અમરેલી: રાજુલા પંથકમાં હનીટ્રેપનો મોટો ભાંડફોડ; મહિલા સાથે વીડિયો ઉતારી પાંચ લાખ રૂપિયાની ઊઘરાણી કરી, પોલીસે ઝડપી પાડ્યા

આરોપીઓએ હિંડોરણા ગામ નજીક ફરિયાદીને બાવળની કાંટમાં લઈ જઈ મહિલા સાથે પરિચય કરાવી વીડિયો ઉતારી ફસાવ્યો હતો (ETV Bharat Gujarat)
Published : April 10, 2026 at 9:11 PM IST

અમેરેલી: અમરેલી જિલ્લાના રાજુલા પંથકમાં હનીટ્રેપનો મોટો ભાંડો ફૂટ્યો છે. હિંડોરણા ગામ નજીક એક ઇસમને આરોપીઓ દ્વારા બાવળની કાટમાં લઈ જઈ મહિલા સાથે પરિચય કરાવી ફસાવવામાં આવ્યો હતો. ત્યારબાદ અન્ય આરોપીઓ સ્થળ પર આવી ફરિયાદીને ધમકાવી અને મહિલા સાથેનો અશ્લીલ વીડિયો ઉતારી વાયરલ કરવાની ધમકી આપી રૂપિયા 5 લાખની માંગણી કરી હતી. શરૂઆતમાં આરોપીઓએ રોકડા રૂપિયા અને મોબાઈલ પણ બળજબરીથી કબજે કર્યા હતા.

ફરિયાદીએ સમય માંગીને રાજુલા પોલીસનો સંપર્ક કરી સમગ્ર ઘટના વિશે જાણ કરી હતી. સ્થિતિની ગંભીરતાને પારખીને પોલીસ દ્વારા તાત્કાલિક ટ્રેપ ગોઠવવામાં આવ્યો હતો. પી.આઈ. વિજય કોલાદ્રાની આગેવાની ટીમે ઑપરેશન હાથ ધરી આરોપીઓને રંગેહાથ ઝડપી પાડ્યા હતા.

આ મામલે પોલીસે મહિલા સહિત 3 આરોપીઓને ઝડપી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે, જ્યારે અન્ય ફરાર આરોપીઓને પકડવા માટે ટીમો દોડતી થઈ છે. આરોપીઓ પાસેથી રોકડા રૂપિયા, બાઈક અને મોબાઈલ સહિતનો મુદ્દામાલ જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે.

રાજુલા પોલીસના આ ગુપ્ત ઓપરેશનને મોટી સફળતા માનવામાં આવી રહી છે. જિલ્લા પોલીસ વડા સહિત ઉચ્ચ અધિકારીઓએ ટીમની કામગીરીની પ્રશંસા કરી છે. આ ઘટના બાદ પોલીસ દ્વારા નાગરિકોને અપીલ કરવામાં આવી છે કે, કિસ્સાઓમાં તેઓ ડર્યા વિના તાત્કાલિક પોલીસનો સંપર્ક કરી ફરીયાદ નોંધાવે.

DySp નયના ગોરડિયાએ ઘટના વિશે વાત કરતા જણાવ્યું કે, આ કિસ્સામાં આરોપીઓ પૈકીનો એક આરોપી ફરિયાદીને પહેલેથી ઓળખતો હતો. તેણે અન્ય આરોપીઓ સાથે મળીને પૂર્વ નિયોજિત કાવતરાંની રીતે ફરિયાદીને હિંડોરણા ગામ પાસે બાવળની કાંટમાં એક મહિલા સાથે પરિચય કરાવ્યો હતો. ત્યારબાદ ફરિયાદને ફસાવી તેને માર મારી, મહિલા સાથે એક વીડિયો બનાવી લીધો છે. સાથે જ ધમકી આપીને તેની પાસેથી એક મોબાઈલ ફોન અને રોકડ રૂપિયા બળજબરી પૂર્વક કઢાવી લીધા હતા. ત્યારબાદ મહિલા સાથે વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ કરી દેવાની ધમકી આપી હતી. આ બાબતે આરોપીઓ સામે ગુના નોંધવામાં આવ્યા છે. આ કેસની તપાસ પીઆઈ વી એમ કોલાદરા કરી રહ્યા છે. તેમણે ગુનાની ગંભીરતાને ધ્યાને લઈ પોતાની ટીમને તમામ પાસાં ચકાસવા સૂચન કર્યું હતું અને પોતાના સૂત્રો દ્વારા આ કિસ્સાના આરોપીઓને પકડી પાડ્યા છે જેમાંથી 3 હાલ રીમાન્ડ પર છે. કેસમાં મુખ્ય પાંચ આરોપી છે જેમણે ફરિયાદીનું પેટ નીચે ઉતારી તેનો બિભત્સ વીડિયો ઉતારી વાયરલ કરવાની ધમકી સાથે 5 લાખ રૂપિચાની માંગણી કરી હતી.


