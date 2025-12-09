ETV Bharat / state

અમરેલી: કરિયાણા ગામે રત્નકલાકારોનો હલ્લાબોલ, સ્કૂલ ફી મુદ્દે ખાનગી શાળા પર કર્યા ગંભીર આક્ષેપ

વાલીઓએ આક્ષેપ કર્યો છે કે, સ્કૂલમાં વધુ ફી વસુલવામાં આવી રહી છે અને સંચાલકોએ માત્ર કાચી પહોંચ આપી છે.

વાલીઓએ હલ્લાબોલ કરી સૂત્રોચ્ચાર કર્યા
વાલીઓએ હલ્લાબોલ કરી સૂત્રોચ્ચાર કર્યા
Published : December 9, 2025 at 10:19 AM IST

અમરેલી : બાબરા તાલુકાના કરીયાણા ગામની એક ખાનગી શાળા ખાતે રત્નકલાકાર વાલીઓએ હલ્લાબોલ કરી સૂત્રોચ્ચાર કર્યા હતા. વાલીઓએ આક્ષેપ કર્યો છે કે, ખાનગી સ્કૂલમાં વધુ ફી વસુલવામાં આવી રહી છે અને સંચાલકોએ માત્ર કાચી પહોંચ આપી છે. આ મુદ્દે વાલીઓએ શિક્ષણ વિભાગમાં ઉચ્ચકક્ષાએ રજૂઆત કરી હતી. જાણો સમગ્ર મામલો...

ખાનગી શાળા પર કર્યા ગંભીર આક્ષેપ : બાબરા તાલુકાના કરીયાણા ગામે આવેલ ચાણક્ય માધ્યમિક અને ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક શાળા સામે વાલીઓમાં આક્રોશ જોવા મળ્યો હતો. શાળા ખાતે ધસી ગયેલા વાલીઓએ આક્ષેપ કર્યો હતો કે શાળાના સંચાલકો દ્વારા ધારાધોરણ કરતા વધુ ફી વસુલ કરવામાં આવી રહી છે. એટલું જ નહી વિદ્યાર્થીઓને માત્ર કાચી પહોંચ આપવામાં આવે છે.

અમરેલી: કરિયાણા ગામે રત્નકલાકારોનો હલ્લાબોલ (ETV Bharat Gujarat)

વાલીઓએ હલ્લાબોલ કરી સૂત્રોચ્ચાર કર્યા : શાળા દ્વારા સ્કૂલ ફી લીધા બાદ પાકી પહોંચ પણ આપવામાં આવતી નથી. આ મુદ્દે ગામના વાલીઓ એવા રત્નકલાકારોએ એકઠા થઈ સરકારી સહાયની આવેલી રકમને બાદ કરતા વધારાની રકમ શાળા આપતી ન હોવાનો આક્ષેપ કર્યો હતો, અને શાળા પરિસરમાં સૂત્રોચ્ચાર પણ કર્યા હતા.

"વાલીઓને સમજણ ફેર થઈ છે. અમે FRC ના હુકમ મુજબ જ ફી વસુલી છે, અને દરેક વાલીને તેની પહોંચ પણ આપી છે." -- વિપુલ ગડમલીયા (સ્કૂલ સંચાલક)

શિક્ષણ વિભાગમાં કરી રજૂઆત : ખાનગી શાળા સ્કૂલ ફી લેવામાં ગોલમાલ કરતી હોવાનો પણ આક્ષેપ વાલીઓએ કર્યો હતો. આ અંગે વાલીઓએ જિલ્લા કલેકટર અને શિક્ષણ વિભાગમાં પણ રજૂઆત કરી છે.

CHANAKYA SCHOOL KARYANA VILLAGE
AMRELI DISTRICT COLLECTOR
AMRELI EDUCATION DEPARTMENT
PROTEST OVER SCHOOL FEE ISSUE
AMRELI NEWS

