થર્ટી ફર્સ્ટની ઉજવણીને લઈને પોલીસ એક્ટિવ મોડમાં, અમરેલીમાં દારૂડિયાઓને પકડવા ઠેર ઠેર ચેકિંગ
અમરેલી શહેર સહિત જિલ્લાના મહત્વના પોઇન્ટ પર 31 જેટલી ચેકપોસ્ટો ઉભી કરવામાં આવી છે.
Published : December 28, 2025 at 4:23 PM IST
અમરેલી : જિલ્લામાં 31st ડિસેમ્બરની ઉજવણીને લઈને જિલ્લા પોલીસ સતર્ક બની છે. કોઈ અનિચ્છનીય બનાવ ન બને અને કાયદો-વ્યવસ્થા જળવાઈ રહે તે માટે જિલ્લામાં વ્યાપક પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો છે. અમરેલી શહેર સહિત જિલ્લાના મહત્વના પોઇન્ટ પર 31 જેટલી ચેકપોસ્ટો ઉભી કરવામાં આવી છે.
શહેરમાં મધરાત દરમિયાન પોલીસ દ્વારા વાહન ચેકિંગ હાથ ધરવામાં આવશે. ખાસ કરીને ગીર જંગલને અડીને આવેલા વિસ્તારો, ફાર્મહાઉસો તેમજ આઉટસ્કર્ટ વિસ્તારોમાં કડક ચેકિંગ કરાશે. જિલ્લા પોલીસ વડા સંજય ખરાતએ સ્પષ્ટ ચેતવણી આપી છે કે થર્ટી ફર્સ્ટના નામે નશો કરવો કે નશા સાથે પાર્ટીનું આયોજન કરનાર સામે કાયદા મુજબ કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
"અમરેલી જિલ્લા પોલીસ તરફથી આ વર્ષ અમેરલી 31 ડિસેમ્બર અને 1 જાન્યુઆરીના રોજ લોકો દ્નારા જે ઉજવણી થતી હોય છે, તે માટે જિલ્લા પોલીસ દ્વારા ચૂસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો છે. અમરેલી જિલ્લો દરીયાઈ વિસ્તારને અડીને આવેલો છે. અહીંયા મોટા પ્રમાણમાં જંગલો હોવાને કારણે ફાર્મહાઉસ અને બાજુમાં કેન્દ્રશાશિત પ્રદેશ પણ છે, જેના લીધે 31 ડિસેમ્બરના દિવસે અમુક લોકો દ્વારા કેફે પીવાનુ, ડ્રગ્સ લેવાનું પ્રમાણ વધતુ જાય છે. જેના કારણે સમગ્ર જિલ્લામાં ચેકીંગ હાથ ધરવામાં આવ્યું છે." - સંજય ખરાત, એસ.પી, અમરેલી
ગેરકાયદેસર પાર્ટી અને અસામાજિક પ્રવૃત્તિઓ અટકાવવા માટે અમરેલી થી લઈને રાજુલા કોસ્ટલ વિસ્તાર સુધી પોલીસ એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યો છે. પોલીસ દ્વારા સતત પેટ્રોલિંગ અને નજર રાખવામાં આવી રહી છે. જેથી લોકો સલામત અને શાંતિપૂર્ણ રીતે નવા વર્ષની ઉજવણી કરી શકે.
આ પણ વાંચો...