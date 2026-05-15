અમરેલી: દાતરડી ગામ નજીક અજાણ્યા વાહનની અડફેટે સિંહબાળનું કરુણ મોત, કાર ચાલકની અટકાયત
વનવિભાગ દ્વારા મૃતદેહનો કબજો મેળવી બાબરકોટ એનિમલકેર સેન્ટર ખાતે ખસેડી પીએમની કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી.
Published : May 15, 2026 at 1:30 PM IST
અમરેલી : જિલ્લાના રાજુલા જાફરાબાદ કોસ્ટલ વિસ્તારમાંથી ભાવનગર સોમનાથ નેશનલ હાઇવે પસાર થાય છે. જ્યાં મોડી રાતે રાજુલા તાલુકાના દાતરડી ગામ નજીક અજાણ્યા વાહનના હડફેટે સિંહબાળનુ મોત થતા પ્રથમ રાજુલા રેન્જ વનવિભાગ દ્વારા મૃતદેહનો કબજો મેળવી બાબરકોટ એનિમલકેર સેન્ટર ખાતે ખસેડી પીએમની કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી.
આ ઘટના બાદ પાલીતાણા શેત્રુંજી ડીવીજના DCF ચિરાગ અમીન દ્વારા રાજુલા અને જાફરાબાદ બંને આરએફઓને સૂચના આપતા અલગ અલગ ચાર ટીમો બનાવી તપાસનો ધમધમાટ શરૂ કર્યો છે. સ્થાનિક લોકોની પૂછપરછમાં વાહન કેવા પ્રકારનું હતું?, વાહન ભારે હતું કે કાર?. આ સહિત દિશામાં તપાસ હાથ ધરી છે. હોટલ, પેટ્રોલપંપ અને ટોલનાકાના સીસીટીવી ફૂટેજની ચકાસણી બાદ કાર ચાલક અંગે માહિતી મળતા વનવિભાગ એ અકસ્માતનો કેસ નોંધ્યો છે.
વનવિભાગના તપાસ અધિકારીએ જણાવ્યું કે, "કાર ચાલકની અટકાયત કરી છે. રાજુલા અને જાફરાબાદ રેન્જ વનવિભાગની ટીમ દ્વારા મહુવા નજીક કોબડી ટોલનાકા પાસે આ શંકાસ્પદ કારની પૂછપરછ કરતા કાર ચાલક ઈંદરસિંધ છતરસિંઘ રાવત જે મૂળ રાજસ્થાનનો રેહવાસી છે. દિવ તરફથી પુરપાટ સમયે અમદાવાદ જતા સમયે સિંહ સાથે અકસ્માત સર્જ્યો હતો. આ કાર ચાલક દ્વારા અકસ્માત અંગે કબૂલાત આપતા અટકાયત કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. કાર ચાલક જે રાજસ્થાનથી દિવમાં ફરવા આવ્યા બાદ દિવથી અમદાવાદ તરફ જતા સમયે આ ઘટના બની હતી. હાલ કાર ચાલક તપાસમાં સહકાર આપી રહ્યા છે."
રાજુલા જાફરાબાદ પંથકમાં અગાઉ સિંહ દીપડાના આ નેશનલ કોસ્ટલ હાઇવે ઉપર અકસ્માતે મોતની ઘટનાઓ બાદ ફરીવાર ઘટનાનું પુનર્વતન ન થાય તે માટે વનવિભાગમાં ભારે દોડધામ મચી છે.
