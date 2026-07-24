અમરેલીના આ ગામની સરકારી શાળા બની રોલ મોડલ, શહેરના 348 વિદ્યાર્થીઓ ગામડામાં અભ્યાસ કરવા આવે છે
અમરેલી શહેરથી 6 કિલોમીટર દૂર આવેલા ઈશ્વરીયા ગામની આ શાળામાં હાલમાં ધોરણ 1થી 8 સુધી કુલ 452 વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસ કરી રહ્યા છે.
Published : July 24, 2026 at 7:00 AM IST
અમરેલી: સરકારી શાળાઓ અંગેની પરંપરાગત માન્યતાઓને બદલતું એક પ્રેરણાદાયી ઉદાહરણ અમરેલી જિલ્લાના ઈશ્વરીયા ગામમાં જોવા મળી રહ્યું છે. આધુનિક સુવિધાઓ, ગુણવત્તાસભર શિક્ષણ અને શ્રેષ્ઠ શૈક્ષણિક વાતાવરણના કારણે ઈશ્વરીયાની સરકારી પ્રાથમિક શાળા આજે સમગ્ર જિલ્લામાં રોલ મોડલ સ્કૂલ તરીકે ઉભરી આવી છે. સૌથી નોંધપાત્ર બાબત એ છે કે શહેરની ખાનગી શાળાઓમાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓ હવે ગામની આ સરકારી શાળામાં પ્રવેશ લઈ રહ્યા છે.
અમરેલી શહેરથી 6 કિલોમીટર દૂર આવેલા ઈશ્વરીયા ગામની આ શાળામાં હાલમાં ધોરણ 1થી 8 સુધી કુલ 452 વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસ કરી રહ્યા છે. તેમાં આશરે 348 વિદ્યાર્થીઓ અમરેલી શહેરમાંથી રોજ અપડાઉન કરીને અહીં અભ્યાસ માટે આવે છે. સરકારી શાળામાં શહેરના બાળકોનું આટલી મોટી સંખ્યામાં પ્રવેશ લેવું સમગ્ર શિક્ષણ જગત માટે એક અનોખું ઉદાહરણ બની રહ્યું છે.
શાળામાં છેલ્લા 5 વર્ષથી અભ્યાસ કરતી ધોરણ 8ની વિદ્યાર્થિની રિદ્ધિ ગઢાદરા જણાવે છે કે, હું અહીં છેલ્લા 5 વર્ષથી અભ્યાસ કરું છું. અમરેલીથી અપડાઉન કરીને અહીંની શાળામાં અભ્યાસ કરવા આવું છું. અહીંયાનું વાતાવરણ ખૂબ સારું છે એટલે ભણવાની મજા આવે છે. અહીં પૂરતો સ્ટાફ છે જે અમને ખૂબ સપોર્ટ કરે છે તેમજ SMC સભ્ય પણ અને ભણતર માટે મદદ કરે છે. અહીં ઘણી બધી સુવિધા અને વ્યવસ્થા છે. જેમ કે AIF દ્વારા ટેબલેટ વિતરણ કરાયું છે. ધોરણ 6થી 8માં સ્માર્ટ બોર્ડ છે સાયન્સ લેબ છે. રમત-ગમત માટે સાયન્સ લેબ અને અમને અહીં ઘણા બધા સાધનો મળી રહે છે, જેનાથી અમે અમારી કળાને વ્યક્ત કરી શકીએ.
શાળાનું ભવ્ય અને આકર્ષક બિલ્ડિંગ પ્રથમ નજરે કોઈ મહેલ અથવા આધુનિક ખાનગી શાળા જેવું લાગે છે. વિશાળ કેમ્પસ, હરિયાળું વાતાવરણ અને સુવ્યવસ્થિત આયોજનના કારણે શાળા સૌનું ધ્યાન ખેંચી રહી છે. અહીં સ્માર્ટ ક્લાસરૂમ, ઇન્ટરએક્ટિવ ડિજિટલ બોર્ડ, કોમ્પ્યુટર લેબ, આધુનિક વિજ્ઞાન લેબ, પુસ્તકાલય તેમજ રમતગમત માટે વિશાળ મેદાન અને આધુનિક સાધનો ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવ્યા છે. વિદ્યાર્થીઓને માત્ર પાઠ્યપુસ્તક આધારિત શિક્ષણ પૂરતું જ નહીં, પરંતુ ટેક્નોલોજી આધારિત શિક્ષણ, પ્રાયોગિક જ્ઞાન, વ્યક્તિત્વ વિકાસ અને સહશૈક્ષણિક પ્રવૃત્તિઓ પર પણ વિશેષ ભાર મૂકવામાં આવે છે. જેના કારણે વિદ્યાર્થીઓના સર્વાંગી વિકાસને પ્રોત્સાહન મળી રહ્યું છે.
ધોરણ 8માં અભ્યાસ કરતી વિદ્યાર્થિની તૃષા પરમારે કહ્યું કે, હું છેલ્લા 3 વર્ષથી અહીં અભ્યાસ કરવા આવું છું. હું અમરેલીથી અપડાઉન કરીને અહીનો સ્ટાફ બાળકોને કલાને વિકસાવવામાં પૂરી મદદ કરે છે. અહીં રમત-ગમતના સાધનો છે, મોટું મેદાન છે ખેલ-મહાકુંભ વગેરે ખેલો માટે અને અહીં સંગીત માટે સરસ મજાના સાધનો પણ છે. સાથે અહીંનો સ્ટાફ અને અભ્યાસ માટે પૂરતી મદદ કરે છે.
શાળા સરકારશ્રીની પીએમશ્રી યોજના હેઠળ કાર્યરત છે. ઉપરાંત ગામના લોકોના સહયોગ અને 'મદદ' ટ્રસ્ટના યોગદાનથી શાળાનું આધુનિકીકરણ કરવામાં આવ્યું છે, જેના કારણે આજે આ શાળા ખાનગી શાળાઓને પણ ટક્કર આપે તેવી બની છે. શાળામાં 12 જેટલા સમર્પિત શિક્ષકો વિદ્યાર્થીઓને ગુણવત્તાસભર શિક્ષણ આપી રહ્યા છે. શિક્ષકોની મહેનત, આધુનિક શિક્ષણ પદ્ધતિ અને વિદ્યાર્થીઓ પ્રત્યેનો વ્યક્તિગત અભિગમ શાળાની સફળતામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી રહ્યો છે.
શાળાના પ્રિન્સિપાલ પરેશભાઈ ગાંગડિયાએ જણાવ્યું કે, અમારી શાળા પીએમશ્રી શાળા તરીકે પસંદગી પામી છે. ચાલુ વર્ષે 452 જેટલા બાળકો અમારી શાળામાં અભ્યાસ કરવા માટે આવે છે. તેમાંથી અમરેલીથી 348 જેટલા બાળકો અમારા ગામમાં ભણવા માટે આવે છે પણ અમારા કિસ્સામાં ઉલટું છે. શહેરમાંથી બાળકો ગામડામાં ભણવા માટે આવે છે.
એક સમય હતો જ્યારે ગામના વિદ્યાર્થીઓ શહેરની ખાનગી શાળાઓમાં જતા હતા, પરંતુ આજે પરિસ્થિતિ સંપૂર્ણ બદલાઈ ગઈ છે. હવે અમરેલી શહેરના વાલીઓ પોતાની મોંઘી ખાનગી શાળાઓ છોડાવીને બાળકોને ઈશ્વરીયા ગામની સરકારી શાળામાં દાખલ કરી રહ્યા છે. આ પરિવર્તન સરકારી શિક્ષણ વ્યવસ્થામાં લોકોનો વધતો વિશ્વાસ દર્શાવે છે.
ઈશ્વરીયાની આ શાળા માત્ર અમરેલી જિલ્લો જ નહીં પરંતુ સમગ્ર ગુજરાત માટે એક પ્રેરણારૂપ મોડેલ બની છે. રાજ્યભરમાંથી શિક્ષણ સાથે સંકળાયેલા લોકો, શિક્ષકો, વાલીઓ અને વિવિધ પ્રતિનિધિમંડળો પણ આ શાળાની મુલાકાત લઈ તેની કાર્યપદ્ધતિને નજીકથી નિહાળી રહ્યા છે. સરકારી શાળા પણ યોગ્ય આયોજન, આધુનિક સુવિધાઓ અને શિક્ષકોની નિષ્ઠાથી ખાનગી શાળાઓ કરતાં શ્રેષ્ઠ બની શકે છે તેનું જીવંત ઉદાહરણ ઈશ્વરીયા ગામની આ શાળા બની છે.
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