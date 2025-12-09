ETV Bharat / state

અમરેલીના ડેડકડી ગામે કૂવામાં સિંહ બાળ ખાબક્યું, વનવિભાગે રેસક્યૂ કરી માતા સાથે મળાવ્યું

અમરેલી જિલ્લાના સાવરકુંડલા તાલુકાના ડેડકડી ગામમાં ખેતરમાં આવેલા કૂવામાં સિંહ બાળ ખાબકતા વન વિભાગ દ્વારા તેનું રેસ્ક્યુ કરીને માતા સાથે મિલન કરાવ્યું હતું.

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 9, 2025 at 3:04 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

અમરેલી: અમરેલી જિલ્લામાં એક રોમાંચક અને ચિંતાજનક ઘટના બની હતી. સાવરકુંડલા તાલુકાના ડેડકડી ગામે એક સિંહબાળ કૂવામાં ખાબક્યુ હતું. ખેડૂત પ્રાગજીભાઈની વાડીમાં આવેલ કૂવામાં દોઢથી બે વર્ષની ઉંમરનું આ સિંહબાળ પડી જતા ગામવાસીઓમાં દહેશત ફેલાઈ હતી.

ઘટનાની જાણ થતા જ વનવિભાગની ટીમ તાત્કાલિક સ્થળ પર પહોંચી હતી અને રેસ્ક્યુ ઓપરેશન શરૂ કર્યું હતું. કૂવાના તળિયે ગભરાયેલ અને પાણીમાં ભીંજાયેલ હાલતમાં સિંહબાળને બચાવવું વનવિભાગ માટે પડકાર ભર્યું હતું. માતા સિંહણ પણ નજીક હાજર હોવાથી રેસ્ક્યુ કામગીરી ખૂબ પડકાર જનક બની હતી. વનકર્મચારીઓએ સમય સૂચકતા પ્રમાણે આયોજન સાથે સફળતા પૂર્વક સિંહ બાળને કૂવા માંથી બહાર કાઢ્યું હતું. ત્યારબાદ તેને સુરક્ષિત રીતે તેની માતા સિંહણ સાથે મિલન કરાવવામાં આવ્યું હતું.

અમરેલીના ડેડકડી ગામે કૂવામાં સિંહ બાળ ખાબક્યું (Etv Bharat Gujarat)

વનવિભાગે ગણતરીના કલાકોમાં આ ભગીરથ કાર્ય પૂરું કરતા ગામમાં રાહતનો માહોલ છવાયો છે. જેમાં ડેડકડી ગામે કૂવામાં સિંહબાળ ખાબક્યું હતું. જેને વનવિભાગે ઝડપી કામગીરીથી રેસ્ક્યુ કર્યું હતું, અને સિંહબાળ સુરક્ષિત રીતે માતા સિંહણ સાથે જોડાયું હતું.

અમરેલી જિલ્લો ગીર વિસ્તારમાં આવતો હોવાથી અહીંયા શિકારની શોધમાં સિંહ,દીપડા સહિતના વન્ય પ્રાણીઓ આવતા હોય છે, અને અવાર-નવાર માનવ જીવ સાથે ઘર્ષણની ઘટનાઓ સામે આવતી હોય છે.

  1. ગીર સોમનાથના સૈયદ રાજપરા ગામે ખુલ્લા કૂવામાં ખાબકેલા દીપડાના બચ્ચાનું વન વિભાગ દ્વારા સફળ રેસ્ક્યુ
  2. કૂવામાં દીપડાનું બચ્ચું પણ સુરક્ષીત : કૂવામાં પાણીમાં નહિ તો ક્યાંથી બચાવીને માતા સાથે મિલન કરાવ્યું વનવિભાગે જાણો

TAGGED:

AMRELI FOREST DEPARTMENT
LION VIDEO
LION CUB RESCUE FROM WELL
AMRELI NEWS
LION CUB RESCUES

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.