અમરેલી: બાબરાના ગરણી ગામે રહેણાંક મકાનમાં ગેસ બાટલો ફાટતાં મકાનને ભારે નુકસાન

રાત્રે આશરે ચાર વાગ્યાના આસપાસ થયેલા આ બ્લાસ્ટની તીવ્રતા એટલી ભારે હતી કે મકાનની દિવાલો ધરાશાયી થઈ ગઈ હતી.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 17, 2026 at 4:41 PM IST

1 Min Read
અમરેલી: અમરેલી જિલ્લાના બાબરા તાલુકાના ગરણી ગામે રાત્રિના સમયે એક ભેદી બ્લાસ્ટની ઘટનાએ સમગ્ર વિસ્તારમાં હડકંપ મચાવી દીધો હતો. ગરણી ગામે આવેલા એક રહેણાંક મકાનમાં અચાનક જ જોરદાર બ્લાસ્ટ થતાં ઘરમાં સૂઈ રહેલા લોકો ગભરાઈને જીવ બચાવી બહાર દોડી આવ્યા હતા.

રાત્રે આશરે ચાર વાગ્યાના આસપાસ થયેલા આ બ્લાસ્ટની તીવ્રતા એટલી ભારે હતી કે મકાનની દિવાલો ધરાશાયી થઈ ગઈ હતી. સાથે સાથે મકાનના બારી અને દરવાજા તૂટી ગયા હતા, જ્યારે ઘરવખરીને પણ ભારે નુકસાન પહોંચ્યું હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. બ્લાસ્ટના ધડાકાથી આસપાસના રહેવાસીઓમાં પણ ભયનો માહોલ ફેલાઈ ગયો હતો.

ઘટનાની જાણ થતાં સ્થાનિક તંત્ર તાત્કાલિક ઘટના સ્થળે પહોંચી ગયું હતું. શરૂઆતમાં બ્લાસ્ટના કારણ અંગે અનેક શંકાઓ ઉઠી હતી, જેને પગલે તંત્ર દ્વારા તપાસ શરૂ કરવામાં આવી હતી. તપાસના અંતે ખુલાસો થયો કે મકાનમાં રહેલો ગેસનો બાટલો ફાટતાં આ ભેદી બ્લાસ્ટની ઘટના બની હતી.

આ મકાનના માલિક તરીકે નાગજીભાઈ ચોપડાનું નામ સામે આવ્યું છે. સમગ્ર ઘટનાને લઈને બાબરા મામલતદાર અલ્કેશભાઈ મકવાણાએ માહિતી આપતાં જણાવ્યું હતું કે, “આજે વહેલી સવારે મકાનમાં ગેસના બાટલાનો બ્લાસ્ટ થયો હતો, જેના કારણે મકાનને ભારે નુકસાન પહોંચ્યું છે અને મકાનનો ભાગ પડી જવા પામ્યો છે. સદનસીબે ઘટનાના સમયે મકાનમાં કોઈ સભ્ય હાજર ન હોવાથી કોઈ જાનહાની થઈ નથી. સમગ્ર ઘટનાનો રિપોર્ટ તૈયાર કરી તંત્રને સોંપી દેવામાં આવ્યો છે.”

આ ઘટનાએ ફરી એકવાર ઘરેલુ ગેસ બાટલાની સલામતી અને સાવચેતી અંગે ગંભીર પ્રશ્નો ઉભા કર્યા છે. સ્થાનિકોમાં માંગ ઉઠી છે કે ગેસ સાધનોની નિયમિત તપાસ અને જનજાગૃતિ માટે તંત્ર દ્વારા યોગ્ય પગલાં લેવામાં આવે, જેથી ભવિષ્યમાં આવી દુર્ઘટનાઓ અટકાવી શકાય.

