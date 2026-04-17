અમરેલીમાં ચૂંટણી તણાવ: ચાવંડ બેઠક પર કોંગ્રેસ ઉમેદવારના પોસ્ટર ફાડયા, પરિવારજનો આમને-સામને

ભાજપના સોનલ ડેર અને કોંગ્રેસનાં શાંતુબેન ડેર આમને-સામને, સગાસંબંધો વચ્ચે ચૂંટણીની આગમાં પોસ્ટર ફાડવાની તૂચ્છ હરકતથી તંગદિલી સર્જાઈ.

અમરેલીમાં ચૂંટણી તણાવ વધ્યો
અમરેલીમાં ચૂંટણી તણાવ વધ્યો (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 17, 2026 at 7:49 AM IST

અમરેલી: જિલ્લામાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીને લઈને રાજકીય વાતાવરણ દિવસેને દિવસે ગરમાતું જઈ રહ્યું છે. ખાસ કરીને લાઠી તાલુકા પંચાયતની ચાવંડ બેઠક પર એક અનોખો અને તણાવભર્યો ચૂંટણી જંગ જોવા મળી રહ્યો છે. અહીં કોંગ્રેસના ઉમેદવારના પોસ્ટર ફાડવાની ઘટના સામે આવતા રાજકારણમાં ભારે ઉકળાટ જોવા મળ્યો છે.

મળતી માહિતી અનુસાર, ગત મોડી રાત્રે ચાવંડ વિસ્તારમાં કોંગ્રેસ પક્ષના ઉમેદવાર શાંતુબેન ડેરના પ્રચાર બેનર અને પોસ્ટરો અજાણ્યા તત્વો દ્વારા ફાડી નાખવામાં આવ્યા હતા. આ ઘટનાને લઈને કોંગ્રેસ પક્ષમાં ભારે રોષ ફેલાયો છે. પક્ષના કાર્યકર્તાઓએ આ કૃત્યની આકરી નિંદા કરી છે.

ચાવંડ બેઠકની ખાસ વાત એ છે કે અહીં ભાજપ અને કોંગ્રેસ બંને પક્ષના ઉમેદવારો એક જ પરિવારના સભ્યો છે. ભારતીય જનતા પક્ષ (ભાજપ) તરફથી જાણીતા લોકસાહિત્યકાર માયાભાઇ આહીરની દીકરી સોનલ ડેર મેદાનમાં છે, જ્યારે કોંગ્રેસ તરફથી શાંતુબેન ડેર ઉમેદવારી નોંધાવી છે. એક જ પરિવારના સભ્યો વચ્ચેની આ સીધી ટક્કર સ્થાનિક રાજકારણમાં ચર્ચાનો મુખ્ય વિષય બની ગઈ છે. આથી જ પોસ્ટર ફાડવાની ઘટનાને માત્ર રાજકીય વિવાદ જ નહીં, પણ પારિવારિક ખેંચતાણ તરીકે પણ જોવામાં આવી રહી છે.

પોસ્ટર ફાડવાની ઘટના બાદ કોંગ્રેસ ઉમેદવાર શાંતુબેન ડેર દ્વારા લાઠી પોલીસ સ્ટેશનમાં સત્તાવાર ફરિયાદ નોંધાવવામાં આવી છે. તેમણે દોષિતો વિરુદ્ધ કડક કાર્યવાહી કરવાની માંગ કરી છે. કોંગ્રેસના નેતાઓએ આ ઘટનામાં ભાજપના કાર્યકરો સંડોવાયેલા હોવાના ગંભીર આક્ષેપો મૂક્યા છે.

કોંગ્રેસના નેતા જેની ઠુમમરે આક્ષેપ કરતા કહ્યું કે, "કોંગ્રેસ ઉમેદવાર પર ઉમેદવારી પરત ખેંચવા માટે સતત દબાણ કરવામાં આવી રહ્યું હતું અને ઉમેદવારી પરત ન ખેંચતા આ પ્રકારની નીચ હરકતો કરવામાં આવી રહી છે. લોકશાહીમાં આવી ઘટનાઓ અત્યંત શરમજનક છે." આ આક્ષેપો બાદ વિસ્તારનો રાજકીય માહોલ વધુ તંગ બન્યો છે.

સ્થાનિક સ્તરે આ ઘટના માત્ર રાજકીય નહીં પરંતુ પારિવારિક વિવાદ તરીકે પણ જોવામાં આવી રહી છે, જેના કારણે મતદારોમાં પણ ચર્ચા અને કૌતુક વધી ગયું છે. ચાવંડ ગામના લોકો પણ આ અનોખી ચૂંટણી લડતને બારીકાઈથી જોઈ રહ્યા છે.

કોંગ્રેસ ઉમેદવાર શાંતુબેન ડેરે આ અંગે સ્પષ્ટતા કરતા જણાવ્યું હતું કે, "અમને સતત ધમકીઓ આપવામાં આવી રહી છે અને ડરાવવાના પ્રયાસો થઈ રહ્યા છે. છતાં પણ અમે હિંમત હાર્યા વિના ચૂંટણી લડીશું અને ચાવંડના લોકોનો સાથ મેળવીશું." તેમના પુત્ર કાનજીભાઈ ડેરે પણ માંગણી કરી કે, "આવી ગંદી રાજનીતિ કરનારા દોષિતો સામે કડકમાં કડક કાર્યવાહી થવી જ જોઈએ, જેથી કોઈ બીજાને આવું કરવાની હિંમત ન થાય."

હાલ લાઠી પોલીસ દ્વારા અરજીના આધારે તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે અને સમગ્ર મામલે સત્ય બહાર લાવવા પ્રયાસો શરૂ કરાયા છે. પોલીસ દ્વારા વિસ્તારના સીસીટીવી ફૂટેજ પણ ચકાસવામાં આવી રહ્યા છે. આવનારા દિવસોમાં આ મુદ્દો વધુ રાજકીય ગરમાવો પેદા કરે તેવી શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે.

આ પણ વાંચો...

  1. અમરેલી: સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીમાં 151 ઉમેદવારીપત્ર રદ, 7 પરત ખેંચાયા
  2. સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણી 2026: અમરેલી કોંગ્રેસે જાહેર કર્યો ચૂંટણી ઢંઢેરો, પરેશ ધાનાણીએ ભાજપ પર કર્યા આક્ષેપો
  3. દિયર સામે ભાભીનો અનોખો જંગ, અમરેલી નગરપાલિકાની ચૂંટણીમાં રસપ્રદ ટક્કર

