અમરેલી: સાવરકુંડલામાં પરીક્ષા દરમિયાન ગાળો અને ધમકી મામલે ત્રણ સામે FIR
વી.ડી. ઘેલાણી મહિલા કોલેજના ટ્રસ્ટી મંડળની મહિલા ટ્રસ્ટી ચંદ્રિકાબેન કામદારે સાવરકુંડલા ટાઉન પોલીસ સ્ટેશનમાં સત્તાવાર ફરિયાદ નોંધાવી છે.
Published : March 16, 2026 at 3:23 PM IST
અમરેલી: અમરેલી જિલ્લાના સાવરકુંડલા શહેરમાં આવેલી વી.ડી. ઘેલાણી મહિલા કોલેજમાં જુનિયર ક્લાર્કની પરીક્ષા દરમિયાન સર્જાયેલા વિવાદને લઈને સાવરકુંડલા ટાઉન પોલીસ સ્ટેશનમાં ભાજપના નગરપાલિકા સભ્ય સહિત ત્રણ વ્યક્તિઓ સામે ફરિયાદ નોંધાતા રાજકીય અને શૈક્ષણિક વર્તુળોમાં ચકચાર મચી ગઈ છે.
મળતી માહિતી મુજબ, સાવરકુંડલા નગરપાલિકાના વોર્ડ નંબર 6ના ભાજપના સભ્ય ધર્મેન્દ્ર મહેતા, શહેર આમ આદમી પાર્ટીના પ્રમુખ જગદીશ ઠાકોર અને તેમના પુત્ર સામે પરીક્ષા દરમિયાન કોલેજ લોબીમાં ગાળો આપી ધમકી આપવાના તથા પરીક્ષાર્થીઓને ઉશ્કેરવાના આક્ષેપ સાથે FIR નોંધવામાં આવી છે.
આ મામલે વી.ડી. ઘેલાણી મહિલા કોલેજના ટ્રસ્ટી મંડળની મહિલા ટ્રસ્ટી ચંદ્રિકાબેન કામદારે સાવરકુંડલા ટાઉન પોલીસ સ્ટેશનમાં સત્તાવાર ફરિયાદ નોંધાવી છે. ફરિયાદ અનુસાર જુનિયર ક્લાર્કની પરીક્ષા ચાલી રહી હતી ત્યારે આરોપીઓ કોલેજ લોબીમાં પહોંચી સંચાલકો સાથે ઉગ્ર બોલાચાલી કરી હતી. આ દરમિયાન ટ્રસ્ટીઓ સામે અશ્લીલ ભાષામાં ગાળો આપી ટાંટિયા ભાંગી નાખવાની ધમકી આપવામાં આવી હતી.
ફરિયાદમાં વધુમાં જણાવાયું છે કે, ત્રણેય આરોપીઓએ પરીક્ષાર્થીઓને ઉશ્કેરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો અને પરીક્ષા પ્રક્રિયા અંગે આક્ષેપો કરી કોલેજમાં અશાંતિ ફેલાવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. જેના પગલે કોલેજ ટ્રસ્ટી મંડળે સમગ્ર ઘટનાને ગંભીરતાથી લઈ પોલીસમાં ફરિયાદ નોંધાવી છે.
આ ઘટનાને લઈને સાવરકુંડલા ટાઉન પોલીસ સ્ટેશનમાં વિવિધ કલમો હેઠળ ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો છે. સાવરકુંડલા શહેરના ઇન્ચાર્જ પીઆઈ ચૌધરીએ જણાવ્યું હતું કે, મહિલા કોલેજ ટ્રસ્ટી મંડળ દ્વારા આપવામાં આવેલી ફરિયાદના આધારે ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે અને સમગ્ર મામલે તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે. તપાસ પૂર્ણ થયા બાદ આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવશે.
જોકે બીજી તરફ એવી પણ ચર્ચા ચાલી રહી છે કે કેટલાક લોકો કોલેજમાં પરીક્ષા પ્રક્રિયા દરમિયાન ગેરરીતિ અને સેટિંગ થઈ રહી હોવાની માહિતી આપવામાં આવતા ધર્મેન્દ્ર મહેતા અને જગદીશ ઠાકોર કોલેજ ખાતે પહોંચ્યા હતા. ત્યાં સંચાલકો સાથે બોલાચાલી બાદ સમગ્ર મામલો ઉગ્ર બન્યો હતો. ત્યારબાદ કોલેજ સંચાલક ચંદ્રિકાબેન કામદારે બંને નેતા સહિત ત્રણ વ્યક્તિઓ સામે પોલીસ fir નોંધાવી છે.
હાલ સાવરકુંડલા ટાઉન પોલીસ દ્વારા સમગ્ર ઘટનાની વિગતવાર તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે અને આગામી સમયમાં વધુ વિગતો સામે આવવાની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે.
આ પણ વાંચો: