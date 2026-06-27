અમરેલી: સિંહના હુમલામાં બાળકના મોત બાદ વનવિભાગની કાર્યવાહી, આઠ સિંહ પાંજરે પૂર્યા
ઘટનાની ગંભીરતા જોતાં ખાંભા વન વિભાગે પ્રથમ જ દિવસે ચતુરી ગામ અને આસપાસના વિસ્તારમાં સઘન સર્ચ ઓપરેશન શરૂ કર્યું હતું.
Published : June 27, 2026 at 11:43 AM IST
અમરેલી: ખાંભા તાલુકાના ચતુરી ગામે સિંહના હુમલામાં પાંચ વર્ષના બાળકનું મોત થતાં સમગ્ર પંથક સાથે રાજ્યભરમાં ભારે ચકચાર મચી છે. આ ઘટનાને પગલે વન વિભાગે ત્રીજા દિવસે પણ મેગા ઓપરેશન હાથ ધરીને સિંહોને પકડવાની કાર્યવાહી તેજ કરી છે. મોડી રાત્રે વધુ ત્રણ સિંહોને રેસ્ક્યુ કરી પાંજરે પૂરવામાં આવતાં અત્યાર સુધી કુલ આઠ સિંહોને પકડવામાં આવ્યા છે.
ઘટનાની ગંભીરતા જોતાં ખાંભા વન વિભાગે પ્રથમ જ દિવસે ચતુરી ગામ અને આસપાસના વિસ્તારમાં સઘન સર્ચ ઓપરેશન શરૂ કર્યું હતું. આ દરમિયાન પાંચ સિંહોને પકડીને પાંજરે પૂરવામાં આવ્યા હતા. ત્યારબાદ વધુ ટ્રેકિંગ અને તપાસ દરમિયાન મોડી રાત્રે ત્રણ સિંહો વધુ પકડાયા હતા.
વન વિભાગની પ્રાથમિક તપાસમાં પકડાયેલા એક નર સિંહની ઊલટીમાંથી બાળકના અવશેષો મળી આવ્યા છે. આ અવશેષોને વધુ વૈજ્ઞાનિક તપાસ માટે લેબોરેટરીમાં મોકલવામાં આવ્યા છે. અન્ય સિંહોના પણ જરૂરી સેમ્પલ્સ લઈ તપાસ માટે મોકલવામાં આવી રહ્યા છે, જેથી ઘટનાની સંપૂર્ણ હકીકત સામે આવી શકે.
મળતી માહિતી અનુસાર, ચતુરી ગામે પાંચ વર્ષનું બાળક પોતાના દાદાની આંગળી પકડીને ચાલતું હતું ત્યારે અચાનક સિંહણે હુમલો કર્યો અને બાળકને ઉઠાવીને આશરે એક કિલોમીટર દૂર લઈ ગઈ હતી. ત્યારબાદ સીમ વિસ્તારમાંથી બાળકનો મૃતદેહ મળી આવ્યો હતો.
નાના ગામ ચતુરીમાં માતા-પિતાના એકના એક પાંચ વર્ષના બાળકના કરુણ મોતથી સમગ્ર ગામમાં શોક અને આક્રોશનો માહોલ છવાઈ ગયો છે. આ ઘટનાએ રાજ્ય સરકાર સુધી પણ ઘેરા પડઘા પાડ્યા છે.
વનમંત્રી અર્જુન મોઢવાડિયા ઘટનાસ્થળે પહોંચી મૃતક બાળકના પરિવારજનોને સાંત્વના આપી હતી. તેમણે અધિકારીઓને આ મામલે ત્વરિત અને કાયદેસર કાર્યવાહી કરવા સૂચના આપી હતી.
ખાંભા આરએફઓ નિકુલ નકુએ જણાવ્યું કે, "ઘટનાની ગંભીરતા જોતાં સિંહોને પકડવાની કાર્યવાહી સતત ચાલુ છે. ગત રાત્રે વધુ ત્રણ સિંહોને પકડવામાં આવ્યા છે અને હાલ કુલ આઠ સિંહો વન વિભાગની દેખરેખ હેઠળ છે. આગળની તપાસ ચાલુ છે."
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