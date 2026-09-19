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VIDEO / અમરેલીઃ માસૂમ પુત્રીની હત્યા બાદ મૃતદેહ ફ્રિજમાં રાખી પિતાએ જીવન ટૂંકાવ્યું, પોલીસે તપાસ શરૂ કરી

માસૂમ પુત્રીની હત્યા બાદ મૃતદેહ ફ્રિજમાં રાખી પિતાએ જીવન ટૂંકાવ્યું હોવાની ઘટનામાં સામે આવી છે.

અમરેલી પિતા-પુત્રીનું મોત
અમરેલી પિતા-પુત્રીનું મોત (ETV BHARAT GUJARAT)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 19, 2026 at 10:36 AM IST

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અમરેલીઃ સાવરકુંડલાના હાડીડા ગામમાં પિતા-પુત્રીના રહસ્યમય મોતની ઘટનાએ સમગ્ર ગામને હચમચાવી દીધું છે. રહેણાક મકાનમાંથી એક માસૂમ બાળકી અને તેના પિતાના મૃતદેહ મળી આવતા પોલીસે તપાસ હાથ ધરી છે. પ્રાથમિક તપાસમાં પિતાએ પોતાની નાનકડી પુત્રીની હત્યા કર્યા બાદ તેનો મૃતદેહ ફ્રિજમાં રાખ્યો હોવાની અને ત્યારબાદ પોતે જીવન ટૂંકાવ્યું હોવાની વિગતો સામે આવી છે. ઘટનાને પગલે હાડીડા ગામમાં સન્નાટો છવાઈ ગયો છે.

મૃતક કિશોરભાઈ નાથાભાઈ ધાણક હાડીડા ગામમાં ભાડાના મકાનમાં પત્ની અને પુત્રી સાથે રહેતા હતા. તેઓ બાંધકામની સાઇટ પર સુપરવાઇઝર તરીકે કામ કરતા હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. ઘટનાના દિવસે તેઓ પૈસાની ઉઘરાણી માટે મહુવા જવાનું કહીને ઘરેથી નીકળ્યા હતા. ત્યારબાદ સાંજના સમયે તેમની પત્ની મંજુબેન તથા સગા-સંબંધીઓ ઘરે પહોંચ્યા ત્યારે મકાન અંદરથી બંધ હોવાનું સામે આવ્યું હતું. ઘટનાની જાણ થતાં જ પોલીસને જાણ કરવામાં આવી હતી.

ફ્રિજમાંથી માસૂમ પુત્રીનો મૃતદેહ મળ્યો

પોલીસે મકાનમાં તપાસ કરતાં ફ્રિજમાંથી બાળકીનો મૃતદેહ મળી આવ્યો હતો. બાળકીનો મૃતદેહ શણગારેલી હાલતમાં રાખવામાં આવ્યો હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. બીજી તરફ રૂમમાંથી કિશોરભાઈનો મૃતદેહ મળી આવ્યો હતો. તેમના હાથ-પગમાં મોજા અને મોઢા પર કપડું બાંધેલું હોવાની વિગતો પણ સામે આવી છે. સમગ્ર ઘટનાને પગલે પોલીસે સ્થળ પર પહોંચીને જરૂરી કાર્યવાહી શરૂ કરી હતી.

3 ચિઠ્ઠીઓ પરથી તપાસને મળ્યો નવો વળાંક

ઘટનાસ્થળેથી કિશોરભાઈએ લખેલી ત્રણ અલગ-અલગ ચિઠ્ઠીઓ મળી આવી હોવાનું પોલીસે જણાવ્યું છે. ચિઠ્ઠીઓમાં બાકી નાણાં ન મળવાથી આર્થિક મુશ્કેલીમાં હોવાનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હોવાનું જાણવા મળે છે. તેમજ પોતાના મૃત્યુ બાદ પુત્રી અનાથ અને દુઃખી ન થાય તેવા વિચારથી પુત્રીની હત્યા કરી નાખ્યાનો ચિઠ્ઠીમાં ઉલ્લેખ હોવાનું પ્રાથમિક રીતે સામે આવ્યું છે. જોકે, ચિઠ્ઠીમાં કરાયેલા આક્ષેપો અને લખાણની સત્યતા અંગે પોલીસ દ્વારા વધુ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.

