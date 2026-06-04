અમરેલી: ખાંભાના કાંટાળા ગામે જમીન વિવાદે લીધો લોહિયાળ વળાંક, સગા ભાઈના હાથે ભાઈની હત્યા
માતાના નામે આવેલી જમીનના હક્ક અને ભાગબટાવાને લઈને પરિવારના બે ભાઈઓ વચ્ચે લાંબા સમયથી મનદુઃખ અને વિવાદ ચાલી રહ્યો હતો.
Published : June 4, 2026 at 12:46 PM IST
અમરેલી: અમરેલી જિલ્લાના ખાંભા તાલુકાના કાંટાળા ગામમાં જમીનના ભાગબટાવાને લઈને ચાલતા લાંબા સમયના પારિવારિક વિવાદે ગંભીર સ્વરૂપ ધારણ કરતાં સગા ભાઈના હાથે ભાઈની હત્યાની ઘટના સામે આવી છે. આ બનાવે સમગ્ર પંથકમાં ભારે ચકચાર મચાવી દીધી છે.
મળતી માહિતી મુજબ, માતાના નામે આવેલી જમીનના હક્ક અને ભાગબટાવાને લઈને પરિવારના બે ભાઈઓ વચ્ચે લાંબા સમયથી મનદુઃખ અને વિવાદ ચાલી રહ્યો હતો. ગત રાત્રે વિવાદિત જમીનમાં રોટાવેટર ચલાવવાના મુદ્દે બંને ભાઈઓ વચ્ચે ઉગ્ર બોલાચાલી થઈ હતી. શરૂઆતમાં સામાન્ય તકરાર તરીકે શરૂ થયેલો ઝઘડો બાદમાં બંને પરિવારો વચ્ચેના સામસામેના સંઘર્ષમાં ફેરવાયો હતો.
ઝઘડો ઉગ્ર બનતાં બંને પક્ષના લોકો વચ્ચે હથિયારો વડે મારામારી થઈ હતી. આ દરમિયાન થયેલા હિંસક હુમલામાં કાંટાળા ગામના રહેવાસી રાઘવભાઈ ભગવાનભાઈ સોંદરવા (ઉંમર ૪૮ વર્ષ)ને ગંભીર ઇજાઓ પહોંચી હતી. તેમને તાત્કાલિક સારવાર માટે ખસેડવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ સારવાર દરમિયાન તેમનું મોત નીપજતાં પરિવારજનોમાં શોકની લાગણી ફેલાઈ ગઈ હતી.
ઘટનાની જાણ થતાં ખાંભા પોલીસ તાત્કાલિક સ્થળ પર પહોંચી હતી અને સમગ્ર મામલાની તપાસ હાથ ધરી હતી. બનાવ બાદ બંને પક્ષ દ્વારા ખાંભા પોલીસ સ્ટેશનમાં સામસામે ફરિયાદ નોંધાવવામાં આવી છે. પોલીસે ફરિયાદના આધારે ગુનો નોંધી આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે.
આ અંગે ખાંભા ડિવિઝનના એએસપી જયવીર ગઢવીએ જણાવ્યું હતું કે, ઘટનાની જાણ થતાં પોલીસની ટીમ તરત જ સ્થળ પર પહોંચી હતી અને ફરિયાદ લેવામાં આવી રહી છે તેમજ સમગ્ર ઘટનાની ઊંડાણપૂર્વક તપાસ ચાલી રહી છે. પ્રાથમિક તપાસના આધારે આરોપીઓને ઝડપવા માટે કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે અને ટૂંક સમયમાં આરોપીઓને કાયદાના ચંગુલમાં લેવામાં આવશે.
જમીનના વિવાદના કારણે બનેલી આ હત્યાની ઘટનાએ કાંટાળા ગામ સહિત સમગ્ર ખાંભા પંથકમાં ભારે અરેરાટી વ્યાપી છે. પોલીસે કાયદો અને વ્યવસ્થા જળવાઈ રહે તે માટે ગામમાં ચુસ્ત બંદોબસ્ત ગોઠવ્યો હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.
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