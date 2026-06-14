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અમરેલી: વડિયામાં ખેડૂતના આપઘાત કેસમાં બે વ્યક્તિઓ વિરુદ્ધ ગુનો દાખલ, પોલીસે તપાસ તેજ કરી

પોલીસે ભારતીય ન્યાય સંહિતા (BNS)ની કલમ 108, 351(3) અને 54 હેઠળ ગુનો દાખલ કર્યો છે.

વડિયામાં ખેડૂતના આપઘાત કેસમાં બે વ્યક્તિઓ વિરુદ્ધ ગુનો દાખલ
વડિયામાં ખેડૂતના આપઘાત કેસમાં બે વ્યક્તિઓ વિરુદ્ધ ગુનો દાખલ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 14, 2026 at 2:35 PM IST

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અમરેલી : જિલ્લાના વડિયા તાલુકામાં ખેડૂતના આપઘાતના બનાવે સમગ્ર પંથકમાં ચકચાર મચાવી છે. ખેતરના રસ્તાના વિવાદ અને લાંબા સમયથી થતી માનસિક હેરાનગતિથી કંટાળીને આપઘાત કરનાર ખેડૂતના મામલે વડિયા પોલીસે બે વ્યક્તિઓ વિરુદ્ધ ગુનાહિત દુષ્પ્રેરણાનો ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.

મળતી માહિતી મુજબ, મૃતક ખેડૂત મનસુખભાઈ ખીમાભાઈ સોજીત્રાએ આપઘાત પૂર્વે એક વીડિયો બનાવી સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ કર્યો હતો. વીડિયોમાં તેમણે પોતાની આપવીતી વર્ણવતા જણાવ્યું હતું કે તેમના ખેતરનો રસ્તો બંધ કરી દેવામાં આવ્યો હતો તેમજ અવારનવાર ગાળો આપી અને વિવિધ રીતે દબાણ કરીને તેમને માનસિક રીતે પરેશાન કરવામાં આવતા હતા.

વડિયામાં ખેડૂતના આપઘાત કેસમાં બે વ્યક્તિઓ વિરુદ્ધ ગુનો દાખલ (ETV Bharat Gujarat)

મૃતક ખેડૂતે વીડિયોમાં બાલાભાઈ મનજીભાઈ સોજીત્રા અને ભાવેશભાઈ બાલાભાઈ સોજીત્રાના નામનો સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ કર્યો હતો. તેમણે આક્ષેપ કર્યો હતો કે બંને વ્યક્તિઓ દ્વારા સતત હેરાનગતિ કરવામાં આવતી હતી, જેના કારણે તેઓ ભારે માનસિક તણાવમાં જીવતા હતા. ખેડૂત મનસુખભાઈએ લાંબા સમયથી ચાલતી આ પરિસ્થિતિથી કંટાળીને પોતાની વાડીમાં જીવન ટૂંકાવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. તેમને તાત્કાલિક સારવાર માટે હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ સારવાર દરમિયાન તેમનું કરુણ મોત નીપજ્યું હતું.

વડિયામાં ખેડૂતના આપઘાત કેસમાં બે વ્યક્તિઓ વિરુદ્ધ ગુનો દાખલ
વડિયામાં ખેડૂતના આપઘાત કેસમાં બે વ્યક્તિઓ વિરુદ્ધ ગુનો દાખલ (ETV Bharat Gujarat)

ડીવાયએસપી વિસ્મય માનસેતાએ જણાવ્યું હતું કે, " મૃતક ખેડૂત અંગેની ફરિયાદ અને ઉપલબ્ધ પુરાવાઓના આધારે બે આરોપીઓ સામે ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે. હાલમાં આરોપીઓને પકડવા માટે તજવીજ હાથ ધરવામાં આવી છે અને તપાસ આગળ ધપાવવામાં આવી રહી છે."

આ ઘટનાની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને વડિયા પોલીસે મૃતકના પરિવારજનોના નિવેદનો, વાયરલ વીડિયો અને અન્ય પુરાવાઓના આધારે બાલાભાઈ મનજીભાઈ સોજીત્રા અને ભાવેશભાઈ બાલાભાઈ સોજીત્રા વિરુદ્ધ ભારતીય ન્યાય સંહિતા (BNS)ની કલમ 108, 351(3) અને 54 હેઠળ ગુનો દાખલ કર્યો છે.

પોલીસ સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, ગુનો નોંધાયા બાદ બંને આરોપીઓ ફરાર હોવાનું સામે આવ્યું છે અને તેમની ધરપકડ માટે અલગ-અલગ ટીમો દ્વારા શોધખોળ શરૂ કરવામાં આવી છે. સમગ્ર ઘટનાની તમામ દિશામાં તપાસ ચાલી રહી છે અને વધુ પુરાવાઓ એકત્રિત કરવામાં આવી રહ્યા છે.

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AMRELI NEWS
AMRELI POLICE
FARMER KILLED HIMSELF
દુષ્પ્રેરણાનો ગુનો
AMRELI FARMER KILLED HIMSELF

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