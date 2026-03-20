અમરેલીમાં મીની વાવાઝોડાનો કહેર, તોફાની પવન અને વરસાદે ખેડૂતોના પાકને પહોંચાડ્યું ભારે નુકસાન
અમરેલીમાં ગઈકાલે અચાનક આવેલા મીની વાવાઝોડાએ અમરેલીના ખેડૂતોની મહેનત પર પાણી ફેરવ્યું, ઘઉં-ચણાનો પાક પલળી જતા ખેડૂતોને આર્થિક રીતે ભારે નુકશાન.
Published : March 20, 2026 at 12:16 PM IST
અમરેલી: ગઈકાલે અમરેલી જિલ્લામાં અચાનક ફૂંકાયેલા મીની વાવાઝોડા અને તોફાની પવન સાથે આવેલા કમોસમી વરસાદે ખેતી ક્ષેત્રે ભારે તબાહી સર્જી છે. આ કુદરતી આફતે ખેડૂતોની મહેનત પર પાણી ફેરવી દીધું છે, જેથી સમગ્ર જિલ્લામાં ખેડૂતવર્ગમાં નિરાશા અને ચિંતાનો માહોલ છવાઈ ગયી છે. ખેતરોમાં ઉભો પાક પલળી જતા અને ઢળી જતા ખેડૂતોને લાખો રૂપિયાનું આર્થિક નુકસાન સહન કરવાનો વારો આવ્યો છે.
આ વાવાઝોડાની સૌથી વધુ અસર જિલ્લાના મુખ્ય પાકો ઘઉં, ચણા, ડુંગળી અને કેરી ઉપર જોવા મળી છે. વાવાઝોડા સાથે જોરદાર ઝપાટાને કારણે ઘઉંનો પાક મોટા પાયે જમીન પર ઢળી ગયો છે, જેના કારણે ઉત્પાદનમાં ઘટાડો થવાની શક્યતા છે. ચણાના પાકની સ્થિતિ પણ દયનીય બની છે. સતત વરસાદને કારણે ચણા સંપૂર્ણપણે પલળી ગયા છે, જેનાથી તેની ગુણવત્તા ઉપર ગંભીર અસર પડી છે. પલળેલા ચણા બજારમાં સારા ભાવ નહીં મેળવી શકે તેવી ભીતિ ખેડૂતોને સતાવી રહી છે.
“ચણા અને ઘઉંનો પાક સંપૂર્ણપણે નુકસાન પામ્યો છે. આ પરિસ્થિતિમાં ખેડૂતોને તાત્કાલિક વળતર આપવું જરૂરી છે, નહીં તો આગળની વાવણી માટે મુશ્કેલી ઉભી થશે.” - કનુભાઈ પટેલ, ખેડૂત
ડુંગળીના ખેડૂતો માટે પણ આ આફત કોઈ કરતા ઓછી નથી. ખેતરોમાં પાણી ભરાઈ જતાં ડુંગળીના પાકના સડવાનો ભય સર્જાયો છે. તે જ સમયે, બાગાયત ક્ષેત્રને પણ આ વાવાઝોડાનો મોટો ફટકો પડયો છે. કેરીના બાગોમાંથી ફૂલ અને કાચી કેરીઓ તૂટી પડતા બાગાયત ખેડૂતોને પણ નુકસાનનો સામનો કરવાનો વારો આવ્યો છે.
“અચાનક આવેલા પવન અને વરસાદથી અમારો આખો પાક બગડી ગયો છે. વર્ષભરની મહેનત પર પાણી ફરી વળ્યું છે. સરકાર અમારી મદદ કરે તેવી અમારી માંગ છે.” - હરેશભાઈ બુહા, ખેડૂત
આ અચાનક સર્જાયેલી કુદરતી આફતે ઘણા ખેડૂતોને રાતોરાત ભિખારી બનાવી દીધા છે. ખેડૂતોએ પોતાની આંખો સામે પોતાની મહેનતને બરબાદ થતી જોઈ છે. જાણવા મળ્યા મુજબ, અનેક ખેડૂતોનો પાક બરબાદ થતાં રડવાનો વારો આવ્યો છે. લાખો રૂપિયાના ખર્ચે તૈયાર થયેલો પાક થોડીક મિનિટોમાં પાણીમાં ગરકાવ થઈ જતાં ખેડૂતો સામે હવે કરજ ચૂકવવાની અને પરિવારના ભરણપોષણની સમસ્યા ઊભી થઈ છે.
સરકાર પાસે વળતરની માંગ
ભારે નુકસાનથી ખેડૂતવર્ગમાં ચિંતાનો માહોલ છે. તેઓ પ્રશાસન અને સરકાર સમક્ષ તાત્કાલિક સહાયની માંગ કરી રહ્યા છે. ખેડૂતોનું કહેવું છે કે તંત્ર દ્વારા તાકીદે નુકસાનનો સર્વે હાથ ધરવામાં આવે અને અસરગ્રસ્ત ખેડૂતોને યોગ્ય વળતર ચૂકવવામાં આવે. માત્ર તાત્કાલિક સહાયથી જ તેઓ ફરીથી ખેતી માટે ઉભા રહી શકશે અને પોતાની આજીવિકા પાછી મેળવી શકશે.
