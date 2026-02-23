અમરેલી: જાફરાબાદના ભટવદર ગામ નજીક ખેતરમાં કામ કરતા ખેડૂતો પર ઝેરી મધમાખીઓએ અચાનક હુમલો, 10 લોકો ઘાયલ
Published : February 23, 2026 at 9:00 PM IST
અમરેલી: અમરેલી જિલ્લાના જાફરાબાદ તાલુકાના ભટવદર ગામ નજીક સીમ વિસ્તારમાં ખેતરમાં કામ કરતા ખેડૂતો પર ઝેરી મધમાખીઓએ અચાનક હુમલો કરતા ભારે અફરાતફરીનો માહોલ સર્જાયો હતો. ખેતરમાં રોજિંદું કામ કરી રહેલા એક ખેડૂત પર પહેલા મધમાખીઓએ હુમલો કર્યો હતો. તેને બચાવવા માટે આસપાસ કામ કરતા અન્ય લોકો દોડી આવ્યા, પરંતુ મધમાખીઓ વધુ ઉગ્ર બની જતા એક પછી એક લોકો પર તૂટી પડી હતી.
આ ઘટનામાં કુલ 10 જેટલા લોકોને ઝેરી મધમાખીના ડંખ વાગતા તેઓને શરીરમાં ભારે દુખાવો, ચક્કર અને એલર્જી જેવી તકલીફો સર્જાઈ હતી. હુમલા બાદ સ્થળ પર ભાગદોડ મચી ગઈ હતી. સ્થાનિક લોકોએ તાત્કાલિક 108 ઇમરજન્સી સેવાને જાણ કરતા ત્રણ જેટલી 108 એમ્બ્યુલન્સ મારફતે તમામ ઘાયલોને સારવાર માટે રાજુલાની સરકારી હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા.
અમરેલી જીલ્લા 108 ના અધિકારી અમાનત અલી નકવીએ જણાવ્યું કે, મેસેજ મળતા 108 ની ટિમ અલગ અલગ મોકલી હતી અને તમામની પ્રાથમિક સારવાર કરી તમામ દર્દીઓને નજીકની હોસ્પિટલમા ખસેડવામા આવ્યા હતા.
મધમાખીના ડંખ ઝેરી હોવાના કારણે સમયસર સારવાર ન મળે તો ગંભીર પરિસ્થિતિ સર્જાઈ શકે, પરંતુ સમયસર 108 દ્વારા તમામ હોસ્પિટલ પહોંચાડવામાં આવતા તમામ ઘાયલોની હાલત હાલ સ્થિતિ નોર્મલ હોવાનું જણાવવામાં આવ્યું છે. ઘટનાની જાણ થતાં પરિવારજનો અને ગામલોકો હોસ્પિટલ ખાતે દોડી આવ્યા હતા.
ઉલ્લેખનીય છે કે, જાફરાબાદ તાલુકોમાં છેલ્લા કેટલાક સમયથી ઝેરી મધમાખીના ડંખની ઘટનાઓમાં વધારો જોવા મળી રહ્યો છે. અગાઉ પણ ખેતરો અને ગામની સીમ વિસ્તારમાં આવા બનાવો બન્યા હોવાના અહેવાલો છે. વારંવાર બની રહેલી આવી ઘટનાઓને લઈને સ્થાનિક લોકોમાં રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. લોકોની માંગ છે કે વન વિભાગ અને સંબંધિત તંત્ર દ્વારા તાત્કાલિક પગલાં લઈ મધમાખીના છત્તાં દૂર કરવામાં આવે અને ખેડૂતો તથા ગ્રામજનોને સુરક્ષા આપવામાં આવે.
