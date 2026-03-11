અમરેલી: પીપાવાવ પોર્ટ તરફ જતા ફોર વે હાઇવે પર અચાનક જ સિંહ આવી ગયો, વન વિભાગે કરાવ્યું સલામત ક્રોસિંગ
અમરેલી જિલ્લામાં વન વિભાગે એક સરસ કામ કરી બતાવ્યું છે. તાજેતરમાં પીપાવાવ પોર્ટ તરફ જતા ફોરવે હાઇવે પર એક સિંહ રોડ ક્રોસ કરવા આવ્યો હતો.
Published : March 11, 2026 at 1:40 PM IST
અમરેલી: જિલ્લામાં વનવિભાગની ટીમે એક કામ કરીને બધાનું ધ્યાન ખેંચ્યું છે. પીપાવાવ પોર્ટ તરફ જતા ફોરવે હાઇવે પર એક સિંહ રોડ પાર કરવા આવ્યો હતો. તે સમયે વનવિભાગના અધિકારીઓ અને ગાર્ડે તુરંત કાર્યવાહી કરી હતી. તેઓએ વાહનોને થોડા સમય માટે રોકી દીધા અને સિંહને સલામત રીતે રોડ પાર કરાવ્યો હતો. આ ઘટના રાજુલા રેન્જ વિસ્તારની છે અને અહીં સિંહો આવી રીતે વારંવાર આવતા જતા રહે છે.
વનવિભાગની ટીમને જ્યારે જાણ થઈ કે સિંહ હાઇવે પર આવી ગયો છે ત્યારે તેઓ તરત જ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગયા હતા. ફોરેસ્ટ ગાર્ડ અને અન્ય સ્ટાફે મળીને હાઇવે પર આવતા વાહનોને રોકીને સિંહને કોઈ નુકસાન ન થાય તેવી રીતે રોડ પાર કરાવ્યો હતો. સિંહ પણ શાંતિથી રોડ પાર કરીને જંગલ તરફ ચાલ્યો ગયો હતો. પછી જ્યારે સિંહે સુરક્ષિત રીતે રોડ પાર કરી લીધો ત્યારે ટ્રાફિક ફરી શરૂ કરવામાં આવ્યો હતો.
" બૃહદ ગીર વિસ્તારમાં સિંહો વારંવાર રોડ ક્રોસ કરે છે. જ્યારે તેઓ હાઇવે તરફ આવે છે ત્યારે વાહનોને થોડી વાર માટે રોકીને સિંહને પાર કરાવવામાં આવે છે. પીપાવાવ હાઇવે પર પણ આવું જ બન્યું હતું." - વિરલસિંહ ચાવડા, સબ ડીએફઓ શેત્રુજી ડિવિઝન
ગીર અને આસપાસના વિસ્તારોમાં સિંહો એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જવા માટે ઘણી વખત આવી રીતે હાઈવે પર આવી જતા હોય છે. તેથી વન વિભાગની ટીમ સિંહો પર સતત નજર રાખે છે. અગાઉ ભાવનગર-સોમનાથ નેશનલ હાઇવે પર સિંહ વાહનની અથડામણમાં મરી ગયો હતો. તે ઘટના પછી વનવિભાગ વધુ સાવચેત બન્યું છે. હવે હાઇવે નજીકના વિસ્તારોમાં વધારાનું પેટ્રોલિંગ કરવામાં આવે છે જેથી કરીને સિંહો અને વાહન ચાલકો બંને સુરક્ષિત રહે છે.