મહુવામાં રૂ.7.25 લાખની લેવડદેવડનો પત્નીનો આક્ષેપ

મૃતકની પત્ની મંજુબેને પોલીસ સમક્ષ આપેલા નિવેદનમાં ગંભીર આક્ષેપો કર્યા છે. તેમના જણાવ્યા મુજબ, કિશોરભાઈએ મહુવા ખાતે બાંધકામની સાઇટ પર કરેલા કામના બાકી નાણાં તેમજ અન્ય રોકાણની મળીને આશરે રૂ.7.25 લાખની રકમ લેવાની હતી. લાંબા સમયથી આ રકમ પરત ન મળતા પરિવાર આર્થિક મુશ્કેલીમાં મુકાયો હતો. સાથે પર્સનલ લોનનું ભારણ પણ વધતું જતું હોવાનું પત્નીએ જણાવ્યું છે. મંજુબેનના આક્ષેપ મુજબ કિશોરભાઈ વારંવાર મહુવા જઈને નાણાંની ઉઘરાણી કરતા હતા, પરંતુ તેમને નાણાં આપવામાં આવતા નહોતા. આ નાણાકીય સંકટના કારણે કિશોરભાઈએ આ પગલું ભર્યું હોવાનો પત્નીએ આક્ષેપ કર્યો છે. પોલીસે આ તમામ આક્ષેપોને તપાસનો ભાગ બનાવ્યા છે.

મોબાઇલમાંથી ડેટા ડિલીટ કેવી રીતે થયો?

પોલીસે મૃતક કિશોરભાઈ તથા તેમની પત્ની મંજુબેન સહિતના મોબાઇલ ફોન કબ્જે લીધા છે. મોબાઇલની વિગતો, કોલ ડિટેઇલ અને અન્ય ડિજિટલ પુરાવાની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. ખાસ કરીને કિશોરભાઈનો મોબાઇલ ડેટા ડિલીટ કરેલી સ્થિતિમાં મળી આવ્યો હોવાનું સામે આવતા, પોલીસ દ્વારા આ દિશામાં પણ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. ચિઠ્ઠીમાં મહુવાના એક વ્યક્તિનો ઉલ્લેખ હોવાનું તેમજ તેની પાસેથી નાણાં લેવાના હોવાનો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો હોવાનું જાણવા મળે છે. પત્નીએ પણ પોલીસ સમક્ષ આ વ્યક્તિ અંગે આક્ષેપો કર્યા છે. જોકે, આ આક્ષેપો અંગે પોલીસ દ્વારા હજુ કોઈ અંતિમ નિષ્કર્ષ જાહેર કરવામાં આવ્યો નથી.

પોલીસ અનેક દિશામાં તપાસ કરી રહી છે

હાલ સમગ્ર મામલે પોલીસે પિતા-પુત્રીના મોત પાછળનું ચોક્કસ કારણ જાણવા માટે વિવિધ દિશામાં તપાસ શરૂ કરી છે. મૃત્યુ પહેલા લખાયેલી ચિઠ્ઠીની હસ્તલિખિત તપાસ, મોબાઇલ ડેટા, કોલ ડિટેઇલ, નાણાકીય વ્યવહારો તથા મહુવા સાથે જોડાયેલા લોકોની પૂછપરછ સહિતની કાર્યવાહી હાથ ધરાય તેવી શક્યતા છે. એક તરફ માસૂમ બાળકીના મોતથી પરિવાર અને ગામમાં ભારે આઘાતનો માહોલ છે, તો બીજી તરફ પતિ અને પુત્રીને ગુમાવનાર મંજુબેનના આક્રંદથી વાતાવરણ કરુણમય બની ગયું છે. પોલીસે હાલ તમામ પાસાઓની તપાસ કરી ઘટનાનું સાચું કારણ બહાર લાવવાના પ્રયાસો હાથ ધર્યા છે. જોકે આ મામલે dysp નયના બેન ગોરડીયાએ જણાવ્યું કે, 'આ અંગે FSLની મદદ લેવામાં આવેલ છે, અને પોલીસ જીણવટભરી તપાસ કરી રહી છે.'

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