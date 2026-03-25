સસલાનો શિકાર ભારે પડ્યો, વનવિભાગે 2 શખ્સોની ધરપકડ કરીને રૂ.25,000 નો દંડ ફટકાર્યો
બાતમીના આધારે વન વિભાગે મોડી રાત્રે પેટ્રોલિંગ દરમિયાન શંકાસ્પદ હલચલ નજરે પડતાં ટીમે તપાસ હાથ ધરી, શિકારનું સાધન અને મૃત સસલો કબજે કર્યો.
Published : March 25, 2026 at 1:06 PM IST
અમરેલી: જિલ્લાના ખાંભા તાલુકામાં વન વિભાગે ગેરકાયદે શિકાર સામે મોડી રાત્રે સચોટ કાર્યવાહી કરી 2 શખ્સોને ઝડપી પાડ્યા છે. આ ઘટના ખાંભા તાલુકાના તુલસીશ્યામ રેન્જ હેઠળ આવતા બોરાળા રાઉન્ડના ચકરાવા ગામ નજીકની છે. વન વિભાગની સતર્ક કામગીરીના કારણે આ કાર્યવાહી સફળ બની હતી.
નવ વિભાગના અધિકારી દ્વારા માહિતી મુજબ, વન વિભાગની ટીમ મોડી રાત્રે નિયમિત પેટ્રોલિંગમાં હતી. આ દરમિયાન ચકરાવા ગામની વાડી વિસ્તારમાં તેમને કોઈ શંકાસ્પદ હલચલ જોવા મળી હતી. ટીમે તાત્કાલિક તપાસ શરૂ કરતાં 2 શખ્સો સસલાનો ગેરકાયદે શિકાર કરતા હોવાનું સ્પષ્ટ થયું હતું.
વન વિભાગની ટીમે તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરી બંને શખ્સોને ઘટનાસ્થળેથી ઝડપી પાડ્યા હતા. પકડાયેલા શખ્સો પાસેથી સસલાના શિકાર માટે વપરાતી જાળી, ટોર્ચ અને એક મૃત સસલાનો દેહ કબજે કરવામાં આવ્યો હતો. વન વિભાગે આ મામલે કડક વલણ અપનાવતાં બંને શખ્સો પાસેથી રૂપિયા 25,000 નો દંડ પણ વસૂલ કર્યો હતો.
આ અંગે ખાંભા રેન્જના R.F.O નિપુલ નકુમે જણાવ્યું હતું કે, આ કાર્યવાહી અગાઉથી મળેલી બાતમીના આધારે હાથ ધરવામાં આવી હતી. તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે, વન્યજીવ સુરક્ષા માટે વન વિભાગ સતત સતર્ક છે અને ભવિષ્યમાં પણ ગેરકાયદે પ્રવૃત્તિઓ સામે કડક પગલાં લેવામાં આવશે.
વન વિભાગે બંને શખ્સો સામે વન્ય પ્રાણી સંરક્ષણ અધિનિયમ, 1972 હેઠળ કાયદેસરની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે. સાથે જ વિભાગ દ્વારા સામાન્ય લોકોને પણ અપીલ કરવામાં આવી છે કે તેઓ વન્યજીવોના શિકાર જેવી ગેરકાયદે પ્રવૃત્તિઓથી દૂર રહે. જો તેમને આવી કોઈ માહિતી મળે તો તાત્કાલિક વન વિભાગને જાણ કરવી.
