊંચા પાકમાં કામ કરતા ખેડૂતો અને ખેતમજૂરોને સાવચેતી રાખવાની જરૂરિયાત ઉભી થઈ છે.

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