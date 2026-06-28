અમરેલીના વાંકિયા ગામમાં દીપડો ઘૂસ્યો: વન વિભાગે મહામહેનતે પાંજરે પૂર્યો, ગ્રામજનોમાં ભયનો માહોલ
અમરેલી જિલ્લાના લીલીયા તાલુકાના વાંકિયા ગામના રહેણાંક વિસ્તારમાં એક દીપડો ઘૂસી આવ્યો, તેણે ગામના એક મકાનમાં પાડાનો શિકાર કર્યો હતો.
Published : June 28, 2026 at 1:28 PM IST
અમરેલી : લીલીયા તાલુકાના વાંકિયા ગામમાં દીપડાના પ્રવેશથી ગ્રામજનોમાં ભારે ભયનો માહોલ સર્જાયો હતો. ગામના રહેણાંક વિસ્તારમાં એક દીપડો ઘૂસી આવતા ગ્રામજનોમાં દોડધામ મચી ગઈ હતી. દીપડાએ ગામના એક રહેણાંક મકાનમાં ઘૂસીને પાડાનું મારણ કર્યું હતું. ત્યારબાદ દીપડો નજીકના ખાલી પડેલા પીએચસી ક્વાર્ટરમાં ઘૂસી જતાં ગામમાં ફફડાટ વ્યાપી ગયો હતો.
ઘટનાની જાણ થતાં જ વન વિભાગની ટીમ હરકતમાં આવી હતી. ઉચ્ચ અધિકારીઓના માર્ગદર્શન હેઠળ લીલીયા રેંજની ટીમ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી અને સમગ્ર વિસ્તારને કોર્ડન કરીને લોકોની અવરજવર પર નિયંત્રણ મુકવામાં આવ્યું હતું. ગ્રામજનોને સુરક્ષિત અંતરે રહેવા સૂચના આપવામાં આવી હતી.
ટ્રન્કવીલાઈઝ કરી સફળતાપૂર્વક પાંજરે પૂર્યો
વન વિભાગ સાથે વેટરનરી ડોક્ટરોની ટીમ પણ સ્થળ પર પહોંચી હતી. પરિસ્થિતિને ધ્યાને લઈ દીપડાને સુરક્ષિત રીતે કાબૂમાં લેવા માટે ટ્રન્કવીલાઈઝ કરવાની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી હતી. વેટરનરી ડોક્ટર દ્વારા ગન મારફતે દીપડાને ટ્રન્કવીલાઈઝ કરવામાં આવ્યો હતો, ત્યારબાદ બેભાન થયેલા દીપડાને સફળતાપૂર્વક પાંજરામાં પૂરવામાં આવ્યો હતો.
"અમોને મેસેજ મળતા જ અમારી ટીમ તાત્કાલિક સ્થળ પર પહોંચી હતી. વેટરનરી ટીમની મદદથી દીપડાને ટ્રન્કવીલાઈઝ કરીને સુરક્ષિત રીતે પાંજરે પૂરવામાં આવ્યો હતો. હાલ દીપડાને ક્રાંકચ એનિમલ કેર સેન્ટર ખાતે લઈ જવામાં આવ્યો છે." - વત્સલ પંડિયા, લીલીયા રેંજના આર.એફ
પકડાયેલા દીપડાને વધુ તપાસ અને નિરીક્ષણ અર્થે ક્રાંકચ એનિમલ કેર સેન્ટર ખાતે ખસેડવામાં આવ્યો છે. ત્યાં દીપડાની તબિયત, ઉંમર તેમજ અન્ય જરૂરી તપાસ હાથ ધરવામાં આવશે.
વન વિભાગ દ્વારા બાદમાં વાંકિયા ગામમાં ખાસ ગ્રામસભાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં ગ્રામજનોને જંગલી પ્રાણીઓ અંગે જાગૃત કરવામાં આવ્યા હતા. ખાસ કરીને રાત્રિના સમયે એકલા બહાર ન નીકળવા, પશુઓને સુરક્ષિત જગ્યાએ બાંધવા અને કોઈ જંગલી પ્રાણી દેખાય તો તાત્કાલિક વન વિભાગને જાણ કરવા અપીલ કરવામાં આવી હતી.
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