ગીર ગાય સંવર્ધનમાં અમરેલી અગ્રેસર, નર-માદા વિના વાછરડીઓનો જન્મ થયો?

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 9, 2026 at 9:06 PM IST

2 Min Read
અમરેલી : જિલ્લામાં ગીર ગાય સંવર્ધન ક્ષેત્રે એક ઐતિહાસિક અને ગૌરવપૂર્ણ સિદ્ધિ સામે આવી છે. ભારત સરકારના સહયોગથી કરોડોના ખર્ચે અમરેલી જિલ્લાના વરુડી ગામે એમ્બ્રિયો ટ્રાન્સફર લેબ તેમજ અમરેલી સ્થિત અમર ડેરી ખાતે અત્યાધુનિક એમ્બ્રિયો ટ્રાન્સપ્લાન્ટ લેબ શરૂ કરવામાં આવી છે. આ લેબોરેટરીઓ દ્વારા ગીર ગાયની ઉત્તમ નસલનું સંવર્ધન કરવામાં આવી રહ્યું છે અને આ પ્રોજેક્ટને નોંધપાત્ર સફળતા મળી છે.

આ એમ્બ્રિયો ટ્રાન્સફર ટેકનોલોજી દ્વારા હવે ગીર ગાયની ઉત્તમ નસલની વાછરડીઓ (ફીમેલ)નો જ જન્મ શક્ય બન્યો છે. લેબોરેટરી પ્રોસેસથી એવી આધુનિક ટેકનિક વિકસાવવામાં આવી છે કે જેના કારણે ગાયમાં નર-માદા મિલન વિના પણ ગર્ભધાન શક્ય બન્યું છે.

આ પ્રક્રિયા દ્વારા દેશી અથવા સામાન્ય ગાયના ગર્ભાશયમાં ઉત્તમ ગુણવત્તાની ગીર ગાયના એમ્બ્રિયો પ્રત્યારોપિત કરવામાં આવે છે, જેના પરિણામે ઉચ્ચ દૂધ ઉત્પાદન આપતી ગીર ગાયનો જન્મ થાય છે. ગુજરાતમાં નહીં, પરંતુ સમગ્ર ભારતમાં આ પ્રકારની સિદ્ધિ પ્રથમ વખત નોંધાઈ હોવાનું નિષ્ણાતો જણાવી રહ્યા છે.

અમરેલીના વરુડી ગામે સ્થિત એમ્બ્રિયો ટ્રાન્સફર લેબ અને અમરેલીની અમર ડેરી ખાતે ગીર ગાય ઉપર એમ્બ્રિયો ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરવાની પ્રક્રિયા શરૂ કરવામાં આવી હતી. શરૂઆતમાં મોબાઇલ એમ્બ્રિયો ટ્રાન્સફર વાન આપવામાં આવ્યા બાદ આ કામગીરીને વેગ મળ્યો હતો. ભારતભરમાં આ પ્રથમ એવી લેબોરેટરી ગણાય છે, જ્યાં સામાન્ય દેશી ગાયના ગર્ભાશયમાં ગીર ગાયના એમ્બ્રિયો પ્રત્યારોપિત કરીને શુદ્ધ અને ઉત્તમ નસલની ગીર ગાયનું વાછરડું અથવા વાછરડી પેદા કરવામાં આવી રહી છે.

"તાલીમ પામેલા ડોક્ટરો દ્વારા જીવંત પ્રાણીઓમાંથી ફર્ટિલાઇઝેશન કરીને એમ્બ્રિયો તૈયાર કરવામાં આવે છે અને તેને ગાયના ગર્ભાશયમાં સફળતાપૂર્વક પ્રત્યારોપિત કરવામાં આવે છે. કરોડો રૂપિયાની આ લેબોરેટરીમાં કરવામાં આવતી વિવિધ વૈજ્ઞાનિક પ્રક્રિયાઓ આજે સફળ પરિણામ આપી રહી છે અને અત્યાર સુધીમાં માત્ર વાછરડીઓનો જ જન્મ થયો છે." - ડો. સંજય માલવિયા, ઓફિસર વરુડીના વેટરિનરી

ગીર ગાયના દૂધ ઉત્પાદનને વધારવા માટે શ્રેષ્ઠ ગુણવત્તાની ગાય અને ઉત્તમ જાતિના બુલના બીજથી પ્રજ્ઞા રોપણ પ્રક્રિયા અપનાવવામાં આવી રહી છે. આ પ્રક્રિયા થકી 3 થી 5 લીટર દૂધ આપતી દેશી ગાયમાંથી 20 લીટરથી વધુ દૂધ આપતી ગીર ગાયનું બચ્ચું જન્મે છે, જેના કારણે ખેડૂતોને આર્થિક રીતે મોટો લાભ થતો હોવાનું પણ સામે આવ્યું છે.

સરકાર દ્વારા કરોડોની રકમ ફાળવીને અમરેલી જિલ્લામાં ‘એક્સેલન્સ ઓફ ગીર ગાય સેન્ટર’ તરીકે આ લેબોરેટરી શરૂ કરવામાં આવી છે. અહીં અદ્યતન સાધનોથી સજ્જ લેબોરેટરી તથા વિદેશમાં તાલીમ પ્રાપ્ત કરેલા અનુભવી ડોક્ટરો દ્વારા એમ્બ્રિયો તૈયાર કરવાની કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે. અત્યાર સુધી વરુડી સેન્ટરમાં એક ગાય અને અમર ડેરી ખાતે ૪૫થી ૫૦ એમ્બ્રિયો પ્રત્યારોપણમાંથી સફળતાપૂર્વક વાછરડીઓનો જન્મ થયો હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.

"આ નવી ટેકનોલોજી દ્વારા વધુમાં વધુ ગીર ગાયો પેદા કરી શકાય છે, જેનાથી દૂધ ઉત્પાદન વધશે અને ખેડૂતોની આવકમાં નોંધપાત્ર વધારો થશે." - ડો. આર. એસ. પટેલ, ડાયરેક્ટર અમર ડેરીના મેનેજિંગ

ગીર ગાય સંવર્ધન માટે અમરેલી જિલ્લો સમગ્ર દેશમાં અગ્રેસર બની રહ્યો છે. કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારના સહકારથી વરુડી એમ્બ્રિયો ટ્રાન્સફર પ્લાન્ટ તથા અમરેલીની અમર ડેરી આજે ધીમે ધીમે સમગ્ર ભારતમાં ગીર ગાય સંવર્ધન ક્ષેત્રે મહત્વપૂર્ણ સ્થાન મેળવી રહી છે. વધુમાં વધુ દૂધ ઉત્પાદન મેળવી ખેડૂતોને લાભ મળે તે માટે સરકારી અને સહકારી તંત્ર સતત દિવસ-રાત મહેનત કરી રહ્યું છે.

