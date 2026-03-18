અમરેલી જિલ્લાના વાતાવરણમાં અચાનક પલટો: વડીયા-બગસરામાં કમોસમી વરસાદી ઝાપટાં, તૈયાર પાકને નુકસાનની ભીતિ

અમરેલી જિલ્લામાં આજે વાતાવરણમાં અચાનક પલટો, વડીયા તાલુકાના મોરવાડા અને બાંટવા દેવળી ગામે વરસાદ, બગસરામાં કરા સાથે વરસાદ, શાપર અને સુડાવડ ગામોમાં પણ વરસાદી ઝાપટાં.

અમરેલીમાં કમોસમી વરસાદ
અમરેલીમાં કમોસમી વરસાદ (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 18, 2026 at 8:53 PM IST

અમરેલી: જિલ્લામાં આજે અચાનક વાતાવરણમાં પલટો આવતાં અનેક વિસ્તારોમાં કમોસમી વરસાદી ઝાપટાં પડ્યાં છે. ખાસ કરીને વડીયા અને બગસરા પંથકમાં આ માવઠાએ જોર બતાવ્યું છે, જેના કારણે પોતાના તૈયાર પાકને લઈને ખેડૂતોમાં ચિંતાનો માહોલ સર્જાયો છે.

વડીયા અને બગસરામાં કેવો રહ્યો વરસાદ?

મળતી માહિતી મુજબ, વડીયા તાલુકામાં શહેર સહિત મોરવાડા અને બાંટવા દેવળી જેવા ગામોમાં અચાનક વરસાદી ઝાપટાં વરસ્યાં હતાં. તો બીજી તરફ બગસરા શહેરમાં તો કરા (હેલસ્ટોન) સાથે વરસાદ ખાબકતાં જનજીવન પર પણ અસર જોવા મળી હતી. બગસરા પંથકના શાપર અને સુડાવડ સહિતના ગામોમાં પણ કમોસમી માવઠું થયાના સમાચાર સામે આવ્યા છે.

કમોસમી વરસાદ (Etv Bharat Gujarat)

ખેડૂતો કેમ ચિંતિત છે?

હાલમાં જિલ્લામાં ચણા, ઘઉં અને ધાણા (લીલા ધાણા) જેવા પાક સંપૂર્ણ તૈયાર હાલતમાં છે. મોટા ભાગના ખેડૂતોએ કાપણી શરૂ કરી દીધી છે, અને ઘણા ખેડૂતોએ કાપણી બાદ પોતાનો પાક ખેતરમાં કે એપીએમસી યાર્ડમાં વેચાણ માટે રાખ્યો છે. આ અચાનક આવેલા વરસાદના કારણે આ પાક પલળી જવાની અને તેની ગુણવત્તા બગડવાની ભીતિ ઊભી થઈ છે.

સ્થાનિક ખેડૂતોએ જણાવ્યું હતું કે, "અમે પાક કાપીને રાખ્યો છે. જો આવો વરસાદ ચાલુ રહેશે તો પાક બગડી જશે. બજારમાં ભાવ પણ ઘટી જવાનો ભય છે." હવામાન વિભાગ દ્વારા અગાઉથી જ કમોસમી વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી હતી.

તંત્ર દ્વારા સૂચના, છતાં નુકસાનની આશંકા

જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા ખેડૂતોને અગાઉથી સાવચેતી રાખવા અને પાકને સુરક્ષિત સ્થળે ખસેડવા સૂચના આપવામાં આવી હતી. જોકે, અચાનક અને જોરદાર વરસાદને કારણે ખેડૂતો પોતાના પાકને સંપૂર્ણ રીતે બચાવી શક્યા નથી. બગસરા વિસ્તારમાં પડેલા કરાથી પાકને શારીરિક નુકસાન થવાની પણ શક્યતા છે.

હાલમાં ખેડૂતો પોતાના પાકને પ્લાસ્ટિકની તાડપત્રીઓથી ઢાંકવા અને પાણી નીકળી જાય તેવી વ્યવસ્થા કરવામાં રોકાયા છે. જો આગામી કલાકોમાં પણ વરસાદી માહોલ ચાલુ રહેશે, તો અમરેલી જિલ્લાના ખેડૂતોને ભારે આર્થિક નુકસાનનો સામનો કરવો પડી શકે છે.

