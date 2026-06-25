ETV Bharat / state

અમરેલી: ચતુરી ગામે ખૂંખાર સિંહણના હુમલામાં 5 વર્ષના બાળકનું મોત, સમગ્ર વિસ્તારમાં ભયનો માહોલ

ચતુરી ગામમાં બનેલી આ ઘટનાએ સમગ્ર અમરેલી જિલ્લામાં ચિંતા અને ભયનો માહોલ સર્જી દીધો છે.

ચતુરી ગામે ખૂંખાર સિંહણના હુમલામાં 5 વર્ષના બાળકનું મોત, સમગ્ર વિસ્તારમાં ભયનો માહોલ
ચતુરી ગામે ખૂંખાર સિંહણના હુમલામાં 5 વર્ષના બાળકનું મોત, સમગ્ર વિસ્તારમાં ભયનો માહોલ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 25, 2026 at 1:03 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

અમરેલી : જિલ્લામાં સિંહોના વધતા હુમલાઓને કારણે લોકોમાં ભય અને ચિંતાનો માહોલ સતત વધતો જઈ રહ્યો છે. જિલ્લામાં છેલ્લા એક મહિનાથી સિંહો દ્વારા માનવો પર હુમલાની ઘટનાઓ સતત સામે આવી રહી છે. આ દરમિયાન ખાંભા તાલુકાના ચતુરી ગામમાં ફરી એક દુઃખદ અને હચમચાવી નાખે તેવી ઘટના સામે આવી છે, જેમાં પાંચ વર્ષના બાળકને સિંહણ ઉઠાવી જતા સમગ્ર વિસ્તારમાં અરેરાટી ફેલાઈ ગઈ છે.

મળતી માહિતી મુજબ, ખાંભા તાલુકાના ચતુરી ગામમાં 5 વર્ષનો બાળક પોતાના દાદાની આંગળી પકડીને ગામ નજીક જઈ રહ્યો હતો. તે દરમિયાન અચાનક એક સિંહણે હુમલો કરીને બાળકને ખેંચી લઈ જતા પરિવારજનો અને ગામલોકોમાં ચીસો અને ગભરાટ ફેલાયો હતો. આ ઘટનાની જાણ થતા ખાંભા વન વિભાગનો સ્ટાફ તાત્કાલિક ઘટના સ્થળે દોડી આવ્યો હતો અને બાળકની શોધખોળ માટે રેસ્ક્યુ ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું.

ચતુરી ગામે ખૂંખાર સિંહણના હુમલામાં 5 વર્ષના બાળકનું મોત, સમગ્ર વિસ્તારમાં ભયનો માહોલ (ETV Bharat Gujarat)

મોડીરાત્રે વન વિભાગની ટીમે સર્ચ ઓપરેશન વધુ તેજ બનાવી આસપાસના વિસ્તારોમાં તપાસ હાથ ધરી હતી. લાંબી શોધખોળ બાદ ઘટના સ્થળથી અંદાજે એક કિલોમીટર દૂર બાળકનો મૃતદેહ મળી આવતા સમગ્ર ગામમાં શોકનું મોજું ફરી વળ્યું હતું.

વન વિભાગ દ્વારા સતત પેટ્રોલિંગ અને રેસ્ક્યુ કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. આ દરમિયાન ઘટનામાં સંડોવાયેલી હોવાની આશંકા હેઠળ એક સિંહણને પાંજરે પૂરવામાં આવી હતી. સિંહણ પકડાતા ગામલોકોએ થોડો રાહતનો શ્વાસ લીધો હતો, છતાં વિસ્તારમાં હજુ પણ ભયનો માહોલ યથાવત છે.

સમગ્ર વિસ્તારમાં ભયનો માહોલ
સમગ્ર વિસ્તારમાં ભયનો માહોલ (ETV Bharat Gujarat)

વનવિભાગના SCF, કપિલ કુમાર ભાટિયાએ જણાવ્યું હતું કે, "ઘટનાસ્થળ નજીક બે વન્યપ્રાણી હાજર હતા, જેમાંથી એક સિંહણને ટ્રેન્ક્યુલાઈઝ કરીને પાંજરે પૂરવામાં આવી છે, જ્યારે અન્ય વન્યજીવને પકડવા માટે રેસ્ક્યુ ઓપરેશન રાતભરથી ચાલુ છે."

ગીરના જંગલ વિસ્તારમાં સિંહોની સંખ્યા વધવા અને જંગલ વિસ્તાર ટૂંકો પડતા હવે સિંહો માનવ વસાહતો તરફ આવી રહ્યા હોવાનું માનવામાં આવે છે. પરિણામે સિંહો અને માનવો વચ્ચે સીધું ઘર્ષણ વધી રહ્યું છે. છેલ્લા કેટલાક સમયથી સિંહોના હુમલાઓ અને માનવ મૃત્યુના બનાવોમાં વધારો જોવા મળી રહ્યો છે, જેના કારણે વન વિભાગ સામે પણ પડકારો ઊભા થયા છે.

સમગ્ર વિસ્તારમાં ભયનો માહોલ
સમગ્ર વિસ્તારમાં ભયનો માહોલ (ETV Bharat Gujarat)

નોંધનીય છે કે આ અગાઉ જાફરાબાદ, કોવાયા અને બગસરા વિસ્તારમાં પણ સિંહોના હુમલામાં માનવ મૃત્યુના બનાવો સામે આવ્યા હતા. છેલ્લા એક મહિનામાં સિંહોના હુમલાની ચાર જેટલી ગંભીર ઘટનાઓ સામે આવી હોવાનું સામે આવ્યું છે, જેના કારણે લોકોમાં ભારે ચિંતા વ્યાપી છે.

ચતુરી ગામમાં બનેલી આ ઘટનાએ સમગ્ર અમરેલી જિલ્લામાં ચિંતા અને ભયનો માહોલ સર્જી દીધો છે અને ગ્રામજનો દ્વારા વન વિભાગ પાસે વધુ સુરક્ષા વ્યવસ્થા અને અસરકારક પગલાં લેવાની માંગ ઉઠી રહી છે.

આ પણ વાંચો...

  1. પંચમહાલના રેસ્ક્યૂ સેન્ટરમાંથી 17 માનવભક્ષી દીપડા જૂનાગઢ મોકલવામાં આવ્યા
  2. વન્યજીવોના માનવો પર હુમલા બાદ DNA દ્વારા થાય છે તપાસ, જાણો ફોરેન્સિક તપાસ કેવી રીતે થાય

TAGGED:

CHATURI VILLAGE LIONESS ATTACK
AMRELI FOREST DEPARTMENT
AMRELI NEWS
LIONESS CHILD KILLED
AMRELI LIONESS ATTACK

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.