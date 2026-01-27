ETV Bharat / state

અમરેલી: જાફરાબાદની માણસા પ્રાથમિક શાળામાં અત્યંત ઝેરી રસલ્સ વાઇપર સાપ દેખાયો, વિદ્યાર્થીઓમાં ભય

શાળાના મુખ્ય પ્રવેશદ્વારના પગથિયા પર જ આ ઝેરી સાપ ચડી આવ્યો હતો, જેને જોઈને શાળામાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓ અને શિક્ષકોમાં ભારે ભયનો માહોલ સર્જાયો હતો.

અમરેલી: જાફરાબાદના પાટી માણસા ગામમાં આવેલી પ્રાથમિક શાળામાં અત્યંત ઝેરી રસલ્સ વાઇપર સાપ દેખાયો, વિદ્યાર્થીઓમાં ભય
અમરેલી: જાફરાબાદના પાટી માણસા ગામમાં આવેલી પ્રાથમિક શાળામાં અત્યંત ઝેરી રસલ્સ વાઇપર સાપ દેખાયો, વિદ્યાર્થીઓમાં ભય (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 27, 2026 at 6:00 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

અમરેલી: જાફરાબાદ તાલુકાના પાટી માણસા ગામમાં આવેલી પ્રાથમિક શાળામાં અત્યંત ઝેરી રસલ્સ વાઇપર (Russell’s Viper) સાપ નીકળવાની ઘટનાએ હડકંપ મચાવી દીધો હતો. શાળાના મુખ્ય પ્રવેશદ્વારના પગથિયા પર જ આ ઝેરી સાપ ચડી આવ્યો હતો, જેને જોઈને શાળામાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓ અને શિક્ષકોમાં ભારે ભયનો માહોલ સર્જાયો હતો.

પ્રાપ્ત માહિતી મુજબ પાટી માણસાની ધોરણ 1 થી 7 સુધીની પ્રાથમિક શાળા ચાલુ હતી તે દરમિયાન અચાનક શાળાના પગથિયા પાસે રસલ્સ વાઇપર દેખાયો હતો. અત્યંત ઝેરી અને શેડ્યુલ-વનમાં આવતો આ સાપ નજરે પડતા જ શાળામાં અફરાતફરી મચી ગઈ હતી. ખાસ કરીને 100 થી વધુ નાનાં ભૂલકા વિદ્યાર્થીઓમાં ભારે ડર અને ફફડાટ જોવા મળ્યો હતો. ઘણા વિદ્યાર્થીઓ રડવા લાગ્યા હતા, જ્યારે શિક્ષકોએ તરત જ પરિસ્થિતિ સંભાળવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો.

અમરેલી: જાફરાબાદના પાટી માણસા ગામમાં આવેલી પ્રાથમિક શાળામાં અત્યંત ઝેરી રસલ્સ વાઇપર સાપ દેખાયો, વિદ્યાર્થીઓમાં ભય (ETV Bharat Gujarat)

ઉલ્લેખનીય છે કે પ્રાથમિક શાળાની આજુબાજુ ગંદકી અને ઝાડી-ઝાંખરનો ભરાવો હોવાના કારણે આવા ઝેરી સાપો દેખાવાની શક્યતા વધુ રહેતી હોવાનું સ્થાનિકો દ્વારા જણાવાયું છે. શાળાની બાજુમાં જ ગંદકીનું સામ્રાજ્ય હોવાના કારણે વિદ્યાર્થીઓની સલામતી સામે પ્રશ્નો ઊભા થયા છે.

ઘટનાની જાણ થતાં શાળાના સ્ટાફ દ્વારા તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરી વિદ્યાર્થીઓને સુરક્ષિત સ્થળે ખસેડવામાં આવ્યા હતા. બાદમાં યોગ્ય કામગીરી કરીને શાળા પરિસરમાંથી રસલ્સ વાઇપર સાપને દૂર કરવામાં આવ્યો હતો, જેથી મોટી દુર્ઘટના ટળી હતી.

આ ઘટનાને લઈને વાલીઓમાં પણ ચિંતા ફેલાઈ છે. શાળા પરિસર અને આસપાસ સફાઈ તથા સુરક્ષાની યોગ્ય વ્યવસ્થા કરવા માટે વહીવટી તંત્ર દ્વારા તાત્કાલિક પગલાં લેવામાં આવે તેવી માંગ ઉઠી રહી છે, જેથી ભવિષ્યમાં આવા જોખમી બનાવો ટાળી શકાય.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

HIGHLY VENOMOUS RUSSELL VIPER
AMRELI
PATI MANSA VILLAGE
RUSSELL VIPER SNAKE WAS SPOTTED
RUSSELL VIPER SNAKE

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.