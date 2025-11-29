ETV Bharat / state

અમરેલી: લાઠી પોલીસે ગેરકાયદેસર પશુઓની હેરાફેરી કરતા ત્રણ લોકોને ઝડપી પાડ્યા, એકને ઝડપી પાડવા ચક્રો ગતિમાન કર્યાં

Published : November 29, 2025 at 7:07 PM IST

અમરેલી: લાઠી પોલીસે ગેરકાયદેસર રીતે ઘેટાં-બકરાંની હેરાફેરીનો પર્દાફાશ કર્યો છે. કતલખાને લઈ જવાના ઈરાદે ક્રૂરતાપૂર્વક ટ્રકમાં ભરેલા 141 પશુઓને પોલીસે બચાવ્યા હતા. આ કાર્યવાહીમાં કુલ રૂ. 27,05,000નો મુદ્દામાલ જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે અને ત્રણ આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.

પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, લાઠી પોલીસ સ્ટાફને પોલીસ ઇમરજન્સી નંબર 112 દ્વારા બાતમી મળી હતી કે, એક ટ્રકમાં ઘેટાં-બકરાંને કતલખાને લઈ જવામાં આવી રહ્યા છે. આ બાતમીના આધારે, લાઠી પોલીસે લાઠી ખાતે આવેલ રાધિકા હોટલ સામેના રોડ પરથી એક અશોક લેલન્ડ ટ્રકને ઝડપી પાડી હતી.

ટ્રકની તલાશી લેતા પોલીસ પણ ચોંકી ઉઠી હતી. ટ્રકના ફાલકામાં વચ્ચે પાર્ટીશન (ડબલ ડેકર) કરીને ઉપર-નીચે નાના-મોટા ઘેટાં અને બકરાંને અમાનવીય રીતે ખીચોખીચ ભરવામાં આવ્યા હતા. પશુઓ માટે પીવાના પાણી કે ઘાસચારાની કોઈ વ્યવસ્થા રાખવામાં આવી ન હતી, જેના કારણે 141 જીવતા પશુઓ ગુંગળાઈને મરી જાય તેવી સ્થિતિમાં હતા.

પોલીસે પશુઓના વહન માટેનો પાસ-પરમિટ કે વેટરનરી ઓફિસરનું પ્રમાણપત્ર માંગતા ટ્રક ચાલક સહિતના ઈસમો તે રજૂ કરી શક્યા ન હતા. પોલીસે ટ્રક અને પશુઓ સહિત કુલ રૂ. 27,05,000નો મુદ્દામાલ કબજે કર્યો હતો.

આ ઝડપેલ ટ્રક માંથી પોલીસે ટ્રકના ચાલક દિનેશભાઈ મગનભાઈ વાળા (રહે. ચીતલ), હુસેનભાઈ મૂસાભાઈ કાલવા (રહે. ચિત્તલ) અને અરબાસભાઈ મહેબૂબભાઈ કાલવા (રહે. અમરેલી) ની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.જ્યારે ચોથા આરોપી ઈમરાન ઈબ્રાહીમ કાલવાને ઝડપી પાડવા માટે ચક્રો ગતિમાન કરવામાં આવ્યા છે.

