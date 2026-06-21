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અમરેલી: જાફરાબાદના બાબરકોટ રોડ પર સિંહનો આતંક, હુમલા બાદ શંકાસ્પદ રીતે સિંહનું મોત

ટ્રેન્ક્યુલાઈઝ કરવાની કામગીરી શરૂ થાય એ પહેલાં જ બે-ત્રણ વખત તીવ્ર આંચકી આવી, સમગ્ર રેસ્ક્યુ ટીમ સામે જ સિંહનું થયું મોત

જાફરાબાદના બાબરકોટ રોડ પર સિંહનો આતંક
જાફરાબાદના બાબરકોટ રોડ પર સિંહનો આતંક (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 21, 2026 at 4:15 PM IST

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અમરેલી: જિલ્લાના જાફરાબાદ તાલુકાના બાબરકોટ રોડ પર સિંહના આતંકની ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવતા સમગ્ર પંથકમાં ભયનો માહોલ સર્જાયો હતો. ખાસ કરીને ઘટના જાફરાબાદ રેન્જ વનવિભાગની કચેરી નજીક જ બનતા વનવિભાગનો કાફલો તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે દોડી ગયો હતો. ઘટનાને પગલે થોડા સમય માટે સમગ્ર વિસ્તારની સ્થિતિ ગંભીર બની ગઈ હતી અને લોકોમાં દોડધામ મચી ગઈ હતી.

વન વિભાગ દ્વારા માહિતી મુજબ સિંહે રસ્તા પરથી પસાર થઈ રહેલા બાઈક ચાલક વિશાલભાઈ બારૈયા પર અચાનક હુમલો કર્યો હતો. હુમલા દરમિયાન સિંહે યુવાનને નખ મારતા તેમને સામાન્ય ઇજાઓ પહોંચી હતી. ઘટનાની જાણ થતાં સ્થાનિક લોકો અને વનવિભાગની ટીમ તાત્કાલિક સ્થળ પર પહોંચી હતી. ઇજાગ્રસ્ત વિશાલભાઈને તાત્કાલિક સારવાર માટે હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા હતા.

હુમલા બાદ શંકાસ્પદ રીતે સિંહનું મોત (Etv Bharat Gujarat)

આ દરમિયાન સિંહનું આક્રમક અને અસામાન્ય વર્તન સતત જોવા મળતું હતું. સિંહે નજીકમાંથી પસાર થતી એક રિક્ષા પાછળ પણ દોડીને હુમલો કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. અચાનક સર્જાયેલી આ પરિસ્થિતિમાં રિક્ષા પલટી મારી ગઈ હતી, જોકે સદનસીબે તેમાં સવાર લોકોને કોઈ ગંભીર ઇજા પહોંચી નહોતી. ઘટનાના કારણે લોકોમાં ભય અને ગભરાટ ફેલાયો હતો.

વનવિભાગની ટીમે પરિસ્થિતિની ગંભીરતા ધ્યાનમાં રાખીને ઘટનાસ્થળે પહોંચી રસ્તા પર લોકોની અવરજવર થોડીવાર માટે બંધ કરાવી હતી અને સુરક્ષાના ભાગરૂપે સમગ્ર વિસ્તારને કોર્ડન કરવામાં આવ્યો હતો. ત્યારબાદ ડૉક્ટર ટીમ દ્વારા સિંહને ટ્રેન્ક્યુલાઈઝ કરી પકડવાની તૈયારી શરૂ કરવામાં આવી હતી.

પરંતુ વનવિભાગની ટીમ રેસ્ક્યુ કામગીરી શરૂ કરે તે પહેલા જ એક ચોંકાવનારો વળાંક આવ્યો. જણાવ્યા મુજબ સિંહને અચાનક બે થી ત્રણ વખત તીવ્ર આંચકી આવી, અને એ પછી વનવિભાગની નજર સામે જ તેનું શંકાસ્પદ મોત થયું. આ ઘટનાએ વનવિભાગ સહિત સમગ્ર વિસ્તારમાં અનેક પ્રશ્નો ઉભા કર્યા છે.

સિંહના હુમલાખોર અને વિચિત્ર વર્તન તેમજ અચાનક થયેલા મોતને ધ્યાનમાં રાખીને વનવિભાગ પ્રાથમિક તબક્કે હડકવાની અસર હોવાની આશંકા વ્યક્ત કરી રહી છે. જોકે, વનવિભાગે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે હાલ આ માત્ર આશંકા છે અને સત્તાવાર કારણ તપાસ બાદ જ સામે આવશે.

મૃત સિંહને વધુ તપાસ માટે બાબરકોટ એનિમલ કેર સેન્ટર ખસેડવામાં આવ્યો છે. શેત્રુંજી ડિવિઝનના ડી.સી.એફ. ચિરાગ અમીને જણાવ્યું હતું કે ડૉક્ટર ટીમ દ્વારા સિંહના વિવિધ સેમ્પલ લેવામાં આવ્યા છે અને તપાસ રિપોર્ટ આવ્યા બાદ જ મોતનું સાચું કારણ જાણી શકાશે. વનવિભાગ દ્વારા સમગ્ર ઘટનાની આંતરિક તપાસ પણ હાથ ધરવામાં આવી છે.

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