અમરેલી: સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીમાં 151 ઉમેદવારીપત્ર રદ, 7 પરત ખેંચાયા
જિલ્લા પંચાયત માટે 127માંથી 19 ફોર્મ રદ અને 1 પરત, તાલુકા પંચાયતોમાં 639માંથી 69 રદ, જ્યારે નગરપાલિકાઓમાં 548માંથી 63 ફોર્મ રદ.
Published : April 14, 2026 at 4:16 PM IST
અમરેલી: જિલ્લામાં સ્થાનિક સ્વરાજ્ય સંસ્થાઓની આવનારી ચૂંટણીને લઈને રાજકીય માહોલ દિવસેને દિવસે ગરમાઈ રહ્યો છે. ઉમેદવારી પત્રો ભરવાની પ્રક્રિયા પૂર્ણ થયા બાદ હવે ચકાસણી અને પરત ખેંચવાના તબક્કામાં રાજકીય ચિત્ર વધુ સ્પષ્ટ બનતું જઈ રહ્યું છે. ભાજપ, કોંગ્રેસ અને આમ આદમી પાર્ટી સહિતના રાજકીય પક્ષોએ જિલ્લા પંચાયત, તાલુકા પંચાયત અને નગરપાલિકાઓ માટે પોતાના ઉમેદવારો ઉતારી રાજકીય જંગને તીવ્ર બનાવ્યો છે.
જિલ્લાની કુલ 1 જિલ્લા પંચાયત, 11 તાલુકા પંચાયત અને 6 નગરપાલિકાઓ માટે ઉમેદવારી નોંધાવવામાં આવી હતી. કુલ મળીને 1317 ઉમેદવારો દ્વારા ઉમેદવારી પત્રો ભરવામાં આવ્યા હતા. જોકે, ચૂંટણી અધિકારીઓ દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલી ઝીણવટભરી ચકાસણી પ્રક્રિયા દરમિયાન ટેકનિકલ કારણોસર 151 ઉમેદવારી પત્રો રદ કરવામાં આવ્યા છે, જ્યારે 7 ઉમેદવારોએ પોતાની મરજીથી પોતાના ફોર્મ પરત ખેંચ્યા છે. આ પ્રક્રિયા બાદ હવે ચૂંટણીનું ગણિત વધુ રસપ્રદ અને કડક બન્યું છે.
જિલ્લા પંચાયતનું ચિત્ર: 107 ઉમેદવારો મેદાનમાં
જિલ્લા પંચાયતની કુલ 34 બેઠકો માટે 127 ઉમેદવારી પત્રો ભરાયા હતા. ચકાસણી દરમિયાન 19 ફોર્મ રદ કરવામાં આવ્યા છે અને 1 ઉમેદવારે પોતાનું ફોર્મ પરત ખેંચ્યું છે. પરિણામે હાલ 107 ઉમેદવારી પત્રો માન્ય રહ્યા છે, જેના કારણે જિલ્લા સ્તરે ભાજપ, કોંગ્રેસ અને આપ વચ્ચેનો જંગ વધુ કડક બનવાની સંભાવના છે.
તાલુકા પંચાયતોની સ્થિતિ: 569 ઉમેદવારો રહ્યા મેદાનમાં
જિલ્લાની 11 તાલુકા પંચાયતોની કુલ 190 બેઠકો માટે 639 ઉમેદવારી પત્રો ભરાયા હતા. ચકાસણી દરમિયાન ટેકનિકલ ખામીઓને કારણે 69 ફોર્મ રદ થયા છે અને માત્ર 1 ઉમેદવારે ઉમેદવારી પાછી ખેંચી છે. આથી હવે 569 ઉમેદવારો ચૂંટણી મેદાનમાં રહ્યા છે, જે તાલુકા સ્તરે આ વખતે જોરદાર ટક્કર જોવા મળશે તેવા સંકેત આપે છે.
નગરપાલિકાઓમાં સ્પર્ધા: 483 ઉમેદવારો વચ્ચે જંગ
જિલ્લાની 6 નગરપાલિકાઓની કુલ 184 બેઠકો માટે 548 ઉમેદવારી પત્રો ભરાયા હતા. ચકાસણી પ્રક્રિયા બાદ 63 ફોર્મ રદ કરવામાં આવ્યા છે અને 5 ઉમેદવારોએ પોતાના ફોર્મ પરત ખેંચ્યા છે. આમ હાલ 483 ઉમેદવારો ચૂંટણી મેદાનમાં છે, જે શહેર વિસ્તારોમાં પણ કડક રાજકીય સ્પર્ધા થવાની સ્પષ્ટ સંકેત આપે છે.
બિનહરીફ જીતનો પહેલો ખાટલો: ભાજપને જાફરાબાદમાં બૂસ્ટ
અમરેલી જિલ્લામાં ચૂંટણી ચક્ર ચાલી રહ્યું છે ત્યારે ભાજપે બિનહરીફ જીતનો પહેલો ખાટલો ખોલી લીધો છે. જાફરાબાદ તાલુકાની વઢેરા બેઠક પર ભાજપના ઉમેદવાર ફુલબાઈબેન બામ્બણિયા બિનહરીફ જાહેર થયા છે. તેમની સામે અન્ય કોઈ ઉમેદવારી ન હોવાથી તેઓ વિજેતા જાહેર થઈ ચૂક્યા છે. આ જીતને ભાજપ માટે પ્રારંભિક માનસિક બૂસ્ટ સમાન ગણવામાં આવી રહી છે અને પાર્ટી કાર્યકરોમાં ઉત્સાહનો સંચાર થયો છે.
બુધવારનો દિવસ મહત્વનો: અંતિમ ચિત્ર આવતીકાલે સ્પષ્ટ થશે
બુધવાર, 15 એપ્રિલના રોજ બપોર સુધી ઉમેદવારી પત્રો પરત ખેંચવાની છેલ્લી મુદત છે. ત્યારબાદ સાંજે ચૂંટણી તંત્ર દ્વારા અંતિમ રીતે માન્ય ઉમેદવારોની યાદી જાહેર કરવામાં આવશે, જેના આધારે કઈ બેઠક પર કેટલા ઉમેદવારો મેદાનમાં છે અને કોની વચ્ચે સીધો જંગ જામશે તે સ્પષ્ટ થઈ જશે. અમરેલી જિલ્લામાં ઉમેદવારી ચકાસણી બાદ રાજકીય પરિસ્થિતિ વધુ ગરમાઈ ગઈ છે અને હવે સૌની નજર બુધવારની સાંજે જાહેર થનાર અંતિમ યાદી પર ટકેલી છે.
