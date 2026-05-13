અમરેલી: રાજુલામાં મહાત્માગાંધી આરોગ્ય મંદિર હોસ્પિટલનું લોકાર્પણ, મોરારીબાપુ રહ્યા ઉપસ્થિત

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 13, 2026 at 3:47 PM IST

અમરેલી : જિલ્લાના રાજુલા શહેરમાં આજે આરોગ્ય ક્ષેત્રે એક ઐતિહાસિક ક્ષણ સર્જાઈ હતી. શહેરમાં નિર્માણ પામેલ મહાત્માગાંધી આરોગ્ય મંદિર હોસ્પિટલનું લોકાર્પણ પ્રખ્યાત કથાકાર મોરારી બાપુના હસ્તે ભવ્ય કાર્યક્રમ વચ્ચે કરવામાં આવ્યું હતું. આ પ્રસંગે મોટી સંખ્યામાં સ્થાનિક આગેવાનો, સામાજિક કાર્યકરો તેમજ નાગરિકો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.

આ કાર્યક્રમમાં લોકસાહિત્યકાર જાણીતા હાસ્યકાર અને વક્તા સાઈરામ દવે તેમજ પૂર્વ ધારાસભ્ય અંબરીષ ડેર સહિતના મહાનુભાવો ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. કાર્યક્રમ દરમિયાન હોસ્પિટલના આધુનિક સુવિધાસભર વિભાગોની માહિતી આપવામાં આવી હતી અને આ હોસ્પિટલ રાજુલા તથા આસપાસના ગ્રામ્ય વિસ્તારોના લોકો માટે આરોગ્યસેવામાં આશીર્વાદરૂપ બનશે તેવી આશા વ્યક્ત કરવામાં આવી હતી.

રાજુલામાં મહાત્માગાંધી આરોગ્ય મંદિર હોસ્પિટલનું લોકાર્પણ (ETV Bharat Gujarat)

આ લોકાર્પણ સમારોહ દરમિયાન કથાકાર મોરારીબાપુએ પોતાના સંબોધનમાં પર્યાવરણ અને ઈંધણ બચત મુદ્દે મહત્વપૂર્ણ નિવેદન આપ્યું હતું. તેમણે જણાવ્યું હતું કે દેશભરમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલ બચાવવા માટે જાગૃતિ આવવી જરૂરી છે અને વ્યક્તિગત સ્તરે પણ દરેકે જવાબદારી સમજવી જોઈએ. મોરારીબાપુએ કહ્યું કે, "હું પણ આજે એક જ ગાડીમાં આવ્યો છું. શક્ય હોય ત્યાં સુધી વાહનોનો ઓછો ઉપયોગ અને સહિયારો પ્રવાસ કરવો જોઈએ."

મોરારીબાપુના આ નિવેદનને ખાસ મહત્વ આપવામાં આવી રહ્યું છે, કારણ કે છેલ્લા કેટલાક સમયથી દેશના વડાપ્રધાન અને વિવિધ રાજ્યોના મુખ્યમંત્રીઓ દ્વારા પણ ઈંધણ બચત અને પર્યાવરણ સંરક્ષણ મુદ્દે અપીલો કરવામાં આવી રહી છે. ત્યારે હવે આધ્યાત્મિક ક્ષેત્રના અગ્રણીઓ પણ આ અભિયાન સાથે જોડાતા સંદેશને વધુ બળ મળ્યું હોવાનું માનવામાં આવી રહ્યું છે.

આ કાર્યક્રમ દરમિયાન ઉપસ્થિત મહાનુભાવોએ આરોગ્ય સેવાઓ વધુ સુલભ બને અને સામાન્ય માણસને સસ્તી તથા સારી સારવાર મળી રહે તે માટે આવી સંસ્થાઓ સમાજ માટે ખૂબ જ જરૂરી હોવાનું જણાવ્યું હતું. સમગ્ર કાર્યક્રમ ધાર્મિક, સામાજિક અને સેવાભાવી વાતાવરણ વચ્ચે યોજાયો હતો અને મોટી સંખ્યામાં લોકો હાજર રહ્યા હતા.

